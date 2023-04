¿Qué no se puede llevar en el equipaje de bodega? Lista de objetos prohibidos

En cuanto a la movilidad aérea nacional, se reportaron aproximadamente 72 mil reservas para vuelos al interior del país. Foto: Pixabay

Semana Santa se convierte en un momento del año para disfrutar esos momentos de descanso, relajación o aventura con la familia, pareja o amigos, razón por la cual los viajes en avión cobran relevancia, y más si se busca superar las cifras de 2022 que lo establecieron como el mejor año para el transporte aéreo de pasajeros en Colombia.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), durante el año pasado se movieron 32,7 millones de pasajeros en vuelos nacionales, y 15,2 millones en viajes internacionales, lo que representa un aumento del 21 y 7 %, respectivamente, al compararlo con 2019. De igual forma, el número de frecuencias semanales aumentó de 5.375 en enero, a 6.158 en diciembre de 2022, lo que impacta en gran medida el promedio de vuelos nacionales, que de acuerdo con ProColombia movilizaron a más de 1 millón de pasajeros con las nuevas rutas.

(Lea también: Pueblos cerca de Bogotá con clima cálido para conocer en vacaciones)

Y en vista de que para Semana Santa se han registrado más de 50 mil reservas en vuelos provenientes del exterior, y aproximadamente 72 mil reservas para vuelos al interior del país, de acuerdo con la plataforma Forwardkeys, le traemos algunas recomendaciones con su equipaje para que su vuelo no se complique.

Dimensiones de equipaje

Para los viajes efectuados con Avianca se permite un equipaje de bodega no superior a los 23 kg (clase económica) y 32 kg (clase ejecutiva), y 158 cm lineales (el largo, ancho y alto de su maleta). Asimismo, en vuelos desde y hacia Europa no es posible superar el peso de 32 kg por pieza, incluso si pagas el sobrepeso.

Mientras que las tarifas Plus y Top de Latam tienen derecho a llevar 1 o más equipajes de 23 kg por pasajero, sin costos adicionales. Para el caso de las tarifas Basic y Light, el equipaje de bodega de 23 kg tiene un costo adicional. Y para vuelos desde, hacia o vía Argentina, Europa u Oceanía, el peso máximo permitido por cada pieza de equipaje de bodega es de 32 kg. Si usted requiere llevar más equipaje en bodega, se recomienda contactar con anticipación a Latam para evaluar las posibilidades de transporte.

(Lea también: ¿Busca plan en Bogotá? Opciones para disfrutar del campo sin salir de la ciudad)

Por su parte, la página web de la aerolínea Wingo informa que el servicio de equipaje de bodega tiene un costo adicional que varía de acuerdo con el momento y lugar de la compra, sin embargo, al adquirir el servicio se pueden llevar hasta 3 maletas de 20 kg y 158 cm lineales.

Tenga en cuenta que es posible que estas condiciones cambien de acuerdo la aerolínea elegida o el destino, por eso siempre lo más recomendable es revisar la página web de su aerolínea con anticipación para saber cuáles son las opciones que brinda.

Objetos prohibidos

Estos son algunos objetos prohibidos por la mayoría de aerolíneas:

Maletines, cajas y sacos de seguridad.

Líquidos inflamables.

Blanqueadores.

Explosivos.

Venenos.

Ácidos.

Gas comprimido (gases de defensa personal, aerosoles, etc.).

Dispositivos de oxígeno líquido.

Armas eléctricas.

Elementos con baterías externas (encendedores, cigarrillos, vehículos etc.).

Equipos electrónicos dañados (celulares, computadores, cargadores, etc.).

Baterías de metal de litio de repuesto, baterías recargables o baterías sueltas.

Animales, plantas o derivados.

Tenga en cuenta que si viaja a Estados Unidos deberá revisar la lista de objetos prohibidos para viajar al país nortemaericano, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de dicho país.

Asimismo, existen algunos objetos que requieren condiciones especiales de transporte, como los líquidos de uso personal: artículos medicinales o de tocador, no radiactivos (incluidos los aerosoles) son permitidos en algunos vuelos, tales como: rociadores para el pelo, perfumes, colonias, y medicinas que contengan alcohol.

(Lea también: ¿Cuáles son las experiencias más elegidas en los principales destinos de Colombia?)

La cantidad neta total de los artículos medicinales o de tocador no radiactivos y de los aerosoles no inflamables, no tóxicos, no debe exceder de 2 kg o 2 L, y la cantidad neta de cada artículo individualmente no debe exceder de 0,5 kg o 0,5 L. La válvula de liberación de los aerosoles debe estar protegida por una tapa u otro medio adecuado para prevenir la liberación inadvertida del contenido.

Sin embargo, siempre tenga en cuenta que ante cualquier duda, para evitar contratiempos y gozar de un buen viaje, comuníquese con la aerolínea que le prestará el servicio para conocer de primera mano las condiciones y exigencias del equipamiento. Y recuerde que la Aeronáutica Civil recomienda a los viajeros que lleguen al aeropuerto con dos horas de anticipación si se trata de vuelos nacionales, o tres horas antes para vuelos internacionales.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.