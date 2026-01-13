¿Puede llevar alcohol en la maleta de un avión en 2026? Esto dice las aerolíneas

¿Qué no se puede llevar en el equipaje de bodega? Lista de objetos prohibidos Foto: Pixabay

Entre vacaciones, ferias, conciertos y el regreso al trabajo, son muchos los desplazamientos que se hacen en esta temporada. Y en medio de planes, maletas y aeropuertos, surge una duda frecuente entre los viajeros: ¿se puede llevar alcohol en el equipaje y cuál es la forma correcta de empacarlo? Conocer las normas y algunas recomendaciones básicas puede evitar contratiempos y daños durante el viaje.

¿Se puede llevar alcohol en la maleta?

La respuesta es: depende de la aerolínea, del tipo de equipaje y del grado de alcohol de la bebida. Aunque en general sí está permitido transportar bebidas alcohólicas, existen límites claros que conviene conocer antes de empacar.

Comencemos por Avianca, y es que esta aerolínea permite el transporte de bebidas alcohólicas, siempre que cumplan ciertas condiciones relacionadas al grado de alcohol y el empaque.

No están permitidas las bebidas alcohólicas de fabricación artesanal ni aquellas con un volumen de alcohol superior al 70 % .

Todas las bebidas deben estar envasadas en recipientes de venta al público y debidamente sellados.

¿Dónde deben ir? La aerolínea explica que las bebidas alcohólicas no están permitidas en el equipaje de mano, salvo una excepción: aquellas compradas en tiendas duty free después del control de seguridad, siempre que vayan en una bolsa sellada.

En cambio, sí pueden transportarse en el equipaje de bodega, con un límite de hasta cinco litros por persona, únicamente si tienen un contenido de alcohol entre 24 % y 70 %, y sin necesidad de autorización previa.

Recuerde: deben estar debidamente selladas.

Wingo, por su parte, maneja reglas similares. Permite el transporte de líquidos, incluidas las bebidas alcohólicas, tanto en cabina como en bodega, siempre que se respeten los límites establecidos. Por ejemplo, en cabina solo están permitidos los líquidos comprados en tiendas duty free después de pasar los controles de seguridad.

En bodega, en el caso específico del alcohol, este no debe superar el 70 % de graduación, cada recipiente puede tener un máximo de cinco litros por persona, y se recomienda evitar botellas de vidrio o protegerlas adecuadamente para prevenir rupturas durante el viaje.

¿Y LATAM? Esta aerolínea resulta un poco más flexible, ya que permite llevar bebidas alcohólicas tanto en el equipaje de mano como en el de bodega sin la restricción del duty free, aunque los límites y condiciones varían según si se trata de un vuelo nacional o internacional.

En cabina

Vuelos nacionales : hasta cinco litros , en envases de venta al detalle de máximo cinco litros, con alcohol entre 24 % y 70 % , sujeto a regulación local.

Vuelos internacionales: recipientes de hasta 100 ml, dentro de una bolsa plástica transparente con capacidad máxima de un litro.

En equipaje de bodega

En vuelos nacionales e internacionales se permiten hasta cinco litros por persona, en envases de venta al detalle, con una graduación entre 24 % y 70 %.

Ojo, es importante entender que la suma total de alcohol transportado entre cabina y bodega no puede superar los cinco litros por persona.

¿Puedo subir a un avión en estado de embriaguez?

La respuesta es no. Las aerolíneas son claras y estrictas frente a este tema, ya que el consumo excesivo de alcohol puede poner en riesgo la seguridad del vuelo.

Por ejemplo, Clic establece que sus normas son absolutamente inflexibles: si una persona en estado de embriaguez es detectada antes del embarque, se le puede negar el abordaje.

Además, ningún pasajero puede consumir bebidas alcohólicas dentro del avión a menos que sean suministradas por la propia aerolínea, lo que permite mantener el control durante el vuelo.

En caso de que un pasajero embriagado o intoxicado genere un incidente a bordo que afecte la seguridad, el capitán tiene la autoridad para tomar medidas extraordinarias, entre ellas:

Regresar al aeropuerto de origen

Realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano

Ordenar el desembarque del pasajero involucrado

Esta postura también está respaldada por la normativa colombiana. Según el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 3), está prohibido:

Embarcar o permanecer abordo en evidente estado de intoxicación alcohólica

Estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o drogas prohibidas

Ingresar este tipo de sustancias a la aeronave sin debida diligencia.

Además, el reglamento señala que el pasajero debe abstenerse de cualquier conducta que:

Atente contra la seguridad del vuelo o de las personas abordo

Afecte el orden, la disciplina o la convivencia en la aeronave o en el aeropuerto

Genere molestias a otros pasajeros

Por ello, más allá de empacar correctamente botellas en la maleta, lo más recomendable es viajar con moderación, verificar las normas de la aerolínea y evitar situaciones que puedan derivar en sanciones, negación de embarque o incluso la interrupción del vuelo.

