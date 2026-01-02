Lo que debe saber antes de visitar los Parques Nacionales Naturales de Colombia en 2026

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Foto: Procuraduría

Caminar entre montañas nevadas, observar ballenas en libertad o recorrer senderos rodeados de silencio y biodiversidad son experiencias que muchos viajeros sueñan con vivir al menos una vez. En Colombia, buena parte de esos paisajes se encuentran en los Parques Nacionales Naturales, áreas protegidas que resguardan algunos de los ecosistemas más valiosos del país y que, además, están abiertas al disfrute responsable de visitantes.

Sin embargo, tenga en cuenta algo, y es que desde el 1 de enero del 2026, el ingreso a estos territorios tendrá nuevas tarifas, una actualización que busca reconocer las particularidades de cada región y la oferta turística disponible en cada parque así como ayudar a la recuperación de costos y gastos incurridos por la entidad para la conservación e inversiones realizadas en el conjunto de áreas protegidas.

A partir de estos cambios, queremos hacerle una breve guía sobre como ir a estos parques este año.

¿Cómo quedaron los precios para 2026?

Para entender las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales Naturales de Colombia en 2026, hay tres claves principales: algunos parques manejan tarifas diferenciadas por nacionalidad y edad, otros aplican cobro solo por nacionalidad y el tercer grupo cuenta con un valor único, sin distinción.

Áreas protegidas con tres categorías de tarifa

Área protegida Menor de 25 años* Mayor de 25 años* Extranjero PNN Puracé $8.000 $16.500 $40.000 PNN Old Providence McBean Lagoon $8.000 $16.500 $27.500 PNN El Cocuy $30.500 $52.500 $107.000 PNN Gorgona $19.500 $32.000 $77.500 PNN Sierra de la Macarena $28.000 $51.500 $78.500 PNN Chingaza $24.500 $29.000 $78.500 PNN El Tuparro $15.000 $23.500 $68.000 PNN Cueva de los Guácharos $22.000 $28.000 $75.000 PNN Amacayacu $15.000 $27.500 $73.000 PNN Utría $19.000 $28.000 $80.000 SFF Iguaque $19.000 $28.000 $80.000

* Nacional, miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o extranjero residente en Colombia.

Áreas protegidas con dos categorías de tarifa

Área protegida Nacional / Residente CAN Extranjero Vía Parque Isla de Salamanca $12.500 $68.000 PNN Los Nevados $24.500 $68.000

Áreas protegidas con valor único

Área protegida Tarifa única Área Natural Única Los Estoraques $6.500 Santuario de Flora y Fauna Los Colorados $9.500 PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo (sector San Bernardo) $11.000 PNN Los Corales del Rosario y San Bernardo $13.500

Ojo, hay un parque que maneja un esquema de tarifas diferente: el Parque Nacional Natural Tayrona. En este caso, el valor de ingreso está condicionado por las temporadas turísticas, lo que hace que las tarifas varíen a lo largo del año.

Tarifas Parque Nacional Natural Tayrona – 2026

Temporada Colombianos menores de 25 años Extranjeros residentes en Colombia / miembros de la CAN (menores de 25 años) Temporada baja $27.500 $36.500 Temporada alta $30.500 $43.000

¿Qué requisitos necesita para ingresar a los PNN?

Aparte del ingreso, debe entender que hay otras regulaciones que debe cumplir para proteger los ecosistemas y garantizar una experiencia segura para los visitantes.

Lo primero es que cada parque y cada sendero cuenta con una capacidad de carga, es decir, un número máximo de personas permitidas por día, con el fin de evitar el deterioro ambiental y reducir el impacto sobre los territorios. Por ello existe unos estrictos requisitos que se debe cumplir.

“Los recorridos dentro del parque se realizan exclusivamente en grupos reducidos, con un máximo de 16 participantes, siendo lo habitual un rango entre 12 y 16 personas por grupo. Esta limitación responde a la necesidad de controlar el aforo para minimizar el impacto ambiental y asegurar una experiencia de calidad para todos los visitantes. Todos los grupos son acompañados por guías locales autorizados por Parques Nacionales, quienes han recibido formación específica y están oficialmente registrados para desempeñar esta labor”, señaló Baleny Cortés, líder de Roadtrip Colombia, una agencia dedicada a ofrecer actividades eco turísticas.

