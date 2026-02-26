La riqueza natural impulsa el turismo de bienestar en Colombia

El turista enfocado en el bienestar busca espacios para desconectarse en entornos naturales o urbanos que promuevan su bienestar físico, mental y emocional. / Cortesía Wake BioHotel Foto: Cortesía Wake BioHotel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La desconexión del frenético ritmo de la vida cotidiana, el cuidado de la salud mental y la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo, las emociones, lo espiritual y lo físico se han convertido en un estilo de vida y en los ingredientes que fomentan el turismo de bienestar.

En palabras de Edith Lozano, directora de producto de la operadora Tropical Caribbean Tour, “el turismo de bienestar es saber estar bien, no solo es yoga y spa, comienza desde tu casa cuando tienes una cama ordenada, unas finanzas en armonía, cuando te cuidas y sociabilizas con otros. Es darle sentido a la vida. Saber estar bien en todos los aspectos”.

El turista que busca bienestar también es coherente con las prácticas sostenibles, el cuidado de la naturaleza y el del otro. “Es un viajero consciente y exigente, interesado en un enfoque integral de la salud y la longevidad. Estos viajeros buscan tratamientos especializados y terapias innovadoras; desconectarse y revitalizarse en entornos naturales o urbanos que promuevan su bienestar físico, mental y emocional. Son personas que valoran la calidad, la autenticidad y, a menudo, están dispuestas a invertir en experiencias que les permitan mejorar su estilo de vida y adoptar hábitos saludables a largo plazo”, dice Juan José Aramburo, de Wake BioHotel.

El turismo de bienestar en Colombia

Vale la pena mencionar que se trata de uno de los segmentos del turismo con mayor dinamismo en la industria de viajes. En el país ha ganado terreno, en donde la naturaleza, la cultura y la comunidad se convierten en el mejor escenario para practicarlo.

“Su evolución se ve marcada por el crecimiento de oferta y demanda, anteriormente el bienestar se veía como una práctica para realizar en los lugares de residencia enfocada en spa, yoga, meditación y ejercicio; con los años el bienestar ha pasado a convertirse en un estilo de viaje holístico donde el contacto con prácticas propias de los territorios, retiros, rituales, alimentación consciente y lugares con significados profundos es la búsqueda actual”, explican desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

De acuerdo con el “Estudio del Turismo de Bienestar en Colombia”, investigación realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2025, las regiones reconocidas y valoradas por los colombianos para practicar ese tipo de turismo son: la Región Andina con un 41,1 % donde Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá y Cundinamarca se destacan; la Región Caribe con un 28,1 % (Magdalena, Bolívar y la Guajira) y, en un tercer lugar, la Región Amazonía, con un 16,1 %, con Guaviare, Putumayo y Amazonas.

Los beneficios del turismo de bienestar en las regiones, según la entidad, están enfocados en la atracción de un turista sostenible, que viaje lento, respetuoso y consciente; “valorando el territorio, sus comunidades, las dinámicas y los ritmos que se dan; viéndose reflejado en un gasto por turista del 137 % más que en turismo tradicional o sin especialización”, dicen desde la entidad.

Frente a la demanda actual de más de 800 millones de viajeros en el mundo buscando destinos con oferta de turismo de bienestar y quienes tienen un gasto promedio entre USD$1.500 y 2.200 dólares por viaje, “esperamos que les aporte a los territorios un crecimiento sostenible, desestacionalizando el turismo, disminuyendo la presión de masificación de turistas en algunos destinos y mejorando la derrama económica junto con la rentabilidad para los empresarios y las comunidades”, afirma Mincit.

¿Cómo funciona el turismo de bienestar en Colombia?

En el país, la cultura ancestral y las prácticas tradicionales desde sus saberes, encuentros y relacionamientos con la tierra, la espiritualidad, los simbolismos, el cosmos, las etapas de la vida y el cuidado a sus sitios sagrados, según Mincit, se convierten en protagonistas para una oferta auténtica y propia de cada territorio, lo que le da identidad al bienestar en el país y lo convierte en uno de los intereses principales de los viajeros de bienestar internacionales para llegar a Colombia.

La operadora Tropical Caribbean Tour ofrece un turismo de bienestar enfocado en mujeres mayores de 50 años que “quieren vivir su segunda juventud y ser felices. En el departamento del Atlántico tenemos muchas playas y la ‘ruta del descanso’, que consiste en recorrerlas haciendo diferentes actividades como caminar en la arena, yoga, aprender a respirar y comer sano. La idea es que las mujeres viajen y tengan una experiencia de autodescubrimiento”, cuenta Lozano, quien lleva trabajando con este tipo de turismo desde hace 17 años.

