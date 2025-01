¿Qué hacer en los destinos colombianos destacados por el New York Times?

El Río Magdalena ocupa la casilla número 17 del listado '52 places to go' del periódico estadounidense The New York Times. Foto: SITUR Boyacá

En el mundo de las joyas escondidas de América Latina, Santa Cruz de Mompox y el Río Magdalena se alzan como destinos emblemáticos de Colombia que cautivan a quienes los visitan. Lo cual, no ha pasado desapercibido para el periódico The New York Times, que incluyó a ambos lugares en su listado ‘52 Places to Go’, dado a conocer el pasado 6 de enero. Este reconocimiento internacional no solo subraya la riqueza cultural y natural de estos destinos, sino que también les confiere un lugar especial en los itinerarios de viajeros de todo el mundo.

The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, es conocido por sus reportajes y análisis en profundidad sobre temas de interés global. Cada año, su equipo de expertos en viajes elabora el listado ‘52 Places to Go’, una selección que destaca los destinos más emocionantes, innovadores y relevantes del mundo. Este listado, publicado anualmente desde 2001, busca inspirar a los lectores a explorar lugares extraordinarios por su belleza, historia, sostenibilidad y experiencias únicas.

El proceso para incluir un destino en esta lista es meticuloso. Los editores consideran factores como la importancia cultural e histórica, destacando lugares que resalten el legado de sus comunidades y su riqueza patrimonial; las innovaciones turísticas, valorando proyectos que promuevan la sostenibilidad y el turismo responsable; los atractivos naturales y paisajísticos, eligiendo sitios que ofrezcan paisajes únicos y actividades relacionadas con la naturaleza; y la accesibilidad junto a la popularidad emergente, priorizando destinos que están ganando reconocimiento por sus experiencias auténticas y poco masificadas. Con estos criterios en mente, el Río Magdalena se destacó en la casilla 17 como uno de los destinos más cautivadores en la edición más reciente del listado.

Razones por las que el Río Magdalena fue elegido

El Río Magdalena recorre más de 1,500 kilómetros desde su nacimiento en el macizo colombiano hasta su desembocadura en el mar Caribe. La escritora Nora Walsh, de The New York Times, expone que las razones por las cuales fue elegido es que luego de más de 50 años sin cruceros de placer que permitieran descubrir la biodiversidad del Río Magdalena, la empresa AmaWaterways presentará dos barcos de lujo en marzo y junio. Estas embarcaciones ofrecerán itinerarios de una semana cubriendo 450 millas entre Cartagena y Barranquilla, permitiendo a los viajeros disfrutar de experiencias inmersivas que combinan gastronomía local, espectáculos de música y danza, artesanías autóctonas y encuentros con fauna endémica como manatíes y caimanes.

Los puertos seleccionados para las paradas destacan por su relevancia cultural y ecológica. Entre ellos está Mompox, un antiguo puesto comercial del siglo XVI que, además de ser Patrimonio de la Humanidad, es la cuna de la cumbia, un género musical lleno de vida y tradición. Otro destino es San Basilio de Palenque, conocido como el primer pueblo de esclavos liberados en América, donde la cultura afrocaribeña impregna cada rincón. Finalmente, está Nueva Venecia, una comunidad construida sobre pilotes en la que la pesca artesanal sigue siendo una forma de vida.

¿Qué planes turísticos hacer cuando visite el Río Magdalena?

Según The New York times hay tres puertos principales que se deben visitar cuando esté en el Río Magdalena. Esto es lo que puede hacer en cada uno de ellos, según el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Santa Cruz de Mompox: un viaje a través del tiempo

Ubicado a orillas del río Magdalena, Mompox es un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Este municipio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conserva su arquitectura colonial casi intacta, transportando a los visitantes a una época pasada. Caminar por sus calles empedradas, rodeadas de casas blancas con balcones de madera, es una experiencia que evoca la grandeza de la Colombia colonial.

Carlos Mejía, guía de Fontur en este territorio, indica que lo primero por visitar allí es el Cementerio Municipal, un sitio cargado de historia y simbolismo. “El diseño barroco de las tómbas blancas es una muestra del sincretismo entre las tradiciones españolas y locales”, explica. Una visita guiada cuesta $20,000 , e incluye detalles sobre los personajes ilustres enterrados aquí. Desde allí, recomienda dirigirse a la Iglesia de Santa Bárbara, cuyo distintivo balcón tallado es un emblema de Mompox. “Es impresionante cómo esta iglesia se convierte en un punto de encuentro espiritual y cultural”, agrega Mejía.

Uno de los momentos más importantes del recorrido, según él, es el paseo en chalupa por el río Magdalena. Por $50,000 por persona, se puede navegar por las tranquilas aguas mientras se observa la biodiversidad que rodea el área. “Es una oportunidad para conectarse con la naturaleza y conocer la importancia histórica del río como vía de transporte y comercio”, comenta el guía.

La gastronomía también es un punto destacado en Mompox. En el restaurante La Albarrada, los visitantes pueden probar especialidades locales como las butifarras y el queso de capa, con precios que oscilan desde $25,000 por plato. Durante el mes de octubre, Mompox se llena de música y vida con su Festival de Jazz, donde los conciertos gratuitos en la Plaza de la Concepción son un deleite para los amantes del género.

