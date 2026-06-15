Programación de las Fiestas de San Juan y San Pedro en Neiva 2026 por días

Agenda Cultural – Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026 Foto: Leidy Barbosa

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Si hay una época ideal para visitar Neiva, es durante el Festival del Bambuco. Cada año, entre junio y julio, la capital huilense se transforma en un gran escenario de música, danza, tradición y alegría, donde locales y visitantes se reúnen para celebrar una de las expresiones culturales más representativas de Colombia.

Lo especial acá es que las calles se llenan de color con desfiles folclóricos, comparsas y cabalgatas, mientras que el tradicional Sanjuanero Huilense se convierte en el protagonista de una fiesta que exalta la identidad y el folclor de la región.

A ello se suma una amplia oferta gastronómica, conciertos y actividades culturales que convierten al festival en una experiencia imperdible para quienes desean conocer de cerca las tradiciones del Huila y disfrutar del ambiente festivo que caracteriza a estas celebraciones.

¿Qué se podrá ver este año?

La programación de la edición 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro reunirá más de 70 eventos culturales, artísticos y folclóricos que buscan exaltar la identidad huilense. Entre las novedades de 2026 se encuentra la conmemoración de los 90 años de la composición del Sanjuanero Huilense y la participación de Indonesia como país invitado especial.

Las actividades comenzarán con eventos que resaltan las tradiciones del departamento, como el Día de la Achira Huilense, además de encuentros de música campesina, rajaleñas, duetos, tríos y bambuco tradicional. A ello se suman espacios permanentes como la Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas y el Encuentro Nacional de Maestros Artesanos, donde los visitantes podrán conocer y adquirir productos elaborados por artesanos de distintas regiones del país.

El folclor será uno de los grandes protagonistas de la celebración. Los asistentes podrán disfrutar de encuentros departamentales e infantiles del Sanjuanero Huilense, muestras de bambuco tradicional, concursos de danza y presentaciones de bandas municipales y sinfónicas. También se realizarán eventos como el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas y diversas competencias dedicadas a las expresiones culturales más representativas del Huila.

Uno de los principales atractivos será el Reinado Departamental y Nacional del Bambuco. Las candidatas participarán en desfiles, pasarelas, muestras folclóricas y actividades culturales antes de la elección y coronación de las nuevas soberanas de la fiesta.

Las calles de Neiva también se convertirán en escenario de algunos de los eventos más esperados, entre ellos las tradicionales cabalgatas, el desfile de chivas, el desfile acuático por el río Magdalena y el Gran Desfile Folclórico “Maruja Fernández de Giraldo”, que llenarán la ciudad de música, color y comparsas.

Según confirmó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, en esta edición participarán cerca de 3.800 artistas, superando la cifra registrada en 2025. Entre ellos estarán 25 parejas de baile y 10 orquestas regionales que se presentarán en distintos escenarios del festival.

La programación se complementará con conciertos de artistas nacionales e internacionales como Paola Jara, Kvrass, Mr.Black, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Francy, Eddy Herrera, J Balvin y Grupo Firme.

Programación por días

Martes 16 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

3:00 p.m.: Encuentro Municipal de Bambuco Tradicional infantil, juvenil y adultos | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

4:00 p.m.: Gran Cabalgata de San Juan y San Pedro | Ruta oficial de desfiles

5:00 p.m.: Encuentro Municipal de Rajaleñas infantil, juvenil, adulto y Encuentro de la Hojita | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

7:00 p.m.: Concurso de Copla Improvisada y Repentismo | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Miércoles 17 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

5:30 p.m.: Gala Encuentro Semilleros para la Conservación y Preservación del Baile del Sanjuanero Huilense Herederos de la Tradición 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Jueves 18 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

2:00 p.m.: Concurso Nacional de Composición Musical Jorge Villamil Cordovez | Centro de Convenciones José Eustasio Rivera

4:00 p.m.: Concurso Nacional de Interpretación Musical Anselmo Durán Plazas | Centro de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Desfile Artesanal y Muestra Folclórica de las candidatas a Señorita Neiva 2026 | Casino de Oficiales - Batallón Tenerife

Viernes 19 de junio

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

6:00 p.m.: Desfile Folclórico Nocturno Señorita Neiva 2026 (carrozas iluminadas, comparsas, bandas y cabalgata) | Ruta oficial de desfiles

Sábado 20 de junio

8:00 a.m.: Día de la Achira Huilense | Parque Los Libertadores

Lunes 22 de junio

9:00 a.m.: Encuentro Departamental Infantil de Rajaleñas “Ulises Charry” y de Bambuco Tradicional | Rivera, Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