Para visitar cualquiera de estos parques, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos:

Reserva previa obligatoria: debe realizarse antes de la visita a través del sitio web oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia o por medio de operadores turísticos autorizados.

Pago de derechos de ingreso: es necesario presentar la consignación impresa del pago correspondiente.

Póliza de accidentes y rescate: obligatoria para todos los visitantes, como respaldo ante cualquier eventualidad durante el recorrido.

Acompañamiento de guía autorizado: todos los recorridos deben realizarse con un guía o intérprete ambiental avalado, inscrito en el sistema REPS (Registro de Prestadores de Servicios Ecoturísticos).

Charla de inducción: antes de ingresar al parque, todos los visitantes deben asistir a una inducción en la que se explican las normas vigentes, los valores ecológicos que se protegen y recomendaciones clave para una visita segura y responsable.

“El acceso al parque está estrictamente regulado, por lo que no se permite la entrada espontánea sin reserva previa ni sin un guía autorizado. Esta medida responde a experiencias pasadas, donde visitantes no registrados generaron problemas ambientales significativos, como la acumulación de basura, la preparación de alimentos con fogatas prohibidas y el abandono de mascotas. En particular, el comportamiento relacionado con perros ferales (animales domésticos que se han vuelto salvajes) ha representado una amenaza para la fauna nativa, al convertirse en depredadores no naturales del ecosistema”, señaló la experta.

Consejos para ir a PNN de forma segura

El calzado es el primer elemento clave que le mencionaremos, ya sea en zonas de montaña, páramo, selva o áreas costeras.

Se recomienda:

Uso de botas de senderismo con buen agarre, para darle soporte el tobillo y estabilidad para terrenos irregulares o resbaladizos.

En parques con alta humedad, barro o lluvias frecuentes, las botas de caucho pueden ser una alternativa, siempre que el visitante esté acostumbrado a caminar largas distancias con este tipo de calzado.

En zonas de playa o manglar, es aconsejable llevar calzado adicional que permita caminar con seguridad sobre arena, rocas o superficies húmedas.

Evite el uso de calzado deportivo o plano, ya que incrementa el riesgo de resbalones, torceduras y fatiga prematura.

Dada la diversidad de climas y ecosistemas del país, se recomienda vestirse por capas para adaptarse a cambios de temperatura, humedad y precipitación:

Primera capa: prendas transpirables, preferiblemente de secado rápido, para mantener la piel seca.

Capa intermedia: ropa ligera o aislante, según el parque y la altitud, que ayude a regular la temperatura corporal.

Capa externa: chaqueta impermeable y cortaviento; en zonas de selva o costa puede complementarse con un impermeable liviano.

El equipamiento básico debe ser funcional y acorde al tipo de parque que se visite. Se recomienda llevar:

Mochila cómoda y resistente.

Al menos un litro de agua por persona , en recipientes reutilizables.

Alimentos energéticos.

Medicamentos personales.

Ropa de cambio, protegida en bolsa impermeable.

En parques marinos o de playa, es importante incluir una bolsa seca para proteger objetos personales y electrónicos.

Según Cortés, la protección solar es indispensable tanto en alta montaña como en zonas costeras. Explica que la radiación ultravioleta puede ser intensa incluso en días nublados, por lo que se recomienda aplicar bloqueador varias veces durante la jornada y usar gorra o sombrero para proteger el rostro y el cuero cabelludo.

Asimismo, es fundamental cumplir las normas de cada Parque Nacional Natural, entre las que se destacan:

Prohibición de plásticos de un solo uso .

Uso de envases reutilizables o biodegradables para alimentos y bebidas.

Restricción del uso de drones, permitidos únicamente con fines científicos y con autorización previa, para evitar la alteración de la fauna y los ecosistemas terrestres y marinos.

Finalmente, la experta recomienda proteger los equipos electrónicos de la humedad, llevar un pequeño kit personal de primeros auxilios y evitar sobrecargar la mochila, priorizando un equipamiento responsable y adecuado al entorno natural.