San Basilio de Palenque: la raíz de la libertad

Continuando el viaje por el Río Magdalena, aparece San Basilio de Palenque, un lugar cargado de historia y resistencia. Este pueblo, fundado por esclavos cimarrones que lograron su libertad, es hoy un baluarte de la cultura afrocolombiana. Sus tradiciones, lengua y gastronomía son un reflejo vivo de las raíces africanas que definen su identidad.

Mejía indica que el recorrido comienza en el centro del pueblo. “Cada calle tiene una historia que contar sobre la lucha por la libertad y la construcción de una comunidad independiente”, explica. Por $40,000, los guías locales narran cómo los cimarrones enfrentaron la opresión y lograron establecer el primer pueblo libre de América.

Una de las actividades más interesantes es el taller de lengua palenquera, donde por $30,000 se puede aprender palabras y frases de este idioma, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. “Es una experiencia educativa que también sirve para preservar una parte vital de nuestra historia”, señala Mejía.

La gastronomía de Palenque es otro punto imperdible. El arroz con coco y el mote de queso son platos obligatorios, preparados con recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. “Las mujeres del pueblo son verdaderas maestras en la cocina”, dice el guía, destacando que el costo promedio de un menú completo es de $20,000. En octubre, el Festival de Tambores llena el ambiente de ritmos y colores, con entradas que cuestan solo $10,000. Para quienes deseen quedarse más tiempo, el hostal Casa Palenque ofrece alojamiento con habitaciones desde $80,000 por noche.

Nueva Venecia: un sueño flotante

El viaje culmina en Nueva Venecia, un pueblo flotante en la Cienaga Grande de Santa Marta. Este lugar es una ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Sus coloridas casas flotantes y el estilo de vida de sus habitantes crean un paisaje pintoresco. La mejor manera de explorar Nueva Venecia es en canoa, guiada por pescadores locales que conocen cada rincón de la ciénaga. “Por $60,000 por persona, el recorrido incluye historias sobre la vida cotidiana y los desafíos de vivir en un pueblo flotante”, explica Mejía. La observación de aves es otra actividad destacada, especialmente al amanecer. Por $70,000, los tours especializados ofrecen binoculares y guías expertos para identificar especies como garzas, martines pescadores y espátulas rosadas.

La gastronomía en Nueva Venecia también es notable. Los restaurantes flotantes sirven platos como mojarra frita y arroz de camarón por un promedio de $30,000. “Probar estos platillos mientras se contempla el río es una experiencia inolvidable”, asegura el guía. Además, los visitantes pueden adquirir artesanías hechas con palma de iraca, con precios que van desde $15,000 hasta $50,000, ideales para llevar un recuerdo del lugar. Para quienes deseen pasar la noche, las casas flotantes ofrecen alojamiento por $150,000 por noche, incluyendo desayuno. “Despertar rodeado de agua y naturaleza es una sensación que no tiene precio”, comenta el guía.

Recomendaciones generales

La mejor época para visitar estos destinos es de diciembre a marzo, cuando el clima seco permite disfrutar plenamente de las actividades al aire libre. Para llegar a Mompox, hay buses desde Cartagena por $80,000 , mientras que San Basilio de Palenque está a $40,000 en transporte terrestre desde la misma ciudad. Nueva Venecia es accesible desde Barranquilla en lancha, con un costo de $100,000.

Un presupuesto diario promedio para explorar estos destinos oscila entre $150,000 y $200,000 por persona, dependiendo de las actividades y el tipo de alojamiento elegido. Mejía concluye: “El Río Magdalena no es solo un río; es una fuente de vida, cultura e historia que conecta a los colombianos con sus raíces. Cada uno de estos destinos ofrece una experiencia única que vale la pena vivir”.

Con estas recomendaciones, queda claro que un recorrido por el Río Magdalena es una aventura llena de descubrimientos. Desde lo colonial de Mompox, pasando por la resistencia cultural de Palenque, hasta la serenidad flotante de Nueva Venecia, el Río Magdalena demuestra por qué fue elegido en el listado ‘52 Places to Go’.

Listado completo de destinos recomendados por The New York Times

Según la lista de “52 Places To Go” publicada por The New York Times, los destinos recomendados son:

La Inglaterra de Jane Austen Islas Galápagos, Ecuador Museos de Nueva York, Estados Unidos Assam, India La Tailandia de White Lotus Groenlandia Aix-en-Provence, Francia Sun Valley, Idaho, Estados Unidos Lumbini, Nepal Sídney, Australia Coímbra, Portugal Angola Hamburgo, Alemania Nicaragua Dolomitas, Italia Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos Río Magdalena, Colombia Flow Country, Escocia Alishan, Taiwán Los Cabos, México Kristiansand, Noruega Bujara, Uzbekistán Lexington y Concord, Massachusetts, Estados Unidos Canfranc, España Ciudad de Benín, Nigeria Ámsterdam, Países Bajos Nueva Orleans, Estados Unidos Raja Ampat, Indonesia Delfos, Grecia Toyama, Japón País Vasco Francés Kilifi, Kenia Islas Vírgenes Británicas Lofoten, Noruega East London, Sudáfrica Archipiélago de Estocolmo, Suecia Kutaisi, Georgia Osaka, Japón Detroit, Estados Unidos Trent-Severn Waterway, Ontario, Canadá Montserrat, España Australia Occidental Washington D.C., Estados Unidos Valle de Nangma, Pakistán Ruta ciclista Sicilia Divide, Italia Ollantaytambo, Perú Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Huangshan, China Milán, Italia Bulgaria Róterdam, Países Bajos Montserrat, Caribe

