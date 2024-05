Propuestas en hoteles de Bogotá para celebrar el Día de la Madre 

Los hoteles, además de propuestas de hospedaje, también ofrecen opciones de bienestar, gastronómicas y de entretenimiento. Foto: Getty Images

Aunque en cada país se celebra en fechas distintas, el Día de la Madre se festeja en gran parte del mundo, y se convierte en un momento ideal para honrar a la maternidad como un proceso que históricamente se ha asociado al amor, el esfuerzo y la comprensión, entre otros valores.

La celebración en Colombia se instauró durante 1925 bajo la administración de Pedro Nel Ospina, al decretar la Ley 28, donde se estipulaba que se debía celebrar el Día de las Madres en todo el territorio nacional: “El Ejecutivo dictará todas las medidas del caso a fin de que dicha fiesta sea celebrada dignamente en toda la República, especialmente por la niñez”. Específicamente se asignó el segundo domingo de mayo, por esta razón la fecha cambia cada año.

La fecha de 2024 se acerca, será el próximo 12, y si aún no tiene plan para hacerle un homenaje a su mamá, las ofertas de los hoteles pueden ser una buena alternativa. Estos espacios son expertos en hospitalidad, y, por lo tanto, lo harán sentir muy especial. Además, dejaron de ser espacios exclusivos para el hospedaje y el alojamiento, y ahora también ofrecen propuestas de bienestar, entretenimiento y gastronomía de primer nivel.

El domingo, por ejemplo, el hotel Hilton Bogotá Corferias ofrecerá un brunch especial para celebrar a mamá, que incluye estaciones de comida a la parrilla, ceviches, postres, barra de ensaladas y comida típica colombiana. Además, contará con el servicio adicional de open bar con todo tipo de bebidas, incluyendo cocteles, cervezas nacionales y mimosas.

“Este mes de la Madre, los invitamos a crear recuerdos inolvidables con sus familias en Hilton Bogotá Corferias. Nuestro equipo de alimentos y bebidas está preparado para ofrecerles una experiencia única y deliciosa que seguramente será recordada; tendremos música en vivo, regalos y sorteos para mamá”, afirmó Eduardo Cardoso, gerente de Alimentos y Bebidas de Hilton Bogotá Corferias. Los interesados podrán recibir más información en el WhatsApp: 312 413 6635.

En el mismo hotel, el plan “Tú Eliges” estará disponible durante todo el mes e incluye una noche de hospedaje en cualquier habitación del hotel, desayuno tipo bufé, acceso a las zonas húmedas, la piscina climatizada y servicio de spa del hotel, así como varias opciones gastronómicas. Una excelente elección para pasar un fin de semana relajante y brindarle a mamá una experiencia diferente en su día.

Por otro lado, el restaurante Jairo, del W Bogotá, desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p.m., también ofrecerá un brunch que incluirá siete estaciones de comida internacional, desde Asia hasta Argentina, culminando en Colombia. Además, se acompañarán estas delicias con mimosas, moscow mule y cerveza artesanal. También se destaca la colaboración especial con Colo Café, un café especializado que rinde homenaje a la riqueza de la gente y la tierra colombianas, ofreciendo exquisitas tazas de café seleccionadas, tostadas y servidas con esmero. Puede encontrar más información en el 317 437 0421.

En Fairfield by Marriott Bogotá Embajada se ofrecerán dos emocionantes experiencias. El domingo 12 de mayo, los huéspedes podrán disfrutar de un almuerzo bufé temático mexicano con música en vivo y sorpresas para las madres de 12:00 m. a 4:00 p.m. Además, del sábado 11 al lunes festivo 13 de mayo, se ofrecerá un desayuno bufé especial con detalles para las madres de 6 a.m. a 11 a.m. Si quiere reservar o consultar más detalles lo puede hacer en el número 318 538 1127.

Entre tanto, Aloft Bogota Airport ofrecerá un brunch para mamá que tendrá música en vivo y la opción de disfrutar de un coctel de bienvenida o una cerveza. Las madres serán celebradas y consentidas en un ambiente vibrante y acogedor. La recomendación es reservar para separar su espacio, eso lo puede hacer comunicándose al 317 371 1561.

