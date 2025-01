¿Qué es el Winter Outing y cómo se puede aprovechar en Nueva York?

Empire State Building Observatory. Foto: Cortesía Julienne Schaer/NYC & Company

Nueva York sigue ofreciendo una amplia variedad de experiencias únicas para disfrutar en invierno y la oficina de promoción turística New York City Tourism + Conventions lanzó oficialmente las reservas para la edición 2025 de su popular programa NYC Winter Outing, una oportunidad ideal para aprovechar descuentos exclusivos y explorar la ciudad con ofertas diseñadas para todos los gustos.

¿Qué es este evento y qué ofertas incluye?

El Winter Outing es una iniciativa turística que abarca desde principios de enero hasta mediados de febrero, ofreciendo diversas promociones y descuentos para hacer más accesible la experiencia neoyorquina durante la temporada baja. El programa se divide en cuatro segmentos principales que coinciden en el tiempo, lo que permite a los visitantes combinar diferentes ofertas durante su estancia.

Establecida en 2019, esta iniciativa se ha consolidado como una herramienta clave para promover el desarrollo económico equitativo en Nueva York, beneficiando a más de 4.000 empresas ubicadas en los cinco distritos de la ciudad. Su impacto ha sido especialmente significativo durante la temporada de menor afluencia turística, al fomentar la actividad comercial y preservar la vitalidad económica y cultural que define a los diversos vecindarios de la Gran Manzana.

Para fortalecer su impacto y alcance, el programa de 2025 cuenta con el respaldo estratégico de importantes socios promocionales, incluyendo a Amtrak en el sector de transporte, Telecharge en el ámbito del entretenimiento, OpenTable en la esfera gastronómica, además del New York City Wine & Food Festival y la prestigiosa Fundación James Beard. Esta colaboración multisectorial asegura una red de apoyo sólida que potencia los beneficios del programa para residentes y visitantes por igual.

“Estamos entusiasmados de comenzar el nuevo año con el regreso de nuestro programa anual NYC Winter Outing, que ofrece tanto a los visitantes como a los neoyorquinos la oportunidad de experimentar los hoteles, restaurantes, espectáculos de Broadway, atracciones culturales y recorridos turísticos de la ciudad, a un precio excepcional”, expresó Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism + Conventions.

Una de las principales promociones de NYC Winter Outing 2025 es la NYC Hotel Week, que se extiende del 2 de enero al 9 de febrero. Esta iniciativa ofrece un 25% de descuento en las tarifas estándar de más de 140 hoteles en toda la ciudad, lo que representa una excelente oportunidad para alojarse en algunos de los establecimientos más emblemáticos de Nueva York.

Entre las opciones destacadas se encuentran desde el histórico Frederick Hotel en TriBeCa, operativo desde 1800, hasta el moderno Moxy Williamsburg en Brooklyn, que ofrece una experiencia contemporánea y juvenil. También participan hoteles de renombre como el Lotte New York Palace, el New York Marriott Marquis, el PUBLIC Hotel y el The Fifth Avenue Hotel. Las reservas pueden realizarse en nyctourism.com/hotelweek, donde los hoteles están organizados por distrito y vecindario para facilitar la elección.

En el ámbito de la gastronomía, la NYC Restaurant Week permite disfrutar de menús a precio fijo en más de 500 restaurantes que van desde prestigiosos locales con estrellas Michelin hasta acogedores establecimientos de cocina internacional, abarcando una gran variedad de sabores y estilos culinarios. Es una oportunidad ideal para explorar la escena gastronómica de la ciudad, conocida por su diversidad y calidad.

Para los amantes del teatro, la NYC Broadway Week, que tendrá lugar del 21 de enero al 9 de febrero, ofrece boletos 2x1 para 27 espectáculos de Broadway. Entre los destacados están clásicos como The Lion King, Hamilton y Wicked, así como nuevas producciones como A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical, & Juliet, Harry Potter and the Cursed Child, Moulin Rouge! The Musical y Sunset Boulevard.

Los boletos están disponibles en nyctourism.com/broadwayweek, donde los espectáculos pueden ser filtrados por criterios como género, accesibilidad y galardones del Premio Tony.

Para completar la experiencia, la NYC Must-See Week, también del 21 de enero al 9 de febrero, ofrece entradas 2x1 para 60 atracciones, museos, artes escénicas y recorridos por la ciudad. Entre las opciones más populares se encuentran el Empire State Building Observatory, el MoMA, el Museum of Broadway, el Guggenheim Museum, el New York Botanical Garden, The Metropolitan Opera, el Rink at Rockefeller Center, y los recorridos por el Yankee Stadium.

Esta promoción también incluye opciones culturales como el Carnegie Hall, Jazz at Lincoln Center y el Alvin Ailey American Dance Theatre, así como actividades únicas como visitas a la Kings County Distillery. Una lista completa de participantes y entradas está disponible en nyctourism.com/mustseeweek, con filtros que facilitan la búsqueda por distrito, categoría y método de reserva.

Es importante mencionar que, aunque es temporada baja, se recomienda hacer las reservas con anticipación, ya que las ofertas son limitadas.

¿Cómo aprovechar las ofertas del evento?

Para enriquecer la experiencia de los visitantes, la ciudad ofrece una serie de guías especializadas que atienden a diversos intereses y necesidades, incluyendo experiencias culturales específicas (asiática, negra y latina), turismo accesible, actividades familiares, experiencias de lujo y opciones de turismo ecológico. Además, proveen un mapa oficial gratuito de los cinco distritos que señala las principales atracciones de la ciudad.

Con el compromiso de ser un destino inclusivo y acogedor para todos los visitantes, Nueva York pone especial énfasis en ofrecer recursos específicos para la comunidad LGBTQ+, presentándose como “el destino más acogedor del mundo”. Esta diversidad de guías y recursos busca reflejar el carácter multicultural y la capacidad de la ciudad para satisfacer las necesidades e intereses de todo tipo de viajeros, asegurando que cada visitante pueda encontrar experiencias significativas y relevantes durante su estancia.

Sin embargo, tenga en cuenta:

Reserve con anticipación: Las promociones, especialmente las entradas 2x1 para Broadway y las tarifas con descuento en hoteles, suelen agotarse rápido. Es recomendable planificar las actividades y realizar las reservas lo antes posible para asegurar los mejores lugares y opciones disponibles.

Aproveche la flexibilidad del programa: Las promociones de NYC Winter Outing coinciden en fechas, lo que permite combinar experiencias. Por ejemplo, es posible disfrutar de un menú especial durante la NYC Restaurant Week, asistir a un espectáculo de Broadway y visitar una atracción icónica, todo en el mismo día.

Utilizar los filtros en los sitios oficiales: Tanto en NYC Broadway Week como en NYC Must-See Week, los sitios web permiten filtrar opciones por género, categoría, ubicación y otros criterios. Esto facilita encontrar actividades que se ajusten a los intereses y optimizar el tiempo en la ciudad.

Explorar los cinco distritos: Aunque Manhattan concentra muchas atracciones, no hay que olvidar los otros distritos. Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island ofrecen opciones como el New York Botanical Garden, el Museum of the Moving Image y eventos locales únicos.

