¿Qué ver en el parque Yellowstone? Cinco lugares que no puede perderse

Si usted está buscando un lugar que combine historia, naturaleza y maravillas geológicas, Yellowstone es una parada obligada. Fundado en 1872, no solo fue el primer parque nacional de Estados Unidos, sino también el primero del mundo, marcando el inicio de una nueva forma de proteger los paisajes y la vida silvestre.

Más de 150 años después, sigue siendo un ejemplo de conservación y un destino que asombra por su diversidad: alberga la mayor concentración de géiseres del planeta, una caldera volcánica activa y algunos de los ecosistemas más ricos de Norteamérica. Aquí le decimos algunos de los lugares más icónicos del parque.

Gran Cañón de Yellowstone

El Gran Cañón del río Yellowstone es una formación geológica de aproximadamente 32 kilómetros de longitud que se extiende desde las cataratas superiores hasta la zona de las cataratas Tower. Este cañón se formó por la erosión constante del río Yellowstone sobre rocas cada vez más blandas y menos resistentes. Sus principales puntos de interés son las cataratas: las Cataratas Superiores, con una altura de 33,2 metros; las Cataratas Inferiores, de 93,9 metros; y las Cataratas Crystal, alimentadas por el arroyo Cascade. El caudal del río varía según la temporada, desde unos 240.000 litros por segundo en primavera hasta cerca de 19.000 litros por segundo en otoño, lo que modifica el aspecto del paisaje a lo largo del año.

Para explorar completamente este lugar, los visitantes pueden acceder al cañón desde Canyon Village siguiendo rutas específicas hacia North Rim Drive y South Rim Drive, que ofrecen múltiples miradores como Artist Point, Lookout Point y Grand View Point. La zona también brinda oportunidades excepcionales para observar vida silvestre en Hayden Valley, donde se pueden avistar osos pardos, bisontes, coyotes, águilas calvas y una gran variedad de aves acuáticas. Además, los visitantes pueden aprender sobre la geología del supervolcán de Yellowstone en el Centro de Educación para Visitantes del Cañón y realizar caminatas hasta la cima del Monte Washburn a 3.115 metros de altura, desde donde se disfrutan vistas panorámicas de 32 a 80 kilómetros de distancia y que también funciona como una de las tres estaciones de vigilancia contra incendios del parque.

Lago de Yellowstone

El Lago Yellowstone, situado a 2.357 metros sobre el nivel del mar, es el lago de gran altitud más grande de América del Norte, con aproximadamente 32 kilómetros de largo y 22.5 kilómetros de ancho. Este cuerpo de agua se formó como parte de una gran caldera volcánica de 352.2 kilómetros cuadrados, resultado del colapso de una cámara de magma tras erupciones volcánicas masivas que ocurren aproximadamente cada 600.000 años. El lago se congela completamente cada invierno entre diciembre y enero, permaneciendo helado hasta mayo o junio, y mantiene una temperatura promedio de apenas 5°C durante todo el año.

La zona del lago ofrece múltiples atracciones para los visitantes, desde el histórico Puente de Pesca construido en 1937 (donde antiguamente se pescaba hasta 1973 cuando se prohibió para proteger la trucha degollada) hasta el Volcán de Lodo con sus pozos de barro burbujeante y fumarolas ácidas que crean un paisaje lunar. Los valles cercanos de Hayden y Pelican constituyen algunos de los mejores hábitats de vida silvestre en los estados contiguos, donde se pueden observar osos pardos, bisontes, alces y lobos en su entorno natural. Además, los visitantes pueden realizar una caminata fácil de una milla hasta el Puente Natural cerca del Campamento Bridge Bay, una formación rocosa de riolita erosionada que se eleva 16 metros sobre el arroyo Bridge, ofreciendo una experiencia completa de las zonas geológicas y naturales de esta región volcánica activa.