“El turismo de bienestar colombiano es integral y holístico, integra biodiversidad, saberes tradicionales y ancestrales, creencias, lugares simbólicos, entornos naturales de desconexión, alimentación consciente, relacionamiento con la tierra y sostenibilidad, diversificando así a través de nuestras regiones en especial desde la ruralidad y sus comunidades; y no solo concentrado en una infraestructura que responde al bienestar individual, pero que deja por fuera el bienestar integral: Naturaleza, Comunidad y Viajero”.

En la última década, Medellín se ha convertido en un referente de este tipo de turismo con experiencias en hoteles como Novotel, Click Clack, Hotel El Cielo, Tribe, Kiin Living Seissta, Wake (Wake Living, Wake BioHotel y Wake Medellín), Binn, 23 Hotel, entre otros.

Por ejemplo, Novotel cuenta con la certificación internacional en Servicios de Turismo Wellness, otorgada por la Wellness & Medical Tourism World Association, bajo los estándares de calidad WCTM 10321, que avalan el cumplimiento de criterios internacionales en bienestar, sostenibilidad y experiencia del huésped.

“Esta certificación reconoce la gestión del Nirvana Spa de Novotel Medellín, un espacio diseñado para promover la relajación, el equilibrio y la salud integral, integrando prácticas responsables que priorizan el bienestar físico, mental y emocional de los visitantes”, mencionan desde el hotel.

Otro ejemplo es Bliss Glamping, una experiencia de desconexión en Guatapé y con vista a la represa. “Entre senderos verdes, cabañas y un ambiente natural, las personas descubren que no solo se trata de descansar, sino de reconectar con lo que son, cómo viven y con lo que sueñan”, dicen desde la empresa de servicios hoteleros.

Según explica Aramburo, “la calidad y autenticidad de las experiencias en el turismo de bienestar se aseguran mediante un diseño conceptual riguroso y la implementación de altos estándares en cada detalle. Esto abarca desde la cuidadosa selección de ingredientes locales y sostenibles para la gastronomía, hasta la aplicación de terapias innovadoras respaldadas por la ciencia y el uso de tecnología de vanguardia. La integración de profesionales médicos especializados y un enfoque holístico en el bienestar del huésped son fundamentales. En Wake BioHotel, por ejemplo, trabajamos bajo la filosofía de Wellness Meets Science, donde cada aspecto está diseñado para contribuir a adoptar hábitos sanos para el cuerpo y la mente, asegurando una experiencia transformadora y creíble”.

Actualmente, este tipo de turismo está regulado por la Ley de Turismo en la prestación de servicios turísticos, las normas técnicas sectoriales y sus respectivos registros. De acuerdo con Mincit, a la fecha el Gobierno ha invertido más de 4 mil millones de pesos para avanzar en el fortalecimiento y la competitividad “de los ejes de bienestar ancestral, holístico y termal priorizados en el plan de negocios y la estrategia que tenemos como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

En cuanto a casos puntuales, la entidad menciona la realización en el país de Termatalia, una de las ferias más importantes en turismo de bienestar y que se realizó del 24 al 26 de septiembre del año pasado en Paipa gracias a la alianza entre Cotelco, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Paipa, Procolombia.

Los retos y las oportunidades

Aunque el gobierno colombiano ha mostrado un interés creciente en diversificar la oferta turística, “el desarrollo de políticas específicas y robustas para impulsar el turismo de bienestar aún está en evolución. Existen iniciativas generales de promoción turística y sostenibilidad que benefician al sector, pero se requiere continuar fortaleciendo una estrategia ya que la colaboración público-privada es clave para diseñar e implementar estas políticas de manera efectiva”, asegura Aramburo.

Así las cosas, Colombia tiene muchas oportunidades de inversión en el turismo de bienestar, por factores ya mencionados como su riqueza naturale, su biodiversidad y su creciente reconocimiento como destino turístico.

De acuerdo con Aramburo, “las áreas de mayor potencial incluyen el desarrollo de eco-resorts y hoteles boutique con enfoque en bienestar, centros de medicina integrativa y longevidad, spas de destino. También hay oportunidades en la producción de alimentos orgánicos, cosméticos naturales y en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud y el bienestar”.

Sin embargo, el turismo de bienestar en Colombia, a pesar de su gran potencial, se enfrenta a la necesidad de estandarizar y elevar la calidad de su oferta para competir globalmente mediante infraestructura adecuada, talento humano capacitado, así como mayores estrategias de promoción y garantías para que su desarrollo sea inclusivo y sostenible, protegiendo la riqueza cultural y natural de los territorios.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.