Prográmese para las fiestas en Antioquia este fin de semana: música e invitados

Antioquia se prepara para vivir una de sus temporadas más alegres y esperadas del año: las fiestas tradicionales de noviembre, una cita con la música, la cultura campesina y el orgullo por las raíces de cada municipio. Desde el norte hasta el suroeste del departamento, los pueblos abren sus puertas para celebrar su identidad con desfiles, ferias, tablados populares y homenajes a quienes trabajan la tierra.

Aquí le contamos sobre cinco celebraciones que llenarán de alegría, tradición y talento cada rincón de Antioquia.

Fiestas de la Cosecha 2025 en Betulia, Antioquia

Del 12 al 16 de noviembre, Betulia celebrará la edición número 34 de las Fiestas de la Cosecha, un encuentro que rinde homenaje a la cultura cafetera, al trabajo del campesino y a las tradiciones del suroeste antioqueño. Durante cinco días, el municipio se llenará de música en vivo, muestras gastronómicas, desfiles típicos, feria artesanal y actividades culturales y deportivas que reflejan el orgullo de este pueblito por su tierra.

La programación, además, incluirá homenajes a los mayores, presentaciones de danza, encuentros musicales y espacios para los emprendedores locales, también tendrá un carnaval cultural, muestras de música popular y campesina, concursos y conciertos con artistas como Grupo Sólido, Carlos Daniel Moreno y Carlos Daniel Vélez, Grupo Aguaparranda, Aniel Velásquez, El Andariego y Vicky Tru “La Supersónica”.

Fiestas del Campesino y el Progreso 2025 en Olaya, Antioquia

Del 14 al 16 de noviembre de 2025, el corregimiento de Llanadas, en el municipio de Olaya, celebrará las tradicionales Fiestas del Campesino y el Progreso, un homenaje a la vida rural y al esfuerzo de quienes cultivan la tierra. Olaya, reconocida como “Tierra Mágica de Atardeceres y Montañas”, por su sorprendente variedad de paisajes y climas que reflejan su riqueza natural, vivirá durante tres días actividades como desfiles de comparsas, muestras artísticas, festivales deportivos, presentaciones musicales y encuentros gastronómicos como el tradicional concurso de sancochos campesinos.

Eso sí, la programación incluye la participación de artistas como El Enamorado del Despecho, Los Mágicos de Colombia, Dueto Buriticá, Los Alegres Sabaneros y Combo Tropical, además de espacios dedicados al talento local y al reconocimiento de los campesinos.

Fiestas del Cacao 2025 en Támesis, Antioquia

Ahora vamos a Támesis, que desde del 14 al 17 de noviembre, celebrará la XVIII edición de las Fiestas del Cacao 2025, un encuentro que rinde homenaje a la cultura cacaotera y al trabajo de las familias campesinas que la mantienen viva. Durante estos días, el municipio se llenará de música popular, tropical y parrandera con una destacada nómina de artistas como Luis Alfonso, Fernando Burbano, Junior Vargas, Valentina Zuluaga, Kadavid, La Familia Montoya y la Orquesta de J.R. Quintero Hispanos, entre otros, en un ambiente de alegría, tradición y orgullo local.

La programación incluye desfiles inaugurales, muestras culturales, ferias agroemprendedoras, laboratorios de chocolate, talleres creativos y el concurso “Cata de cacao - Sentidos despiertos”, donde se exaltará la calidad y el sabor de este producto insignia.

Fiestas de la Danza y el Sainete 2025 en Girardota, Antioquia

En Girardota, del 7 al 16 de noviembre de 2025, se celebrará con orgullo las Fiestas de la Danza y el Sainete, una festividad que exalta el arte popular, la creatividad y las tradiciones que definen al municipio. Durante diez días, la música, el teatro, la danza y los desfiles llenarán de color las calles, con una programación que reúne comparsas, talleres, muestras culturales y presentaciones artísticas que reflejan el talento local y el espíritu alegre de su comunidad.

Entre los grandes atractivos se destacan el Carnaval de la Guagua y el Chagualo, los talleres de danza itinerantes, los sainetes en diferentes espacios culturales y conciertos con reconocidos artistas como Poncho Zuleta, Peter Manjarrés, El Andariego, Sergio Vargas, Luis Alberto Posada y Nelson Velásquez.

Fiestas del Frijol 2025 en Liborina, Antioquia

Finalmente, del 13 al 17 de noviembre de 2025, Liborina celebrará con orgullo las tradicionales Fiestas del Frijol, una de las festividades más queridas del occidente antioqueño. Este encuentro rinde homenaje a uno de los productos más representativos de la región y a las manos trabajadoras que lo cultivan.

Durante cinco días, el municipio disfrutará con caminatas ecológicas, ferias de emprendimiento, mercados campesinos, muestras gastronómicas, serenatas, concursos y tablados musicales con artistas como Yelsid, Miguel Morales, Dinastía Hispana y Francisco Gómez, entre otros. Una oportunidad para compartir, disfrutar y revivir el valor de las tradiciones campesinas.

