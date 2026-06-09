Qué hacer en Ciudad de México, Toronto y Nueva York más allá del fútbol

Estados Unidos es el país que tiene más sedes mundialistas este año. Foto: Pixabay

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La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y, con ella, también comenzó una de las mayores movilizaciones de viajeros del planeta. Cada cuatro años, millones de aficionados cruzan fronteras para seguir a sus selecciones, llenar estadios y vivir de cerca la emoción del fútbol.

Pero más allá de la pasión deportiva, este fenómeno se ha convertido en un poderoso motor económico que impulsa aerolíneas, hoteles, restaurantes y destinos turísticos en todo el mundo.

El interés de los colombianos por asistir al Mundial de 2026 se refleja en las proyecciones del sector turístico y financiero. Según estimaciones de Littio, entre 80.000 y 120.000 colombianos viajarían a Estados Unidos, México y Canadá para seguir el torneo, una cifra que supera ampliamente los más de 36.000 connacionales que asistieron a Rusia 2018.

A este flujo de viajeros se suma la comunidad colombiana residente en Estados Unidos, que supera los 1,2 millones de personas y que también podría participar activamente en la cita deportiva.

Y si es un viajero curioso, el Mundial también puede convertirse en la excusa perfecta para descubrir nuevos destinos. Por eso, le compartimos algunos lugares que vale la pena visitar más allá de los estadios.

Canadá

Si su viaje mundialista lo lleva a Vancouver, encontrará una ciudad rodeada de playas, montañas y amplios espacios naturales que la han convertido en una de las urbes con mejor calidad de vida del mundo. Más allá de los partidos en el BC Place, estos son algunos de los lugares que vale la pena visitar:

Stanley Park: uno de los parques urbanos más famosos de Canadá, con senderos, bosques y vistas al mar.

Brockton Point: reconocido por sus impresionantes tótems que reflejan la herencia de los pueblos indígenas de la costa noroeste.

Gastown: el barrio más antiguo de la ciudad, conocido por sus calles adoquinadas, edificios victorianos y su emblemático reloj de vapor.

Como Canadá tiene dos sedes mundialistas, si en cambio usted va a quienes asistan a encuentros en Toronto también podrán aprovechar su estadía para descubrir algunos de los principales atractivos de la ciudad, considerada el centro financiero y cultural de Canadá.

CN Tower: una de las estructuras más altas del mundo, con vistas panorámicas de la ciudad y el lago Ontario.

Distillery District: un barrio histórico lleno de galerías de arte, restaurantes, cafeterías y tiendas.

Mercado de St. Lawrence: uno de los mercados gastronómicos más reconocidos de Norteamérica, ideal para probar especialidades locales.

Estos destinos convierten la experiencia del Mundial en una oportunidad para combinar fútbol, cultura, gastronomía y naturaleza en dos de las ciudades más importantes de Canadá.

México

México será uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 con sedes de partidos en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas se destacan por ofrecer una amplia variedad de experiencias culturales, gastronómicas y turísticas para quienes deseen aprovechar los días libres entre partido y partido, convirtiendo cada partido en una oportunidad para descubrir la riqueza cultural y turística del país.

Guadalajara

Conocida como la cuna del mariachi y el tequila, Guadalajara combina tradición, cultura y entretenimiento. Entre los lugares que vale la pena visitar destacan:

El Parián de Tlaquepaque , considerado por muchos como la cantina más grande del mundo y famoso por sus presentaciones de mariachi en vivo.

Catedral de Guadalajara , uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la ciudad.

Plaza Liberación, sede de uno de los FIFA Fan Festival oficiales, donde los aficionados podrán disfrutar de transmisiones en pantalla gigante y actividades culturales gratuitas.

Ciudad de México

Zócalo capitalino , una de las plazas más grandes e importantes de América Latina.

Ángel de la Independencia , uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

Coyoacán: Un barrio colonial a solo 15 minutos del Estadio Azteca, famoso por la Casa Azul de Frida Kahlo y sus cafés tradicionales.

Fan Fest gratuitos, distribuidos en distintos puntos de la ciudad como Plaza Garibaldi, Parque La Bombilla, Bosque de Tláhuac y Parque Tezozómoc.

Monterrey

La llamada “Sultana del Norte” combinará fútbol, naturaleza y espacios de entretenimiento para los visitantes.

Paseo Santa Lucía , uno de los canales urbanos más largos de América Latina y uno de los mayores atractivos de la ciudad.

Barrio Antiguo , famoso por su arquitectura histórica, restaurantes y vida cultural.

Mirador del Obispado , con algunas de las mejores vistas panorámicas de Monterrey.

Fan Fest y actividades gratuitas, que se desarrollarán en parques, plazas y espacios públicos para extender la experiencia mundialista más allá de los estadios.

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Estados Unidos

Por último, Estados Unidos no se queda atrás. El país albergará la mayor cantidad de sedes del Mundial 2026, con 11 ciudades anfitrionas distribuidas de costa a costa. Esto permitirá a los aficionados combinar la pasión por el fútbol con algunos de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo.

Estos son algunos planes que Conde Nast Traveller, una de las revistas especializadas en turismo más importantes del sector, recomienda:

Nueva York / Nueva Jersey

La sede de la gran final será el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, pero gran parte de la experiencia mundialista se vivirá en Nueva York. Además de los festivales oficiales para aficionados, la ciudad ofrece innumerables atractivos para quienes quieran aprovechar su estadía.

Central Park , uno de los parques urbanos más famosos del mundo.

Museo Metropolitano de Arte (The Met) y Museo de Historia Natural , dos de los recintos culturales más importantes de Estados Unidos.

Empire State Building, Top of the Rock y The Edge , con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad.

Broadway y Times Square , ideales para disfrutar musicales y espectáculos de talla mundial.

Fan Village de Rockefeller Center y Brooklyn Bridge Park, donde se realizarán actividades gratuitas, transmisiones y eventos especiales durante el torneo.

Miami

La ciudad del sol será otra de las grandes protagonistas gracias al Hard Rock Stadium y al FIFA Fan Festival instalado en Bayfront Park.

Wynwood , famoso por sus murales y galerías de arte urbano.

South Beach y el distrito Art Deco , símbolos de la ciudad.

Phillip & Patricia Frost Museum of Science y Zoo Miami.

Los Ángeles

La ciudad de las estrellas albergará partidos en el SoFi Stadium y contará con múltiples actividades para los visitantes.

Observatorio Griffith , con algunas de las mejores vistas de Los Ángeles.

Universal Studios Hollywood , una parada obligada para los amantes del cine.

Los Angeles Memorial Coliseum, donde se desarrollarán varias actividades vinculadas al Mundial.

Además de las grandes protagonistas, otras ciudades anfitrionas también ofrecerán experiencias destacadas durante el torneo:

Atlanta: Acuario de Georgia, Jardín Botánico, Museo de Coca-Cola y el legado de Martin Luther King Jr.

Boston: Freedom Trail, Fenway Park, Quincy Market y el Museum of Fine Arts.

Dallas: Reunion Tower, Deep Ellum, el Distrito de las Artes y el Jardín Botánico.

Houston: Space Center Houston, Museo de Ciencias Naturales y el Distrito de los Museos.

Kansas City: Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial, City Market y galerías del Crossroads Arts District.

Filadelfia: Independence Hall, Museo de la Revolución Americana y Reading Terminal Market.

Seattle: Space Needle, Chihuly Garden and Glass y excursiones al Monte Rainier.

San Francisco: Puente Golden Gate, Alcatraz, Fisherman’s Wharf y el Mission District.

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