Prográmese con el Festival Recrearte 2025: música, arte y deporte en Mosquera

El municipio realizará el evento durante 10 días. Si está interesado, le contamos qué debe hacer para participar.

Redacción Turismo
25 de septiembre de 2025 - 12:30 a. m.
Durante 10 días el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, se convertirá en el escenario para el arte, la cultura, la música y el deporte con el Festival Recrearte 2025.

Los asistentes podrán disfrutar de conciertos, ferias, teatro, cine, humor y deportes extremos y mucho. Se trata de una agenda pensada para toda la familia.

El evento contará con un concierto inaugural que se realizará en el Parque Principal y estará a cargo de Jorge Celedón, Pasabordo, Orquesta Aragón, Orquesta Klassica, Parranderos de Colombia y Zonne.

¿Cómo participar?

Los interesados deben inscribirse a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Mosquera y diligenciar el formulario.

Además, la Alcaldía de Mosquera mencionó que la entrada a los conciertos es libre y gratuita. “Los menores de 14 años deberán asistir con un acompañante”.

Conozca toda la programación de los 10 días de evento:

Viernes 26 de septiembre

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal

8:00 a.m. - 8:00 p.m.: EXPOARTE: “Mosquera Artesanal: Raíces y Tradición” | Parque Principal (Evento permanente)

8:00 a.m. - 12:00 m.: Jornada de embellecimiento ambiental | Sector El Remanso - Calle 23 con Carrera 16

9:00 a.m. - 10:00 a.m.: Exposición experiencia pedagógica Vigías del Patrimonio Cultural | I.E. La Armonía

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Taller de Servicio Geológico “Masti Mastodonte” | Salón de alcaldes

5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Feria Gastronómica | Parque Principal

5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Concierto Inaugural | Parque Principal

5:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Yoga Fest | Coliseo Lucio Amórtegui

Sábado 27 de septiembre

7:00 a.m. - 7:00 p.m.: Master Class actividad física | Parqueadero Novaterra - Parque Cultural

7:00 a.m. - 4:00 p.m.: Festival de natación y paranatación | Parque acuático

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal

7:00 a.m. - 7:00 p.m.: Feria de emprendimientos deportivos | Patinódromo

8:00 a.m. - 11:00 a.m.: Cumpleaños Mosquera “Día de la Identidad Mosqueruna” | Parque Principal

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Voleibol piso | Placa deportiva Cartagenita

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Voleibol arena | Parque El Trébol

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol | Parque Ciudad Sabana

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: II Encuentro de Vigías del Patrimonio Cultural | Teatro Municipal

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Jornada de siembra | Los Puentes

9:00 a.m. - 1:00 p.m.: Juegos campesinos | Parcelas

1:00 p.m. - 3:00 p.m.: Muestra de danza Adulto Mayor | Parcelas

2:00 p.m. - 8:00 p.m.: Torneo Voleibol Piso 4x4 | Coliseo Lucio Amórtegui

3:00 p.m. - 6:00 p.m.: Zona Beautiful - Conecta con lo mejor de ti | Parque Principal

4:00 p.m. - 12:00 a.m.: Concierto Gospel | Parque Principal

6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

Domingo 28 de septiembre

7:00 a.m. - 9:00 p.m.: Festival Push Bike | Pista Laguna de La Herrera - Cerro del Petroglifo

7:00 a.m. - 11:00 a.m.: Recrearte MTB Race | Los Puentes Barro Blanco, La Palma - salida desde Cerro del Petroglifo

7:00 a.m. - 4:00 p.m.: Festival de deporte formativo Patinaje de carreras | Patinódromo

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Hybrid Challenge / Fitness Race | Coliseo Nuevo

7:00 a.m. - 7:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol | Parque Ciudad Sabana

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Disco Volador | Lote Zapatoca

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Torneo Voleibol Piso 4x4 | Coliseo Lucio Amórtegui

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Jumping en aeróbicos | Parqueadero Auditorio

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Juego del buen vecino | Parque Ciudad Sabana

11:00 a.m. - 12:00 m.: Muestra y clase de Capoeira | Parque Ciudad Sabana

11:00 a.m. - 2:00 p.m.: Carrera de observación recreativa | Parque El Trébol

1:00 p.m. - 7:00 p.m.: Festival Potencia Creativa | Teatro Municipal

4:00 p.m. - 10:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con Camilo Cifuentes | Centro Cultural de Oriente

6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva.

