Programación de la Feria de las Flores 2026: ¿Cuándo son los desfiles, conciertos y más?

Una silletera en la Feria de las Flores Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A

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Cuando miles de flores empiezan a recorrer las calles sobre las espaldas de los silleteros, Medellín sabe que ha llegado uno de los momentos más esperados del año. La Feria de las Flores está a punto de comenzar y, durante diez días, la ciudad se llenará de desfiles, conciertos, gastronomía y tradiciones que la convierten en uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

Este año, en su edición número 69, el lema “Medellín te quiere” resume el espíritu de esta celebración y la forma en que la ciudad busca recibir a quienes la visitan. Durante diez días, sus calles se transformarán en un escenario de color, música y encuentros que exaltan la memoria campesina, la creatividad de sus barrios y la calidez de su gente.

¿Qué podrá ver?

Durante diez días, Medellín no solo será el escenario de desfiles y conciertos, sino también el destino de miles de viajeros que quieren vivir una de las celebraciones más importantes de Colombia. Del 31 de julio al 9 de agosto, la ciudad ofrecerá más de 200 eventos públicos y privados, más de la mitad de ellos gratuitos.

Y no es para menos. De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), la feria podría atraer entre 67.000 y 74.000 pasajeros internacionales y hasta 288.000 visitantes por vía terrestre, una muestra del enorme atractivo que tiene este evento año tras año.

Precisamente por eso, la ciudad le ha apostado a una programación tan amplia y a la renovación de varios de sus espacios tradicionales, con el objetivo de que tanto locales como turistas disfruten de experiencias que vayan mucho más allá de los desfiles y se lleven una imagen inolvidable de Medellín.

La agenda comenzará el 31 de julio con el tradicional Tablado Inaugural en el sector del Obelisco. A partir de ese momento, la música se tomará la ciudad con 21 tablados distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos, todos de acceso gratuito.

La apuesta es clara: que la Feria de las Flores no se viva únicamente en los escenarios más conocidos, sino que llegue a cada rincón de la ciudad y permita que miles de personas disfruten de conciertos gratuitos cerca de sus barrios. De hecho, se espera que cada uno de estos espacios reúna entre 10.000 y 40.000 asistentes, convirtiéndose en algunos de los escenarios con mayor convocatoria de la celebración.

Pero la Feria de las Flores nunca ha sido solo música. Buena parte de su esencia está en la forma en que reúne distintas expresiones de la cultura antioqueña para que tanto locales como visitantes puedan vivir la ciudad desde diferentes escenarios. Uno de ellos será el Parque Cultural Nocturno, en Plaza Gardel, que durante varios días ofrecerá una programación dedicada a distintos géneros musicales.

La tradición también ocupará un lugar central con el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, donde los repentistas volverán a demostrar su creatividad e improvisación frente al público. A este se sumará el Desfile de Silleteritos, una oportunidad para ver cómo las nuevas generaciones mantienen vivo el legado silletero.

La programación se completa con el Festival de Sancochos, la Caminata Canina, las exposiciones de orquídeas y diferentes muestras gastronómicas, actividades que buscan mostrar que la Feria de las Flores es una celebración que invita a descubrir la cultura, los sabores y las tradiciones que hacen de Medellín uno de los destinos más visitados del país.

¿Cuándo son los desfiles?

Si hay algo que distingue a la Feria de las Flores, son sus desfiles. Cada uno cuenta una parte de la historia de Medellín y de Antioquia.

Uno de los primeros en realizarse será el Desfile de Chivas y Flores, considerado uno de los eventos más representativos de la feria. El recorrido, de 2,3 kilómetros, irá desde el Puente de Guayaquil hasta la Avenida del Ferrocarril y reunirá a más de 1.200 artistas, comparsas y agrupaciones musicales que acompañarán el paso de las tradicionales chivas antioqueñas.

En esta edición, el municipio de Andes será el invitado de honor por su gestión patrimonial, mientras que delegaciones de Corozal (Sucre) y Casanare también harán parte del desfile para mostrar la riqueza cultural de otras regiones del país.

La música también será protagonista en Avenida Primavera, un desfile que busca llenar de ritmo las principales vías de Medellín y que contará con presentaciones de artistas como John Alex Castro, Jorge Celedón y El Combo de las Estrellas.

Para los amantes de los vehículos antiguos llegará el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, en el que más de 200 automóviles de comienzos y mediados del siglo XX volverán a recorrer las calles del área metropolitana.

El gran cierre, como es tradición, estará a cargo del 69.º Desfile de Silleteros, considerado el alma de la Feria de las Flores. Más de 530 silleteros provenientes del corregimiento de Santa Elena recorrerán las principales avenidas de Medellín cargando sobre sus espaldas las tradicionales silletas, elaboradas con más de 80 variedades de flores.

Estas son las fechas programadas:

Desfile de Chivas y Flores: sábado 1 de agosto.

Avenida Primavera: domingo 2 de agosto.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos: viernes 7 de agosto.

69.º Desfile de Silleteros: domingo 9 de agosto.

¿Y el gran concierto cuándo es?

Uno de los eventos con mayor expectativa será el Súper Concierto de la Feria de las Flores, programado para el 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot. La cita reunirá artistas de distintos géneros musicales, desde vallenato y salsa hasta regional mexicano y música popular.

El cartel estará encabezado por Carin León, acompañado por Silvestre Dangond, Felipe Peláez, el Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, quienes ofrecerán una de las noches más importantes de la feria. Las boletas estarán disponibles exclusivamente a través de los canales oficiales de TuBoleta.

Programación de otras actividades de la Feria de las Flores 2026

La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín, aunque estos son algunos de los eventos más destacados.

Tablados musicales en las comunas

2 de agosto: comuna 4 (Aranjuez), corregimientos de Altavista y San Sebastián de Palmitas.

3 de agosto: comuna 12 (La América) y comuna 1 (Popular).

4 de agosto: comuna 3 (Manrique) y comuna 6 (Doce de Octubre).

5 de agosto: comuna 9 (Buenos Aires) y comuna 14 (El Poblado).

6 de agosto: comuna 16 (Belén) y comuna 10 (La Candelaria).

7 de agosto: comuna 5 (Castilla), comuna 8 (Villa Hermosa) y corregimiento San Cristóbal.

8 de agosto: comuna 7 (Robledo), comuna 2 (Santa Cruz) y corregimiento San Antonio de Prado.

Parque Cultural Nocturno

La Plaza Gardel volverá a ser uno de los principales escenarios de la feria con una programación temática diferente cada noche:

2 de agosto: Noche Afro.

3 de agosto: Noche Colombiana.

4 de agosto: Homenaje al Grupo Suramérica.

5 de agosto: Noche de Son y Bolero.

7 de agosto: Noche Tropical.

Otras actividades para disfrutar

Caminata Canina y de Mascotas: 2 de agosto, desde la estación Estadio del Metro hasta Tierragro.

Florecer: Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones: del 3 al 9 de agosto en el Jardín Botánico de Medellín.

Fondas de Mi Pueblo: del 6 al 9 de agosto en el parqueadero de Jumbo de la 65.

Fondas de Mi Tierra: 7 y 8 de agosto en Mova.

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