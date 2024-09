¿Qué pasa si pierde su pasaporte durante un viaje en el exterior?

Al presentarse la pérdida o robo del pasaporte en el extranjero, se proceda inmediatamente con la notificación y denuncia ante las autoridades policiales correspondientes Foto: Procuraduría

Viajar al extranjero es una experiencia enriquecedora que permite descubrir nuevas culturas y ampliar la visión que se tiene del mundo. Sin embargo, incluso el viajero más experimentado puede enfrentar situaciones imprevistas que perturben la tranquilidad de su aventura y una de las más angustiantes es la pérdida o el robo del pasaporte, un documento esencial que acredita nuestra identidad en un país extranjero.

El pasaporte no solo es una acreditación internacional emitida por las autoridades de cada país, que otorga permiso legal para salir o ingresar a su territorio. Es además, la principal herramienta de identificación y protección en el extranjero. La pérdida de este documento puede ocasionar una serie de problemas, que van desde la interrupción del viaje hasta complicaciones con las autoridades locales. Por lo tanto, surge una pregunta crucial: ¿qué hacer si pierde su pasaporte estando fuera del país?

Según Jimmy Jiménez, vicepresidente de la Orden de la Abogacía Colombiana y socio fundador de la firma INTEGRITY LEGAL USA, si usted es víctima de daño o pérdida de su documentación en el extranjero, es crucial mantener la calma y actuar con prontitud. Lo primero que debe hacer es dirigirse a la estación policial más cercana para presentar una denuncia formal. Este paso es fundamental, ya que servirá como respaldo oficial de su situación ante las autoridades consulares y migratorias.

Una vez realizada la denuncia, el siguiente paso es acudir al Consulado colombiano más próximo para solicitar un nuevo pasaporte. Según la Cancillería Colombiana en su página web, un ciudadano puede acceder a tres clases de pasaportes:

Pasaporte de Emergencia: con costo, se entrega el mismo día y tiene una vigencia de 7 meses. Se recomienda, si va a continuar su viaje en el extranjero y no requiere visa en los países que visitará. Pasaporte Exento: sin costo, se entrega el mismo día y es solo válido para regresar a Colombia; Pasaporte Ordinario: Tiene costo, su entrega no es inmediata, puede tardar hasta 8 días después de tramitar la solicitud.

“Es fundamental que en cualquier caso de perdida de pasaporte, ya sea por robo, o por cualquier otra situación, se presente la respectiva denuncia ante las autoridades, previniendo suplantación de identidad, pero además cualquier sanción legal que pudiese ser impuesta”, aclara Jiménez.

Esto se debe a que según la resolución 6888 de 2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde se establece los lineamientos para la expedición de pasaportes de emergencia, la autoridad competente debe obtener prueba sumaria que justifique la emisión de dicho documento. Estas situaciones se presentan cuando es necesario salvar derechos como la vida, la salud y la integridad del individuo.

“La expedición de un pasaporte de emergencia se justifica en situaciones de gran necesidad o imprevistos. Para que estas condiciones se cumplan, deben darse dos factores clave: la imprevisibilidad, es decir, que el hecho no se pueda anticipar, y la irresistibilidad, lo que significa que no se pueda evitar ni superar sus consecuencias, siempre que no sea culpa del afectado o por falta de previsión”, aclara el experto.

Por otro lado, la denuncia permite que las autoridades, al tramitar un pasaporte de emergencia por pérdida del documento original, generen un registro del reporte de pérdida en la base de datos de INTERPOL. Esta medida es crucial para prevenir el uso indebido del pasaporte extraviado con multas delictivas, protegiendo así tanto al ciudadano afectado como a la seguridad pública en general.

Pasos a realizar para sacar el pasaporte nuevo

Formulario de solicitud de pasaporte.

Fotografías recientes (en algunos casos, la entidad toma la fotografía en el lugar, por lo que no es necesario llevarlas).

Comprobante de nacionalidad, como una copia del pasaporte anterior o la cédula de ciudadanía.

Informe policial en caso de robo o pérdida, un requisito indispensable para tramitar el pasaporte de emergencia.

Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

“Es fundamental tener en cuenta que no se puede viajar solamente con la denuncia o fotocopia del documento de identidad. El pasaporte es el único documento que acredita la posibilidad de continuar realizando actividades con normalidad en el extranjero”, puntualiza Paula Tiusaba Robayo, abogada líder coordinadora de Centro Jurídico Internacional.

