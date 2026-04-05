En Pasto, la Semana Santa se siente entre templos coloniales, arte que cobra vida y paisajes que invitan a detener el tiempo.
05 de abril de 2026 - 04:00 p. m.
¿Qué hacer en Pasto en Semana Santa? Naturaleza, fe y aventura en un solo destino
En Pasto, la Semana Santa se siente entre templos coloniales, arte que cobra vida y paisajes que invitan a detener el tiempo.
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