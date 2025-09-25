Prográmese con el Festival Recrearte 2025: música, arte y deporte en Mosquera

Escucha este artículo
Durante 10 días el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, se convertirá en el escenario para el arte, la cultura, la música y el deporte con el Festival Recrearte 2025.
Los asistentes podrán disfrutar de conciertos, ferias, teatro, cine, humor y deportes extremos y mucho. Se trata de una agenda pensada para toda la familia.
El evento contará con un concierto inaugural que se realizará en el Parque Principal y estará a cargo de Jorge Celedón, Pasabordo, Orquesta Aragón, Orquesta Klassica, Parranderos de Colombia y Zonne.
¿Cómo participar?
Los interesados deben inscribirse a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Mosquera y diligenciar el formulario.
Además, la Alcaldía de Mosquera mencionó que la entrada a los conciertos es libre y gratuita. “Los menores de 14 años deberán asistir con un acompañante”.
Conozca toda la programación de los 10 días de evento:
Viernes 26 de septiembre
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal
8:00 a.m. - 8:00 p.m.: EXPOARTE: “Mosquera Artesanal: Raíces y Tradición” | Parque Principal (Evento permanente)
8:00 a.m. - 12:00 m.: Jornada de embellecimiento ambiental | Sector El Remanso - Calle 23 con Carrera 16
9:00 a.m. - 10:00 a.m.: Exposición experiencia pedagógica Vigías del Patrimonio Cultural | I.E. La Armonía
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Taller de Servicio Geológico “Masti Mastodonte” | Salón de alcaldes
5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Feria Gastronómica | Parque Principal
5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Concierto Inaugural | Parque Principal
5:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Yoga Fest | Coliseo Lucio Amórtegui
Sábado 27 de septiembre
7:00 a.m. - 7:00 p.m.: Master Class actividad física | Parqueadero Novaterra - Parque Cultural
7:00 a.m. - 4:00 p.m.: Festival de natación y paranatación | Parque acuático
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal
7:00 a.m. - 7:00 p.m.: Feria de emprendimientos deportivos | Patinódromo
8:00 a.m. - 11:00 a.m.: Cumpleaños Mosquera “Día de la Identidad Mosqueruna” | Parque Principal
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Voleibol piso | Placa deportiva Cartagenita
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Voleibol arena | Parque El Trébol
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol | Parque Ciudad Sabana
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: II Encuentro de Vigías del Patrimonio Cultural | Teatro Municipal
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Jornada de siembra | Los Puentes
9:00 a.m. - 1:00 p.m.: Juegos campesinos | Parcelas
1:00 p.m. - 3:00 p.m.: Muestra de danza Adulto Mayor | Parcelas
2:00 p.m. - 8:00 p.m.: Torneo Voleibol Piso 4x4 | Coliseo Lucio Amórtegui
3:00 p.m. - 6:00 p.m.: Zona Beautiful - Conecta con lo mejor de ti | Parque Principal
4:00 p.m. - 12:00 a.m.: Concierto Gospel | Parque Principal
6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
Domingo 28 de septiembre
7:00 a.m. - 9:00 p.m.: Festival Push Bike | Pista Laguna de La Herrera - Cerro del Petroglifo
7:00 a.m. - 11:00 a.m.: Recrearte MTB Race | Los Puentes Barro Blanco, La Palma - salida desde Cerro del Petroglifo
7:00 a.m. - 4:00 p.m.: Festival de deporte formativo Patinaje de carreras | Patinódromo
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Hybrid Challenge / Fitness Race | Coliseo Nuevo
7:00 a.m. - 7:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol | Parque Ciudad Sabana
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Disco Volador | Lote Zapatoca
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Torneo Voleibol Piso 4x4 | Coliseo Lucio Amórtegui
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Jumping en aeróbicos | Parqueadero Auditorio
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Juego del buen vecino | Parque Ciudad Sabana
11:00 a.m. - 12:00 m.: Muestra y clase de Capoeira | Parque Ciudad Sabana
11:00 a.m. - 2:00 p.m.: Carrera de observación recreativa | Parque El Trébol
1:00 p.m. - 7:00 p.m.: Festival Potencia Creativa | Teatro Municipal
4:00 p.m. - 10:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con Camilo Cifuentes | Centro Cultural de Oriente
6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva.