Agrega que cuando se solicite un pasaporte de emergencia, en el caso de menores de edad, se requiere la presencia de un padre, madre o quien tenga la patria potestad exclusiva para reclamarlo. Además, destaca que la vigencia de estos pasaportes está limitada al propósito específico del viaje y, en ningún caso, puede exceder un año.

“Recuerde que los requisitos pueden cambiar, por lo que es importante consultar con la embajada o consulado colombiano más cercano para obtener la información más actualizada sobre trámites de pasaportes y documentos de viaje”, advierte Tiusaba.

Consecuencias de perder el pasaporte

La pérdida del pasaporte en el extranjero puede tener consecuencias significativas, especialmente en países con leyes migratorias estrictas. En estos casos, las autoridades pueden detener o retener al viajero hasta aclarar su situación migratoria, lo que podría impedir su salida del país hasta obtener un pasaporte de emergencia. Además, en algunas jurisdicciones, esta situación puede conllevar la imposición de multas.

“Inicialmente, no es necesario contratar servicios legales, ya que el afectado puede acudir directamente a las entidades correspondientes para resolver su situación. Sin embargo, existen circunstancias que pueden requerir un enfoque diferente. Por ejemplo, si el colombiano se encuentra en un país sin representación consular de Colombia o sin autoridades que puedan emitir un pasaporte de emergencia, podría ser necesario contactar directamente a las autoridades en Colombia. En este escenario, dada la distancia geográfica, se debe considerar la opción de buscar un representante en Colombia que pueda gestionar el trámite en nombre del afectado”, aclara Jiménez.

Tiusaba explica que, una vez denunciada la pérdida o robo del pasaporte, ya sea por medios electrónicos, por teléfono o de manera presencial, el documento pierde toda validez para viajar. Es importante tener en cuenta que los procedimientos para reportar la pérdida pueden variar según el país, pero el resultado siempre es el mismo: el pasaporte queda invalidado. Por ello, si encuentra el pasaporte después de haberlo denunciado, deberá retirar la denuncia o continuar con el proceso para obtener un nuevo pasaporte.

Esta invalidez se debe a que si alguien intentara utilizar un pasaporte que ha sido reportado como perdido o robado, se enfrentaría a serias complicaciones en los controles fronterizos, pues la policía fronteriza tiene la autoridad para retener el documento, realizar indagaciones adicionales y causar retrasos significativos. En el peor de los casos, podría incluso impedir la continuación del viaje.

Otras consecuencias, según la experta son:

Actividades ilícitas o terrorismo: La falta de denuncia de un pasaporte perdido o robado puede facilitar su uso por terceros para actividades ilegales.

Fuga de fugitivos: Puede ayudar a qué personas que escapan de la justicia crucen fronteras.

Desplazamiento de combatientes terroristas: Facilita el movimiento de estos individuos hacia o desde zonas de conflicto.

Trata de personas: Puede ser utilizado por redes criminales para desplazar víctimas a través de fronteras.

Suplantación de identidad: Existe el riesgo de que el documento sea usado para suplantar la identidad del titular.

Delitos financieros: Podría utilizarse para abrir cuentas bancarias como parte de procesos de blanqueo de capitales.

Recomendaciones finales

Las autoridades migratorias colombianas recomiendan adoptar medidas preventivas al viajar al extranjero:

Lleve siempre una copia de su pasaporte junto con el original. Además, se recomienda dejar una copia de sus documentos con un familiar o amigo en Colombia para facilitar, si es necesario, el trámite de un nuevo pasaporte para regresar al país.

En destinos donde exista riesgo de pérdida o deterioro del pasaporte, considere guardar el documento original en un lugar seguro, como la caja fuerte del hotel, y llevar consigo solo las copias.

Antes de viajar, es esencial investigar a fondo su destino, identificar la ubicación de las autoridades locales y recopilar información relevante sobre las normas y condiciones de seguridad del país al que se dirige.

Verifique si hay representación diplomática del país y, si existe, notifíqueles sobre su viaje.

Si el país al que viaja no tiene embajada o consulado de Colombia, los trámites pueden complicarse, ya que deberá gestionarlos a través de la embajada más cercana que esté en otro país, lo que aumentará costos y plazos.

“Estas precauciones ayudarán al viajero a desenvolverse adecuadamente en el país de destino, respetando las normativas locales y minimizando los riesgos potenciales. La preparación previa y el manejo cuidadoso de los documentos de identidad son clave para una experiencia de viaje segura y sin contratiempos” finaliza Jiménez.

