Turismo
¿Qué es el sargazo que apareció en San Andrés y qué puede hacer?

Caminar por una playa caribeña y encontrarse con el mar cubierto de algas no solo decepciona la foto soñada: también abre preguntas incómodas sobre el estado de los océanos, el turismo y la forma en que convivimos con la naturaleza.

Leidy Barbosa
04 de febrero de 2026 - 02:35 p. m.
Sargazo
Foto: EFE - Orlando Barría

Caminar por la playa suele ser sinónimo de calma: arena clara, mar turquesa y brisa suave. Pero, de pronto, el paisaje cambia. En la orilla aparece una franja espesa de residuos café que rompe la postal soñada. No es basura ni lodo: es sargazo.

Si usted está planeando un viaje a San Andrés o a algún destino del Caribe, es posible que se encuentre con esta macroalga que, varias veces al año, llega de forma masiva a las costas. Un fenómeno natural que no solo transforma el paisaje, sino que también plantea retos para el turismo, el ambiente y...

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