Lunes 29 de septiembre

7:00 a.m. - 12:00 m.: Intercolegiados de artes | Auditorio y Teatro Municipal

7:00 a.m. - 1:00 p.m.: Carrera de observación recreativa | Campos de Plata

8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Maratón de actividad física | Coliseo Lucio Amórtegui

8:00 a.m. - 4:00 p.m.: Digital Tech | Coliseo Nuevo

9:00 a.m.: Exposición Alfarería y orfebrería Muisca | Concejo Municipal

6:00 p.m.: Exposición Habitando la historia | Casa de las Artes

6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

7:00 p.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui

Martes 30 de septiembre

7:00 a.m. - 12:00 m.: Intercolegiados de artes | Auditorio y Teatro Municipal

7:00 a.m. - 1:00 p.m.: Digital Tech | Coliseo Nuevo

8:00 a.m. - 10:00 a.m.: RegioLab (Cultura Regio) | Parque Principal

8:00 a.m. - 12:00 m.: Waterpolo | Parque Acuático

9:00 a.m. - 3:00 p.m.: Carrera de observación recreativa | Parque de las Aguas

2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Proyección película “Tundama” | Teatro Municipal

4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con el Show de Tato | Parque Ciudad Sabana

5:00 p.m. - 9:00 p.m.: Gala de boxeo | Coliseo Nuevo

5:00 p.m. - 7:00 p.m.: Zona Beautiful - Conecta con lo mejor de ti | Planadas Acanto

6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Rumba neón | Planadas Acanto

6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

7:00 a.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui

Miércoles 1 de octubre

7:00 a.m. - 12:00 m.: Intercolegiados de artes | Auditorio y Teatro Municipal

7:00 a.m. - 3:00 p.m.: Waterpolo | Parque Acuático

7:00 a.m. - 3:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal

8:00 a.m. - 1:00 p.m.: Mariposario | I.E. Mayor de Mosquera

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Rumba Kids | Villa Deportiva

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: De la cerámica al papel, ilustrando esculturas | Salón de alcaldes

9:00 a.m. - 7:00 p.m.: Pinceladas de igualdad de género | Casa Social de La Mujer

1:00 p.m. - 3:30 p.m.: Taller práctico: formas del patrimonio a la ruralidad | Teatro Municipal

1:00 p.m. - 9:00 p.m.: Desafío de saberes | Salón blanco I.E. La Merced

1:00 p.m. - 9:00 p.m.: Educateca con La Mega y El Sol | Parque Principal

4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con Franco Bonilla | Polideportivo El Rubí

5:00 p.m. - 8:00 p.m.: Festival de deporte formativo Porrismo | Centro Comercial Ecoplaza

7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Función de Teatro “Casi Cuarentones” de Rafael Leal, Vlacho y Guti | Auditorio Municipal

7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

7:00 p.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui

Jueves 2 de octubre

7:00 a.m. - 2:00 p.m.: Intercolegiados de artes | Colegio Salesiano

7:00 a.m. - 3:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Aprende de buceo | Parque Acuático

9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Charla Taller de archivo personal | Casa del Adulto Mayor

10:00 a.m. - 12:00 m.: Concierto Kids | Coliseo Nuevo

2:00 p.m. - 7:00 p.m.: II Encuentro Nacional Juvenil de Teatro Escuelero | Teatro Municipal

3:00 p.m. - 5:00 p.m.: Juego del buen vecino | Polideportivo El Rubí

3:00 p.m. - 5:00 p.m.: Piensa en tu museo | Casa de las Artes

3:00 p.m. - 9:00 p.m.: Festival de deporte formativo Skateboard | Skatepark

4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con El Show de Tato | Parque San Telmo

4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con Franco Bonilla | Centro Comercial Novaterra Meridiano

4:00 p.m. - 10:00 p.m.: Concierto Adulto Mayor | Coliseo Nuevo

4:00 p.m. - 10:00 p.m.: Feria gastronómica | Coliseo Nuevo

5:00 p.m. - 9:00 p.m.: Un trago por la vida | Parque Principal

6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui

7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Función de teatro “Mucho Animal” de Robinson Díaz | Auditorio Municipal