Madison Junction

La región de Madison Junction en Yellowstone ofrece una combinación de maravillas hidrotermales y actividades recreativas. Los visitantes pueden explorar desde la histórica Estación de Información de Madison de 1929-1930, un Monumento Histórico Nacional, hasta las cascadas Fairy Falls de 61 metros de altura, accesibles por dos senderos diferentes que atraviesan prados y formaciones geotermales. La zona es mundialmente famosa por sus características hidrotermales únicas, incluyendo el Grand Prismatic Spring en la Cuenca del Géiser Midway, considerado el manantial termal más fotografiado del parque, junto con el cráter del Géiser Excelsior que antiguamente erupcionaba a más de 91 metros de altura. Otras atracciones incluyen Fountain Paint Pot, uno de los pozos de lodo más famosos que exhibe las cuatro principales características hidrotermales del parque, y Terrace Springs al norte de Madison Junction.

Para los amantes de la pesca y actividades al aire libre, la región ofrece oportunidades en los ríos Madison y Firehole, este último mundialmente reconocido por su belleza prístina y abundante población de truchas. El Firehole Canyon Drive lleva a los visitantes río arriba pasando por flujos de lava de 243 metros de espesor hasta las Cataratas Firehole de 12.2 metros, con una popular zona de baño durante el verano. Los visitantes pueden hospedarse en el Campamento Madison, uno de los más grandes del parque que permanece abierto por más tiempo que otros campamentos estacionales, o en la cercana ciudad de West Yellowstone, Montana, ubicada justo en la entrada oeste del parque, proporcionando múltiples opciones de alojamiento para explorar esta región rica en actividad geotermal y belleza natural.

Old Faithful

Old Faithful representa el corazón histórico y geológico del Parque Nacional de Yellowstone, siendo el géiser más famoso entre los casi 500 del parque y uno de los seis cuyas erupciones pueden predecirse regularmente. Este géiser, que inspiró la creación del primer parque nacional del mundo en 1872, ha mantenido su regularidad durante décadas, aumentando solo 30 minutos el tiempo entre erupciones en los últimos 30 años.

Los visitantes pueden observar las erupciones desde múltiples puntos de vista y aprender sobre la historia geológica en el Centro de Visitantes, que exhibe las fuerzas volcánicas que han moldeado esta extraordinaria región termal. La zona, además, ofrece numerosas experiencias adicionales como la Cuenca de Arena Negra con el géiser Cliff activo, la Cuenca del Géiser Midway que alberga el Grand Prismatic Spring, y el géiser Excelsior que descarga más de 15,142 litros de agua por minuto.

Los aventureros pueden realizar caminatas hasta el géiser Lone Star que erupciona cada tres horas, explorar las cascadas Kepler y Mystic Falls, o emprender expediciones de varios días hasta la remota Cuenca del Géiser Shoshone. Para el alojamiento, la zona cuenta con tres opciones: el histórico Old Faithful Inn, el moderno Old Faithful Snow Lodge, y Old Faithful Lodge con habitaciones tipo cabaña.

West Thumb

West Thumb es una zona geológica especial en Yellowstone, ya que es una caldera volcánica dentro de otra más grande. Se formó hace unos 174.000 años por una explosión volcánica que creó un cráter, el cual se llenó de agua y pasó a ser parte del Lago Yellowstone. Su tamaño es comparable al del Lago del Cráter en Oregón.

Esta zona alberga la cuenca de géiseres más grande a orillas del lago, alimentada por una fuente de calor ubicada a unos 3.000 metros bajo la superficie. Entre sus fenómenos más curiosos están los géiseres submarinos, descubiertos en los años 90. La zona tiene una importancia cultural e histórica, pues aquí hay restos de antiguos campamentos indígenas que muestran que esta área fue usada como ruta de viaje y lugar de descanso. Hoy, se puede practicar piragüismo y kayak en los lagos Lewis y Yellowstone. Quienes buscan explorar más pueden ir a la región de Bechler, en el suroeste del parque, menos visitada y con buenas rutas para caminatas y campamentos.

La Estación de Información de West Thumb, construida en 1925, funciona como punto de información en verano y como refugio en invierno. También está el Centro de Visitantes Grant, donde hay exhibiciones sobre el papel del fuego en los ecosistemas del parque, con referencia a los incendios de 1988.

