¿Qué es el sargazo que apareció en San Andrés y qué puede hacer?

Sargazo Foto: EFE - Orlando Barría

Caminar por la playa suele ser sinónimo de calma: arena clara, mar turquesa y brisa suave. Pero, de pronto, el paisaje cambia. En la orilla aparece una franja espesa de residuos café que rompe la postal soñada. No es basura ni lodo: es sargazo.

Si usted está planeando un viaje a San Andrés o a algún destino del Caribe, es posible que se encuentre con esta macroalga que, varias veces al año, llega de forma masiva a las costas. Un fenómeno natural que no solo transforma el paisaje, sino que también plantea retos para el turismo, el ambiente y...