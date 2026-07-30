¿Qué hacer en Medellín en 48 horas? Cosas que ver y hacer

Medellín se destaca por un turismo que combina cultura, naturaleza y gente amable Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

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Hay ciudades que se visitan una vez y otras que siempre invitan a volver. Medellín pertenece a la segunda categoría. Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, se ha convertido en uno de los destinos imperdibles de Colombia gracias a su transformación urbana, el color de su arte callejero, su apuesta por los espacios verdes y una agenda cultural que incluye algunos de los eventos de moda más importantes de América Latina.

Si solo dispone de 48 horas para recorrerla, no se preocupe: aquí le contamos cómo aprovechar cada minuto para descubrir sus lugares más emblemáticos y vivir lo mejor de la capital antioqueña.

¿Qué planes ofrece Medellín?

Antes de armar un itinerario, vale la pena conocer todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Y es que Medellín tiene opciones para todo tipo de viajeros. Ya sea que quiera sumergirse en su historia y su arte urbano, disfrutar de sus parques y miradores o salir a bailar hasta el amanecer, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos.

Para que le resulte más fácil planear su visita, reunimos algunos de los mejores planes y los dividimos en tres categorías: cultura, naturaleza y diversión.

Cultura

Pueblito paisa

Ubicado en la cima del Cerro Nutibara, uno de los cerros tutelares de Medellín, el Pueblito Paisa es una recreación de un tradicional pueblo antioqueño. Sus calles empedradas, la plaza principal, la iglesia y las casas de arquitectura típica evocan el ambiente de la región a finales del siglo XIX y principios del XX.

Los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía típica antioqueña, comprar artesanías locales y recorrer atractivos como la escultura del Cacique Nutibara, el Museo de Ciudad y el Teatro Carlos Vieco, un escenario al aire libre que ha sido sede de importantes eventos culturales y musicales.

Nuestra recomendación: consultar la programación antes de su visita, ya que si coincide con algún concierto, festival o muestra artística, la experiencia será mucho más completa.

Comuna 13

Si algo ha sabido hacer Medellín es reinventarse, y pocos lugares reflejan esa transformación como la Comuna 13. Lo que durante años fue uno de los sectores más afectados por la violencia es hoy un símbolo de resiliencia, arte urbano y turismo comunitario. Sus coloridos murales cuentan historias de memoria y esperanza, mientras que sus calles permiten conocer de cerca la identidad y el talento de sus habitantes.

Recorrer el famoso Graffitour es el plan imperdible. Además de admirar las obras de artistas locales, podrá subir por las icónicas escaleras eléctricas al aire libre, disfrutar de presentaciones de break dance y llegar a miradores desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

Colombia Moda

Si su viaje coincide con los últimos días de julio y principios de agosto, Colombiamoda puede convertirse en uno de los mejores planes para conocer otra faceta de Medellín. Considerada la Semana de la Moda más importante de Colombia y una de las principales de América Latina, reúne a diseñadores, marcas, compradores y expertos de más de 50 países en una agenda que combina pasarelas, negocios, arte y creatividad.

En su edición de 2026, el evento contará con más de 30 desfiles y actividades distribuidas en distintos escenarios de la ciudad, además de conferencias, exhibiciones y una muestra comercial en Plaza Mayor.

Naturaleza

Jardín botánico

El Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe es un espacio natural imprescindible en la ciudad, que combina conservación, educación y recreación en un área de 15 hectáreas. Alberga más de 1.200 especies de plantas y una gran diversidad de fauna, además de espacios destacados como la Casa de las Mariposas —con más de 30 especies—, senderos temáticos y zonas culturales.

Este lugar no solo permite apreciar la biodiversidad, sino también disfrutar de planes como recorridos educativos o pícnic en medio de un entorno verde. ¿Lo mejor? la entrada es gratis.

Parque Arví

Si quiere hacer una pausa del ritmo de la ciudad, el Parque Arví es una de las mejores opciones. Ubicado en el corregimiento de Santa Elena y conectado con Medellín a través del Metrocable, este espacio natural de más de 1.700 hectáreas invita a disfrutar de bosques, senderos y paisajes que contrastan con el ambiente urbano.