Otro hotel en la capital colombiana que también contará con un brunch especial es el Hilton Bogotá, pues este lugar asegura que se unirá a la celebración del Día de la Madre con una serie de actividades que combinan una alta gastronomía y relajación.

“Desde Hilton Bogotá deseamos brindar un espacio para disfrutar en familia con recetas creadas por nuestros chefs, en el cual podrán encontrar diversas estaciones, como panadería, saludable, ensaladas y antipastos y colombiana, entre otros acompañantes que logran hacer de esta actividad una experiencia diferente sin tener que salir de la ciudad”, afirmó Elena Guerrero, directora de ventas y mercadeo.

El brunch, entonces, tendrá “exquisitos platos tradicionales, innovadoras creaciones culinarias, cocteles y otros aspectos como música en vivo”, aseguran desde el hotel.

Asimismo, Hilton Bogotá ofrece un pasadía ideal para aquellas madres que deseen disfrutar de un día de relajación. Este incluye el uso de una habitación, piscina climatizada al aire libre y un descuento especial en el restaurante La Ventana.

Adicionalmente, el restaurante Basilic, de Sofitel Bogotá Victoria Regia, también ha diseñado un brunch con propuestas gastronómicas pensadas para las madres.

Según Christophe Tessier, director de alimentos y bebidas de Sofitel Bogotá Victoria Regia, “el restaurante y nuestro equipo, en cabeza del chef colombiano Néstor Mesa, han logrado presentar una propuesta gastronómica generosa y diferente con opciones que combinan de forma magistral lo mejor de la cocina francesa y colombiana, además, con variedad de opciones que podrán compartir en familia”.

Además de una amplia oferta de comidas, el chef estará con su equipo en una estación en vivo con delicias como una brusqueta de trucha ahumada con cremoso feijoa y rábanos encurtidos, gazpacho de nueces con croquetas de serrano, un ceviche de palmito de mar con manzana, suero de curry y miel o un shot de camarón crocante con alioli de albahaca y chutney de morrón y piña.

Como platos principales se podrá disfrutar de delicias como cilindro de ave con espinaca y queso maduros glaseada con Juss, jamones curados, pork belli confitada con especias finalizada con salsa de jalea, turnedó de res braseado en mantequilla de romero y ajo o un filete de pescado crocante de nueces y frutos secos y mucho más.

Además, el restaurante Basilic no se olvida de los más pequeños y por eso les ha preparado un menú especial para que acompañen a mamá, el cual incluye un minicroque monsier, pancakes con tocineta y queso fundido, papa francesa con queso parmesano y salchicha en salsa de mostaza, pasta corta o larga en salsa de carbonara, boloñesa, pomodoro o de salsa de queso.

Para reservas y más información se puede comunicar al 311 259 9098.

Descuentos para las madres en mayo

“Ser mamá, es conocer a la perfección a su hijo o cada uno de ellos, desde nuestra oferta de valor para el día de las madres hemos diseñado una estrategia y es acercarnos a ser el “Modelo de Madre ideal” para cada uno de nuestros huéspedes y visitantes, con experiencias a la medida de cada uno de los usuarios, porque más que un servicio hotelero, queremos ser ese aliado estratégico al momento de viajar, disfrutar del spa, de las zonas gastronómicas y de bienestar, que cada uno de nuestros hoteles tiene para ustedes” comentó Laura Quintana, vicepresidente comercial de Movich Hotels.

Por lo tanto, en el mes de la madre, Movich Hotels y el Hotel Intercontinental de Medellín les darán diferentes sorpresas y beneficios a las mamás que vayan a los espacios de Sabor Local.

Además, quienes vayan a los restaurantes de los hoteles Movich en cualquiera de las siete ciudades podrán disfrutar desde el 20 % o hasta el 100 % de descuento en el plato de la mamá. Cuándo lleguen a estos deberán informar quién es la mamá y de acuerdo con la cantidad de acompañantes ésta podrá cenar, almorzar o desayunar gratis.

Adicionalmente, Movich también ofrece un espacio donde tanto las madres como sus hijos puedan relajarse y encontrar equilibrio en mente, cuerpo y espíritu durante su estadía con descuentos de hasta el 30 %. Los servicios están diseñados para ofrecer grandes beneficios, permitiendo que cada visita sea una experiencia única y revitalizante.

