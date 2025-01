¿Qué hacer en Mompox, Bolívar? Cinco experiencias recomendadas

Mompox y el Río Magdalena, entre los destinos imperdibles para 2025 según The New York Times. Foto: Cortesía Civitatis

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Cruz de Mompox, declarado Pueblo Patrimonio de Colombia y reconocido por la Unesco por su invaluable centro histórico, es un destino que encanta a visitantes de todo el mundo. Su arquitectura colonial, su belleza natural y su riqueza histórica lo convierten en una joya del departamento de Bolívar. Cada Semana Santa, la ciudad recibe un gran número de turistas, atraídos por su carácter único como destino religioso. Además, durante el Festival de Jazz de Mompox, sus icónicas calles empedradas se transforman en un vibrante escenario musical, consolidándolo como un punto de encuentro cultural en la región.

Sin embargo, Mompox no es solo para ocasiones especiales. Este destino se puede disfrutar durante todo el año, ofreciendo experiencias inolvidables a través de su historia, gastronomía y artesanías, que reflejan la esencia de su identidad. Recientemente, esta encantadora “ciudad de Dios” y el imponente río Magdalena alcanzaron un nuevo nivel de notoriedad internacional al ser incluidos en el puesto 17 de la prestigiosa lista “52 Places to Go in 2025″ del New York Times.

Por lo tanto, si está pensando en explorar este mágico rincón colombiano, este es un top 5 de experiencias imperdibles recomendado por Civitatis, la plataforma líder en visitas guiadas y excursiones:

👀🌎📄 (Lea también: Colombia, uno de los mejores destinos para visitar en 2025 según medios internacionales)

Paseo en barco privado por el río Magdalena: Disfrute de un atardecer inolvidable desde las aguas del río Magdalena, con paisajes que lo dejarán sin palabras.

Tour de la filigrana: Descubra los secretos de esta técnica ancestral de orfebrería a través de un recorrido con joyeros expertos.

Recorrido en bicicleta por las calles coloniales: Explore la arquitectura y el ambiente histórico de Mompox sobre dos ruedas, una manera única de sumergirse en su encanto.

Taller privado de cocina caribeña: Aprenda sobre la gastronomía Momposina mientras disfruta de la preparación y degustación de sus platos más emblemáticos.

Recorrido de artesanías y taller de queso: Una experiencia que combina lo mejor del arte y la cocina local, perfecta para quienes buscan un contacto más cercano con las tradiciones del pueblo.

“Con su inclusión en la lista de The New York Times, Mompox se ha posicionado como un destino de talla internacional. Su gente, gastronomía, arquitectura y atardeceres son verdaderamente mágicos”, comenta María Carolina Padilla, country manager de Civitatis.

👀🌎📄 (Lea también: Siete hoteles en Colombia: lujo, naturaleza y privacidad en su máxima expresión)

Mompox no solo cuenta historias del pasado, sino que también se reinventa para cautivar a quienes buscan un destino único y lleno de autenticidad. Sin duda, un lugar que merece estar en la lista de deseos de todo viajero.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.