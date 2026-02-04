¿Qué es el sargazo que apareció en San Andrés y qué puede hacer?

Sargazo
Foto: EFE - Orlando Barría
Caminar por la playa suele ser sinónimo de calma: arena clara, mar turquesa y brisa suave. Pero, de pronto, el paisaje cambia. En la orilla aparece una franja espesa de residuos café que rompe la postal soñada. No es basura ni lodo: es sargazo.
Si usted está planeando un viaje a San Andrés o a algún destino del Caribe, es posible que se encuentre con esta macroalga que, varias veces al año, llega de forma masiva a las costas. Un fenómeno natural que no solo transforma el paisaje, sino que también plantea retos para el turismo, el ambiente y...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