Lunes 29 de septiembre
7:00 a.m. - 12:00 m.: Intercolegiados de artes | Auditorio y Teatro Municipal
7:00 a.m. - 1:00 p.m.: Carrera de observación recreativa | Campos de Plata
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Maratón de actividad física | Coliseo Lucio Amórtegui
8:00 a.m. - 4:00 p.m.: Digital Tech | Coliseo Nuevo
9:00 a.m.: Exposición Alfarería y orfebrería Muisca | Concejo Municipal
6:00 p.m.: Exposición Habitando la historia | Casa de las Artes
6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
7:00 p.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui
Martes 30 de septiembre
7:00 a.m. - 12:00 m.: Intercolegiados de artes | Auditorio y Teatro Municipal
7:00 a.m. - 1:00 p.m.: Digital Tech | Coliseo Nuevo
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: RegioLab (Cultura Regio) | Parque Principal
8:00 a.m. - 12:00 m.: Waterpolo | Parque Acuático
9:00 a.m. - 3:00 p.m.: Carrera de observación recreativa | Parque de las Aguas
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Proyección película “Tundama” | Teatro Municipal
4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con el Show de Tato | Parque Ciudad Sabana
5:00 p.m. - 9:00 p.m.: Gala de boxeo | Coliseo Nuevo
5:00 p.m. - 7:00 p.m.: Zona Beautiful - Conecta con lo mejor de ti | Planadas Acanto
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Rumba neón | Planadas Acanto
6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
7:00 a.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui
Miércoles 1 de octubre
7:00 a.m. - 12:00 m.: Intercolegiados de artes | Auditorio y Teatro Municipal
7:00 a.m. - 3:00 p.m.: Waterpolo | Parque Acuático
7:00 a.m. - 3:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal
8:00 a.m. - 1:00 p.m.: Mariposario | I.E. Mayor de Mosquera
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Rumba Kids | Villa Deportiva
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: De la cerámica al papel, ilustrando esculturas | Salón de alcaldes
9:00 a.m. - 7:00 p.m.: Pinceladas de igualdad de género | Casa Social de La Mujer
1:00 p.m. - 3:30 p.m.: Taller práctico: formas del patrimonio a la ruralidad | Teatro Municipal
1:00 p.m. - 9:00 p.m.: Desafío de saberes | Salón blanco I.E. La Merced
1:00 p.m. - 9:00 p.m.: Educateca con La Mega y El Sol | Parque Principal
4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con Franco Bonilla | Polideportivo El Rubí
5:00 p.m. - 8:00 p.m.: Festival de deporte formativo Porrismo | Centro Comercial Ecoplaza
7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Función de Teatro “Casi Cuarentones” de Rafael Leal, Vlacho y Guti | Auditorio Municipal
7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
7:00 p.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui
Jueves 2 de octubre
7:00 a.m. - 2:00 p.m.: Intercolegiados de artes | Colegio Salesiano
7:00 a.m. - 3:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Aprende de buceo | Parque Acuático
9:00 a.m. - 11:00 a.m.: Charla Taller de archivo personal | Casa del Adulto Mayor
10:00 a.m. - 12:00 m.: Concierto Kids | Coliseo Nuevo
2:00 p.m. - 7:00 p.m.: II Encuentro Nacional Juvenil de Teatro Escuelero | Teatro Municipal
3:00 p.m. - 5:00 p.m.: Juego del buen vecino | Polideportivo El Rubí
3:00 p.m. - 5:00 p.m.: Piensa en tu museo | Casa de las Artes
3:00 p.m. - 9:00 p.m.: Festival de deporte formativo Skateboard | Skatepark
4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con El Show de Tato | Parque San Telmo
4:00 p.m. - 9:00 p.m.: Recrearte al barrio - Noche de humor con Franco Bonilla | Centro Comercial Novaterra Meridiano
4:00 p.m. - 10:00 p.m.: Concierto Adulto Mayor | Coliseo Nuevo
4:00 p.m. - 10:00 p.m.: Feria gastronómica | Coliseo Nuevo
5:00 p.m. - 9:00 p.m.: Un trago por la vida | Parque Principal
6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui
7:00 p.m. - 9:00 p.m.: Función de teatro “Mucho Animal” de Robinson Díaz | Auditorio Municipal
Viernes 3 de octubre
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Parque Principal
7:00 a.m. - 5:30 p.m.: Batalla de genios “BotRush” | Coliseo Nuevo
7:00 a.m. - 1:00 p.m.: Intercolegiados de artes | Auditorio Municipal
