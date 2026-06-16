¿Qué hacer en Ciudad de México?: la sede donde Colombia debuta en el Mundial 2026

Ciudad de México Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

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El Mundial de 2026 ya está en marcha y millones de aficionados comienzan a mirar el calendario para no perderse ninguno de los partidos más esperados. Entre ellos aparece el debut de la selección Colombia, que iniciará su camino en la máxima cita del fútbol frente a Uzbekistán, en un encuentro que marcará el comienzo de su sueño mundialista y que tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del planeta: el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El compromiso, correspondiente a la primera fecha del Grupo K, se disputará el miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana), según el calendario oficial publicado por la FIFA. Pero la experiencia mundialista va mucho más allá de los 90 minutos de juego.

Si usted viajará a Ciudad de México para acompañar a la selección Colombia, ya sea dentro del estadio o en alguno de los espacios habilitados para seguir los partidos, también encontrará una amplia oferta de planes para descubrir la ciudad, recorrer sus atractivos culturales y disfrutar de todo lo que este destino tiene para ofrecer durante la Copa del Mundo.

Casco histórico e historia

Si quiere aprovechar su visita a Ciudad de México más allá del fútbol, uno de los planes más recomendados es recorrer su centro histórico. Esta zona concentra algunos de los edificios y monumentos más representativos del país, donde conviven el legado prehispánico, la arquitectura colonial y espacios culturales que reflejan la evolución de la capital mexicana.

Además, es un recorrido fácil de realizar a pie y que puede completarse en una mañana o una tarde.

Entre los lugares imperdibles se encuentran:

Zócalo o Plaza de la Constitución: Considerado el corazón de la ciudad, este espacio reúne algunos de los edificios más importantes de México, como el Palacio Nacional, el Antiguo Ayuntamiento y la sede del Gobierno capitalino. Su entorno permite apreciar la mezcla entre la herencia indígena y la arquitectura virreinal.

Catedral Metropolitana: ubicada frente al Zócalo, su construcción combina estilos como el gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico, lo que la convierte en uno de los máximos exponentes de la arquitectura hispanoamericana.

Museo del Templo Mayor: A pocos pasos de la plaza principal, este recinto permite conocer los vestigios del antiguo Templo Mayor de Tenochtitlán, centro religioso y político de los mexicas. Su colección reúne miles de piezas arqueológicas que ayudan a comprender el pasado prehispánico de la ciudad.

Palacio de Bellas Artes: considerado uno de los principales símbolos culturales de México, destaca por su imponente fachada de mármol de Carrara y por la combinación de estilos Art Nouveau y Art Decó. Además de ser una reconocida casa de ópera, alberga importantes expresiones artísticas del país.

Alameda Central: Junto al Palacio de Bellas Artes se encuentra este histórico parque, considerado el jardín público más antiguo de América.

Después de recorrer estos lugares, puede continuar la jornada por la Avenida Francisco I. Madero, una de las calles más emblemáticas del centro histórico. Allí encontrará edificios coloniales, tiendas, cafés y restaurantes, además de la Torre Latinoamericana, uno de los íconos de la modernidad mexicana y un excelente punto para contemplar la ciudad desde las alturas.

Naturaleza y senderismo

Pero Ciudad de México no solo destaca por su historia y museos. Si planea quedarse varios días durante el Mundial, también puede aprovechar para descubrir algunos de sus principales espacios naturales.

Esto se debe a que el ecoturismo se ha convertido en una de las formas favoritas de viajar para muchos visitantes, ya que permite conocer la biodiversidad, los paisajes y los ecosistemas que rodean la capital mientras se realizan actividades al aire libre.

Entre los lugares más recomendados para conectar con la naturaleza se encuentran:

Bosque de Chapultepec: Conocido como el pulmón verde de la ciudad, es uno de los parques urbanos más grandes de América Latina. Sus senderos atraviesan lagos, monumentos, jardines y museos, además de permitir la visita al Jardín Botánico, el Altar a la Patria y el histórico Castillo de Chapultepec. Entre sus rutas destaca el circuito principal de aproximadamente 6 kilómetros.

Bosque de Tlalpan: Con más de 250 hectáreas de extensión, este espacio natural ubicado a los pies del Ajusco cuenta con senderos de diferentes niveles de dificultad, ideales para quienes buscan caminar o correr rodeados de vegetación.

Parque Nacional Desierto de los Leones: uno de los destinos favoritos para practicar senderismo cerca de la ciudad. Sus bosques albergan rutas para principiantes y excursionistas experimentados, además del histórico Ex Convento del Desierto de los Leones, conocido por sus túneles y jardines.

Parque Nacional Cumbres del Ajusco: Para quienes buscan una experiencia más exigente, este parque ofrece rutas de montaña entre bosques de pinos y encinos. Su principal atractivo es el ascenso al Pico del Águila, que alcanza los 3.937 metros de altura y brinda algunas de las mejores vistas de la región.

Teotihuacán: Ubicada a las afueras de la capital, esta antigua ciudad prehispánica es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus principales atractivos son la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, monumentales construcciones que permiten acercarse a una de las civilizaciones más influyentes de Mesoamérica. Para muchos viajeros, incluso un recorrido en globo aerostático sobre la zona arqueológica se convierte en una experiencia inolvidable.

Gastronomía y arte

La experiencia en Ciudad de México no estaría completa sin explorar su riqueza cultural y gastronómica. La capital mexicana es reconocida por sus mercados, barrios históricos, expresiones artísticas y una cocina que ha conquistado al mundo.

Entre las paradas más recomendadas se encuentran:

Plaza Garibaldi: uno de los lugares más emblemáticos para vivir la cultura mexicana. Es el punto de encuentro de los mariachis y está rodeado de restaurantes, bares y cantinas donde la música tradicional se convierte en protagonista. Durante la noche, el ambiente festivo atrae tanto a turistas como a locales y puede complementarse con una visita a la Arena México para disfrutar de un espectáculo de lucha libre.

Coyoacán: Este tradicional barrio conserva calles adoquinadas, plazas arboladas y una atmósfera colonial que contrasta con el ritmo del resto de la capital. Es conocido por haber sido hogar de la artista Frida Kahlo y alberga varios espacios culturales, galerías y museos. Además, sus mercados y cafeterías lo convierten en un lugar ideal para recorrer sin afán.

Xochimilco: Famoso por sus canales y coloridas trajineras, permite navegar por sus aguas mientras se escucha música tradicional y se disfruta de la gastronomía local. En la zona también se encuentran mercados de flores y espacios que conservan tradiciones ancestrales.

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