Viernes 3 de octubre

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal

7:00 a.m. - 5:30 p.m.: Batalla de genios “BotRush” | Coliseo Nuevo

7:00 a.m. - 1:00 p.m.: Intercolegiados de artes | Auditorio Municipal

8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Aprende de buceo | Parque Acuático

8:00 a.m. - 12:00 m.: Festival de rondas | Coliseo Lucio Amórtegui

10:00 a.m. - 11:00 a.m.: Premiación XIV versión concurso de escritura | Teatro Municipal

1:00 p.m. - 4:00 p.m.: Masnou liga de ajedrez | Parque Cultural

1:00 p.m. - 5:00 p.m.: Simulador de volcamiento | Parque Principal

2:00 p.m. - 7:00 p.m.: II Encuentro Nacional Juvenil de Teatro Escuelero | Auditorio Municipal

3:00 p.m. - 7:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva

3:00 p.m.: Campamento Juvenil presentación artistas locales | Lote Zapatoca

4:30 p.m. - 5:30 p.m.: Pasarela Identidad que Inspira: Orgullo, Color y Resistencia | Parque Principal

5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Concierto Joven | Villa Deportiva

5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Feria gastronómica | Villa Deportiva

6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Aqua Rumba | Parque Acuático

6:00 p.m. - 11:00 p.m.: Ciclopaseo Nocturno | Parque Principal - El Pencal

7:00 p.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui

Sábado 4 de octubre

12:00 m.: Campamento Juvenil presentación artistas locales | Lote Zapatoca

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Mundo inflable | Parque El Trébol y Acanto

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Torneo de fútbol tenis | Centro Cultural de Oriente

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol de salón | Placa deportiva La Arboleda

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Coliseo Lucio Amórtegui

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Jornada de bienestar animal | Parque Ciudad Sabana

8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Master class de rumba vs. zumba | Parque Principal

8:00 a.m. - 2:00 p.m.: Festival de deporte formativo Ciclomontañismo | Pista Villa Deportiva

8:00 a.m. - 4:00 p.m.: Festival de deporte formativo Tenis de campo | Campo de tennis Parque Novaterra

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Deporte extremo | Parque Cultural

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Simulador 3D videojuegos | Coliseo Lucio Amórtegui

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Pista de Karts | Parqueadero Auditorio

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Encuentro de consejeros de Sabana de Occidente | Casa de las Artes

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Baloncesto | Placas Deportivas Remanso 1

9:00 a.m. - 1:00 p.m.: Karts para niños de 7 a 11 años | Rotonda El Trébol

9:00 a.m. - 3:00 p.m.: Festival de deporte formativo Voleibol piso | Coliseo Nuevo

9:00 a.m. - 3:00 p.m.: Juegos campesinos | Siete Trojes

11:00 a.m. - 12:00 m.: Muestra y clase de Capoeira | Parque Cultural

11:00 a.m. - 2:00 p.m.: Conversatorio de sabores y exhibición Master Chef con Patricia Grisales | Parque Principal

1:00 p.m. - 7:00 p.m.: Feria gastronómica | Villa Deportiva

2:00 p.m. - 5:00 p.m.: Pasarela Herencia Nativa | Parque Principal

2:00 p.m. - 6:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Polideportivo Cartagenita

2:00 p.m. - 6:00 p.m.: Torneo de bolirana para presidentes de juntas | Parque de las Águas

3:00 p.m. - 7:00 p.m.: Zona Beautiful - Conecta con lo mejor de ti | Villa Deportiva

5:30 p.m. - 2:00 a.m.: Concierto de Cierre | Villa Deportiva

Domingo 5 de octubre

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Baloncesto | Placa Deportiva Remanso

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol de salón | Placa Deportiva Cartagenita

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Simulador 3D videojuegos | Coliseo Lucio Amórtegui

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Mundo inflable | Parque El Trébol - Acanto

7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Coliseo Lucio Amórtegui

8:00 a.m. - 12:00 m.: Carrera por el Agua 5K | Los Puertos

8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Pista de Karts | Parqueadero Auditorio

9:00 a.m. - 12:00 m.: Torneo de rana para recuperadores ambientales | Sabana - Planadas

9:00 a.m. - 1:00 p.m.: Deporte extremo | Parque Cultural

11:30 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de Tunas | Parque Principal

1:00 p.m. - 5:00 p.m.: Misa campal / Encuentro música sacra | Villa Deportiva

5:00 p.m.: Entrega de mural | Parcelas.

Por Redacción Turismo

