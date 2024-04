¿Por qué visitar Dubái? Un destino al que será más fácil llegar desde Colombia

Cada día llegan miles de viajeros a Dubai con ganas de conocer sus altísimos rascacielos, disfrutar de sus playas y conocer de cerca la historia de este estado emiratí. Foto: Getty Images

La aerolínea Emirates lanzó oficialmente su nuevo servicio diario desde Bogotá hasta Dubái, con escala en Miami, que comenzará el próximo 3 de junio. El evento se llevó a cabo en el JW Marriott Hotel Bogotá y contó con la participación de Scott Lantz, director regional de Emirates; Mohammed Abdullah Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Colombia, entre otros protagonistas del sector turístico.

Según la aerolínea, los vuelos diarios desde Bogotá ayudarán a satisfacer la fuerte y creciente demanda de transporte aéreo entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, así como entre Colombia y numerosos destinos en la red global de Emirates diferentes a Dubái, que no son operados directamente desde Bogotá. También proveerá de vuelos convenientes entre Bogotá y Miami, permitiendo que los viajeros vuelen entre estas dos ciudades con un estilo y confort sin igual. Debido a la altura de Bogotá, no es posible operar un vuelo directo a Dubái, por lo que es necesaria una escala. Se eligió Miami por sus vínculos turísticos y comerciales con Bogotá.

Es muy importante mencionar que los pasajeros de los vuelos en ambas direcciones entre Dubái y Bogotá deben cumplir con las regulaciones de entrada a los Estados Unidos y tener los documentos requeridos, debido a los trámites de inmigración en Miami. Los ciudadanos colombianos y árabes podrán disfrutar de una estancia de 90 días sin visa en Dubái y Bogotá, respectivamente, gracias a los acuerdos de visado recíprocos que se realizaron entre ambos países.

Tenga en cuenta que los vuelos operarán en los siguientes itinerarios:

Desde el 3 de junio, horario de verano:

Vuelo Llegada Salida EK213 (DXB/MIA) 02:15 10:05 EK213 (MIA/BOG) 12:35 15:25 EK214 (BOG/MIA) 17:25 22:15 EK214 (MIA/DXB) 00:45 23:00

Desde el 3 de noviembre, horario de invierno

Vuelo Llegada Salida EK213 (DXB/MIA) 02:15 09:50 EK213 (MIA/BOG) 12:20 16:10 EK214 (BOG/MIA) 18:10 22:05 EK214 (MIA/DXB) 00:35 23:50

Qué hacer en Dubái

Muchos viajeros sueñan con visitar esta ciudad que es uno de los siete emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los otros seis emiratos son Abu Dhabi, Ajman, Fuyaira, Ras Al Jaima, Sharjah y Umm al-Qaywayn. Por lo tanto, el nuevo vuelo de Emirates se convierte en un gran aliado a la hora de planear el viaje.

Razones para visitar la ciudad hay de sobra, pero, según Visit Dubái, el sitio oficial de la Oficina de Turismo del destino, este lugar es particularmente famoso por sus atractivos íconos, como el Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo), el Dubai Mall, la Fuente de Dubái, el Burj Al Arab, Palm Jumeirah (una isla artificial con forma de palmera), entre otras. Una de las recientes incorporación al paisaje urbano es el imponente Museo del Futuro.

👀🌎📄 (Lea también: Guía de viaje: ¿Por qué Puerto Rico es el destino ideal para sus vacaciones?)

Dubái también es conocida por sus pintorescas playas y sus paisajes desérticos, además de su panorama gastronómico repleto de sabores distintos, tanto locales como internacionales.

Asimismo, el emirato cuenta con una rica cultura y una amplia gama de opciones de ocio, de aventura como safaris en el desierto, parques temáticos como IMG Worlds of Adventure, MOTIONGATE Dubai, LEGOLAND Dubai y LEGOLAND Dubai; y hasta destacadas experiencias gratuitas como disfrutar del arte en Alserkal Avenue, sorprenderse con la belleza de The Viewing Point en el Dubai Creek Harbour, relajarse en los lagos de Al Qudra, entre otros.

Asimismo, según Visit Dubái, a los viajeros les gusta este destino debido a su diversidad, su gran oferta y su increíble combinación de entretenimiento, playas y vida urbana para todas las edades y culturas. Además, la ciudad es muy segura, de fácil acceso y ofrece todas las comodidades modernas.

Por lo tanto, son muchas las razones por las que vale la pena visitar este destino, incluso, Visit Dubái enlista 99 cosas para hacer en la ciudad. Entre las que hay actividades el el mar, compras que se convierten en increíbles experiencias, cosas que ver y oír que no olvidará fácilmente, experiencias para relajarse, rincones secretos y guaridas locales para conocer de historia y cultura, planes de aventura y recomendaciones gastronómicas. Aquí puede ver el listado completo.

👀🌎📄 (Lea también: Ocho destinos de Colombia están nominados a los mejores pueblos para el turismo 2024)

Bono Dubai Pass

Una de las cosas que debe saber mientras planifica su viaje a Dubái, es que la ciudad cuenta con pases que le permiten disfrutar al máximo por menos dinero. Este se llama “Dubai Pass”. Según el sitio oficial de turismo, con este podrá crear su propia experiencia a partir de los 48 lugares de interés y actividades disponibles en la ciudad. Los bonos son una forma asequible y práctica para disfrutar el destino, ya que no le hará falta usar dinero ni comprar entradas.

Cómo funciona

Seleccionar y comprar: elija el bono que prefiera y los lugares de interés que desee visitar. Mostrar y entrar: presente su tarjeta o bono electrónico en la entrada o al hacer su reserva. Disfrutar y compartir: utilice el hashtag #DubaiPass y comparta sus experiencias con su familia y amigos.

Tenga en cuenta que existen varias opciones de pases como el flexible, el ilimitado, el de los parques temáticos y más. Acá puede conocerlos y ver más información.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.