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Aprende de buceo | Parque Acuático
8:00 a.m. - 12:00 m.: Festival de rondas | Coliseo Lucio Amórtegui
10:00 a.m. - 11:00 a.m.: Premiación XIV versión concurso de escritura | Teatro Municipal
1:00 p.m. - 4:00 p.m.: Masnou liga de ajedrez | Parque Cultural
1:00 p.m. - 5:00 p.m.: Simulador de volcamiento | Parque Principal
2:00 p.m. - 7:00 p.m.: II Encuentro Nacional Juvenil de Teatro Escuelero | Auditorio Municipal
3:00 p.m. - 7:00 p.m.: Torneo nocturno fútbol de salón | La Esperanza - Villa Nueva
3:00 p.m.: Campamento Juvenil presentación artistas locales | Lote Zapatoca
4:30 p.m. - 5:30 p.m.: Pasarela Identidad que Inspira: Orgullo, Color y Resistencia | Parque Principal
5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Concierto Joven | Villa Deportiva
5:00 p.m. - 12:00 a.m.: Feria gastronómica | Villa Deportiva
6:00 p.m. - 9:00 p.m.: Aqua Rumba | Parque Acuático
6:00 p.m. - 11:00 p.m.: Ciclopaseo Nocturno | Parque Principal - El Pencal
7:00 p.m. - 10:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Coliseo Lucio Amórtegui
Sábado 4 de octubre
12:00 m.: Campamento Juvenil presentación artistas locales | Lote Zapatoca
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Mundo inflable | Parque El Trébol y Acanto
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Torneo de fútbol tenis | Centro Cultural de Oriente
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol de salón | Placa deportiva La Arboleda
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Coliseo Lucio Amórtegui
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Jornada de bienestar animal | Parque Ciudad Sabana
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Master class de rumba vs. zumba | Parque Principal
8:00 a.m. - 2:00 p.m.: Festival de deporte formativo Ciclomontañismo | Pista Villa Deportiva
8:00 a.m. - 4:00 p.m.: Festival de deporte formativo Tenis de campo | Campo de tennis Parque Novaterra
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Deporte extremo | Parque Cultural
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Simulador 3D videojuegos | Coliseo Lucio Amórtegui
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Pista de Karts | Parqueadero Auditorio
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Encuentro de consejeros de Sabana de Occidente | Casa de las Artes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Baloncesto | Placas Deportivas Remanso 1
9:00 a.m. - 1:00 p.m.: Karts para niños de 7 a 11 años | Rotonda El Trébol
9:00 a.m. - 3:00 p.m.: Festival de deporte formativo Voleibol piso | Coliseo Nuevo
9:00 a.m. - 3:00 p.m.: Juegos campesinos | Siete Trojes
11:00 a.m. - 12:00 m.: Muestra y clase de Capoeira | Parque Cultural
11:00 a.m. - 2:00 p.m.: Conversatorio de sabores y exhibición Master Chef con Patricia Grisales | Parque Principal
1:00 p.m. - 7:00 p.m.: Feria gastronómica | Villa Deportiva
2:00 p.m. - 5:00 p.m.: Pasarela Herencia Nativa | Parque Principal
2:00 p.m. - 6:00 p.m.: Torneo baloncesto 3x3 | Polideportivo Cartagenita
2:00 p.m. - 6:00 p.m.: Torneo de bolirana para presidentes de juntas | Parque de las Águas
3:00 p.m. - 7:00 p.m.: Zona Beautiful - Conecta con lo mejor de ti | Villa Deportiva
5:30 p.m. - 2:00 a.m.: Concierto de Cierre | Villa Deportiva
Domingo 5 de octubre
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Baloncesto | Placa Deportiva Remanso
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de deporte formativo Fútbol de salón | Placa Deportiva Cartagenita
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Simulador 3D videojuegos | Coliseo Lucio Amórtegui
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Mundo inflable | Parque El Trébol - Acanto
7:00 a.m. - 5:00 p.m.: Feria Emotion | Coliseo Lucio Amórtegui
8:00 a.m. - 12:00 m.: Carrera por el Agua 5K | Los Puertos
8:00 a.m. - 5:00 p.m.: Pista de Karts | Parqueadero Auditorio
9:00 a.m. - 12:00 m.: Torneo de rana para recuperadores ambientales | Sabana - Planadas
9:00 a.m. - 1:00 p.m.: Deporte extremo | Parque Cultural
11:30 a.m. - 5:00 p.m.: Festival de Tunas | Parque Principal
1:00 p.m. - 5:00 p.m.: Misa campal / Encuentro música sacra | Villa Deportiva
5:00 p.m.: Entrega de mural | Parcelas.