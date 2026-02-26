¿Qué hacer en Villa de Leyva? El destino ideal para ver las estrellas en Colombia

Festival de Astronomia 2024 Foto: Redacción Turismo

Cuando cae la noche y el silencio cubre los tejados blancos y las montañas que rodean a Villa de Leyva, el verdadero espectáculo comienza arriba. El cielo se abre limpio, profundo, casi intacto, y deja ver constelaciones, lluvias de estrellas y la franja luminosa de la Vía Láctea con una claridad que sorprende incluso a quienes creen haberlo visto todo.

En un mundo saturado de pantallas y luces artificiales, mirar hacia el firmamento se ha convertido en un acto casi extraordinario. Por eso, el astroturismo —esa invitación a viajar para observar el cielo en entornos libres de contaminación lumínica— empieza a ganar fuerza en Colombia.

Con amplias zonas rurales, paisajes abiertos y cielos despejados buena parte del año, el país comienza a perfilarse como un destino ideal para quienes buscan una experiencia distinta, más contemplativa y conectada con el universo.

¿Por qué se destaca Villa de Leyva?

Según Laura Avila Fuya, Secretaria de Turismo de Villa de Leyva, el municipio se ha consolidado como uno de los principales referentes del astroturismo en Colombia gracias a una combinación de condiciones naturales, gestión institucional y compromiso empresarial que la distinguen a nivel nacional e internacional.

En primer lugar, sus características geográficas y climáticas la convierten en un escenario privilegiado para la observación del cielo. Ubicada a más de 2.000 metros de altitud, con clima seco y microclimas que favorecen cielos despejados gran parte del año, el municipio registra bajos niveles de contaminación lumínica.

“Estas condiciones no solo permiten una observación clara de constelaciones, planetas y fenómenos astronómicos, sino que también han sido determinantes para su reconocimiento oficial”, afirmó.

“Villa de Leyva tiene dos reconocimientos fundamentales: en 2025 fue uno de los 10 destinos seleccionados, entre 380 postulados, por el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo por cumplir criterios de baja contaminación lumínica y protección de cielos oscuros para capacitar a guías turísticos sobre astronomía y astroturismo. Además, es el único municipio del país certificado como Destino Starlight por la Fundación Starlight, que avala la calidad excepcional de su cielo nocturno y su conservación”, dijo la secretaria.

Recordemos que un destino Starlight implica no solo contar con un cielo privilegiado, sino también garantizar su protección mediante infraestructura adecuada, formación especializada y actividades turísticas responsables. En esa línea, el municipio ha fortalecido la capacitación del sector privado y público.

A ello se suma el peso de un evento emblemático: el Festival de Astronomía, que en 2026 cumple 29 años y se ha consolidado como uno de los escenarios más importantes del país para la divulgación científica y el turismo especializado.

“El posicionamiento ha sido significativo y es que año tras año se ha consolidado como uno de los principales espacios de divulgación científica en el país. Durante los días del evento, Villa de Leyva recibe cerca de 10.000 visitantes y ofrece una agenda académica completamente gratuita, en la que niños, jóvenes, familias, aficionados y científicos encuentran un escenario para acercarse al astroturismo, intercambiar conocimientos y fortalecer el interés por la ciencia y la observación del cielo”, resaltó Ávila.

Este año, además, Villa de Leyva será sede del Encuentro Regional Starlight en América, el principal foro internacional sobre astroturismo, que por primera vez en ocho años se celebrará en el continente americano. El Claustro de San Francisco será el epicentro de un diálogo global sobre conservación del cielo nocturno, ciencia y desarrollo sostenible

“El astroturismo ha crecido en Colombia Ese aumento en la demanda ha llevado al Ministerio, a través del Viceministerio de Turismo, a fortalecer y priorizar los destinos que cuentan con condiciones óptimas como baja contaminación lumínica, protección de cielos oscuros y oferta especializada. La apuesta es atraer un turismo más consciente, especializado y de mayor valor, que aporte directamente a los empresarios y al desarrollo sostenible del sector”, aseguró Ávila.

Menciona que en Villa de Leyva existe una oferta sólida para responder a esa demanda: agencias de viajes, operadoras especializadas y guías profesionales capacitados para brindar experiencias de calidad.

“Por eso, la principal recomendación es contratar servicios locales, confiar en los guías certificados y en las agencias del destino, garantizando así una experiencia segura, bien estructurada y alineada con el compromiso de conservación y excelencia turística. Así que vengan, que Villa de Leyva enamora”, finalizó la secretaria.





¿Qué puede hacer en Villa de Leyva?

Villa de Leyva no es solo un lugar para “ver la luna”. Es un destino donde la astronomía se vive como una experiencia completa: educativa, sensorial y cultural. Así lo menciona Luz Vianey Gómez, representante de Tanok Tours, un emprendimiento que, que ofrece salidas individuales o grupales guiadas por monitores especializados, que combinan ciencia, interpretación del cielo y una puesta en escena pensada para que cada persona comprenda —y sienta— el universo.

Para ella, algunas experiencias en astroturismo son:

Observación guiada del cielo: interpretación de constelaciones, planetas y fenómenos astronómicos, con explicaciones claras sobre qué son los astros, cómo se componen y en qué épocas pueden observarse.

Exploración de la Luna y los planetas: lectura de cráteres lunares, anillos de Saturno y otros cuerpos celestes, entendiendo su origen y características.

Equipos especializados: uso de telescopios, binoculares astronómicos, punteros láser, cartas celestes y aplicaciones móviles que permiten identificar en tiempo real lo que se observa.

Astrofotografía básica: posibilidad de adaptar el celular al telescopio y llevarse una imagen propia del cielo observado.

Experiencias personalizadas: desde encuentros íntimos con vino y tabla de quesos hasta jornadas sencillas al aire libre, con una fogata y malvaviscos, contemplando las estrellas hasta el amanecer.

Eso sí, si usted quiere ver que hay más para hacer en este lugar, durante todo el calendario es posible reservar experiencias nocturnas y privadas. Y es que Villa de Leyva también ofrece una inmersión histórica que complementa la experiencia nocturna:

City Tour Colonial: Recorrido por calles, balcones y casas patrimoniales, entrando a espacios históricos y comprendiendo sus materiales, antigüedad y contexto.

Casa del Primer Congreso de las Provincias Unidas: escenario clave en la historia republicana.

Claustro de San Francisco: uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del municipio.

Museos, casas coloniales, plazas y espacios comunitarios que conservan la memoria histórica y cultural del territorio.

“La invitación, en suma, no es solo a tomarse una foto en la plaza, sino a vivir una experiencia integral: comprender el universo bajo un cielo certificado como Starlight y, al mismo tiempo, recorrer un pueblo con una historia profunda y bien conservada”, finalizó Gómez.