Allí podrá realizar caminatas ecológicas, recorridos en bicicleta, avistamiento de aves y visitas guiadas para conocer la riqueza ambiental y cultural de la región. Además, es un excelente lugar para acercarse a la tradición silletera y descubrir miradores, humedales y vestigios arqueológicos en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza.

Parque de los Pies Descalzos

Si busca un plan tranquilo, pero dentro de la ciudad, el Parque de los Pies Descalzos es una parada que vale la pena. Ubicado en el centro de Medellín, este espacio fue diseñado para invitar a los visitantes a desconectarse del ritmo de la ciudad a través del contacto directo con la naturaleza.

Su propuesta consiste en recorrer descalzo senderos de arena, piedra y agua, además de disfrutar de bosques de guadua, fuentes y amplias zonas de descanso. Inspirado en la filosofía zen, es un lugar ideal para relajarse, hacer un pícnic o simplemente disfrutar de un momento de calma en medio del entorno urbano.

Diversión

Perro negro

Tal vez haya escuchado su nombre en algunas canciones, y no es casualidad. Perro Negro se ha convertido en una de las discotecas de reguetón más reconocidas del mundo. Nacida en un pequeño sótano de Provenza, en Medellín, su ambiente underground y su apuesta por el género urbano la transformaron en un referente de la vida nocturna de la ciudad.

Hoy es una parada obligatoria para quienes quieren conocer de cerca la escena musical que ha convertido a Medellín en una de las capitales del reguetón. Su pista de baile ha recibido a artistas, locales y viajeros de todo el mundo, consolidando a Perro Negro como uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar la noche paisa.

Provenza

Más allá de Perro Negro, Provenza es uno de los sectores que hacen vibrar a Medellín. Ubicado en El Poblado, este barrio fue reconocido por la revista Time Out como una de las calles más cool del mundo gracias a su combinación de gastronomía, vida nocturna, diseño y espacios rodeados de árboles que le dan un ambiente único.

Recorrer sus calles es un plan en sí mismo. Aquí encontrará restaurantes, cafeterías, bares, boutiques y terrazas para todos los gustos. Entre los sitios más recomendados están:

Teatro Victoria , conocido por sus varias pistas de baile y su arquitectura inspirada en Broadway

Vintrash , un club de cuatro pisos con diferentes ambientes musicales

La House Provenza, un bar que combina arte urbano, cocteles y una animada vida nocturna.

Laureles

Si prefiere alejarse un poco del reguetón, Laureles es una excelente alternativa. Este tradicional barrio de Medellín, conocido por sus calles arboladas y su ambiente tranquilo, también es uno de los mejores lugares para disfrutar de la vida nocturna con una oferta musical mucho más variada.

Entre los sitios más recomendados está Son Havana, un clásico para los amantes de la salsa, con música en vivo, clases de baile y un ambiente ideal para disfrutar de este género y Jennylao, una discoteca ubicada en el corredor de La 70 donde, además del reguetón, podrá bailar salsa, champeta y otros ritmos afro en un espacio amplio y muy concurrido.

Itinerario

Día 1: Historia, transformación y vida nocturna

Pueblito Paisa: Comience el recorrido en el Cerro Nutibara para disfrutar de una de las mejores panorámicas de la ciudad.

Jardín Botánico: Recorra sus senderos y aproveche para conocer la fauna de la ciudad.

Almuerzo

Comuna 13: Dedique la tarde a recorrer este emblemático sector y disfrute del ambiente que se vive en sus calles.

Cena en Provenza: Camine por el sector y elija alguno de sus restaurantes para cerrar el día.

Vida nocturna: Termine la jornada en alguno de los bares o discotecas de Provenza o Laureles, según el ambiente que prefiera.

Este recorrido reúne los atractivos más cercanos entre sí para que pueda aprovechar mejor el tiempo y conocer diferentes facetas de Medellín.

Día 2: Naturaleza y otra cara de la ciudad

Parque Arví: Tome el Metrocable hasta Santa Elena y dedique la mañana a recorrer senderos, disfrutar del paisaje, hacer avistamiento de aves o participar en alguna visita guiada.

Almuerzo

Parque de los Pies Descalzos: Después del almuerzo, disfruté de este espacio para descansar.

Tarde libre: Dependiendo de la fecha de su viaje o si coincide su visita con Colombiamoda o con la Fería de las Flores, dedique la tarde a recorrer las pasarelas, exhibiciones o la muestra comercial.

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