10:30 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

11:00 a.m.: Encuentro de Duetos y Tríos Huilenses | Rivera, Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Música Campesina “Cantalicio Rojas” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Pasarela de candidatas al Reinado Departamental del Bambuco y espectáculo cultural | Centro Comercial Unicentro

4:00 p.m.: Encuentro Juvenil del Sanjuanero Huilense y del Bambuco Tradicional | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Encuentro Departamental de Bandas Municipales “Milciades Chato Durán” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

7:00 p.m.: Elección y Coronación Señorita Neiva 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Martes 23 de junio

10:00 a.m.: Desfile en traje campesino de las candidatas al Reinado Departamental del Bambuco y cabalgata | Ruta oficial de desfiles

6:00 p.m.: Muestra Folclórica de las candidatas al Reinado Departamental del Bambuco | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Miércoles 24 de junio

5:00 a.m.: Alborada de San Juan | Comunas de Neiva

9:00 a.m.: Encuentro Departamental de Pasillo “Luis Carlos Pipa Prada” y Rumba Campesina “Álvaro Trujillo Cuenca” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

10:00 a.m.: Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

11:00 a.m.: Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas “Abel Valderrama Yusti” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Encuentro Departamental Infantil del Sanjuanero “Jairo Sánchez Monje” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Elección y Coronación de la Reina Departamental del Bambuco 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Jueves 25 de junio

10:00 a.m.: Desfile de Bienvenida de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco y cabalgata | Ruta oficial de desfiles

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Danzas “César Marino Andrade” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

4:00 p.m.: Pasarela de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco | Centro Comercial San Pedro Plaza

5:00 p.m.: Apertura del Encuentro Nacional de Maestros Artesanos | Recinto Ferial La Vorágine

6:30 p.m.: Entrega de llaves de la ciudad, presentación de la corona oficial y pasarela de candidatas | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

7:00 p.m.: Encuentro de la Afrocolombianidad - Concierto Afro | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

Viernes 26 de junio

10:00 a.m.: Conferencia “Historia del Sanjuanero Huilense en sus 90 años” | Museo del Sanjuanero Huilense

12:00 m.: Desfile y presentación del Sanjuanero Huilense de las candidatas al Reinado Nacional | Casino de Oficiales - Batallón Tenerife

3:00 p.m.: Tradicional Desfile de Chivas “Jorge Helí Charry Avilés” | Ruta oficial de desfiles

4:00 p.m.: Encuentro Nacional e Internacional de Danzas “Inés García de Durán” | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Muestra Folclórica de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

6:00 p.m.: Concierto Calle del Festival con Paola Jara, Kvrass y Mr. Black | Centro Comercial Unicentro

6:00 p.m.: Concierto Raspa Sampedrina con Luis Alfonso, Pipe Bueno, Juan Carlos Zarabanda, Andrés Franco y Ciro Quiñónez | Arena LMP

Sábado 27 de junio

9:00 a.m.: Encuentro Nacional de Maestros Artesanos | Recinto Ferial La Vorágine

10:00 a.m.: Desfile Acuático de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco | Malecón Río Magdalena

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Rajaleñas y Bambuco Tradicional | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

3:00 p.m.: Desfile en traje típico y traje de baño de las candidatas al Reinado Nacional | Club Campestre

4:00 p.m.: Presentación de Grupos de Danzas Nacionales e Internacionales | Centro Comercial San Pedro Plaza

5:00 p.m.: Encuentro Departamental de Música Alternativa | Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Concierto Calle del Festival con Luis Alfonso, Rafa Pérez y Maelo Ruiz | Centro Comercial Unicentro

Domingo 28 de junio

9:00 a.m.: Encuentro Nacional de Maestros Artesanos | Recinto Ferial La Vorágine

10:00 a.m.: Gran Desfile Folclórico “Maruja Fernández de Giraldo” y cabalgata | Ruta oficial de desfiles

3:00 p.m.: Encuentro Departamental de Chirimías y Música Andina | Centro Cultural y de

Convenciones José Eustasio Rivera

6:00 p.m.: Elección y Coronación de la Reina Nacional del Bambuco 2026 | Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez

6:00 p.m.: Concierto Calle del Festival con Francy, Peter Manjarrés y Eddy Herrera | Centro Comercial Unicentro

7:00 p.m.: Gran Concierto La Combinación Perfecta con Grupo Firme, J Balvin, Luis Alfonso, Rafa Pérez, Ciro Quiñónez, Pipe Bueno y Rikarena | Arena LMP

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