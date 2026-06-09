Senderismo en altura: el Caminito del Rey estrena un puente colgante récord

El Caminito del Rey, situado en el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes de la provincia de Málaga. Foto: EFE - Jorge Zapata

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El Caminito del Rey, en el desfiladero de los Gaitanes (Málaga), inauguró un nuevo puente colgante de 110 metros de longitud, el más largo del país en su categoría, una infraestructura que suma emoción al recorrido y mejora la experiencia de quienes se aventuran por este emblemático sendero.

La nueva pasarela, situada a una altura máxima de 50 metros sobre el terreno, está construida con barandillas de cable de acero y malla, pesa alrededor de 17 toneladas y se ubica en la parte final del itinerario, justo antes de la zona del puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro.

Además del atractivo de cruzar el puente colgante más largo de España, la obra incorpora 300 metros de nuevo sendero y permite evitar casi un kilómetro de descenso por una zona especialmente escarpada. El antiguo tramo seguirá disponible como alternativa para quienes prefieran completar el recorrido tradicional.

El Caminito del Rey nació a principios del siglo XX como una vía utilizada por los trabajadores de las centrales hidroeléctricas de la zona. Tras décadas de deterioro y abandono, llegó a ser considerado uno de los senderos más peligrosos del mundo.

Su rehabilitación y reapertura en 2015 transformaron por completo su historia. Desde entonces ha recibido más de 3,2 millones de visitantes y se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo activo de Andalucía.

Actualmente recibe unas 330.000 personas al año y atrae visitantes de todo el mundo, especialmente del Reino Unido, Francia y Alemania. La incorporación del nuevo puente colgante busca reforzar ese atractivo con una experiencia más espectacular y accesible para quienes desean descubrir uno de los paisajes más sorprendentes del sur de España.

Qué hacer en el Caminito del Rey

Considerado uno de los senderos más impresionantes de Europa, el Caminito del Rey atraviesa gargantas, cañones y valles. La ruta combina senderos forestales con pasarelas ancladas a la roca que ofrecen vistas privilegiadas sobre el río Guadalhorce.

Más allá de la adrenalina que generan las pasarelas suspendidas, el entorno es un atractivo en sí mismo. Durante los meses de marzo y abril la flora alcanza uno de sus mejores momentos, con presencia de pinos carrascos, enebros, eucaliptos, sauces y fresnos.

También es un lugar privilegiado para la observación de aves. Entre las especies que pueden avistarse destacan el halcón peregrino, el águila perdicera, el buitre, el martín pescador, el cormorán, la garceta grande y la garza real. Al atardecer, no es raro encontrarse con cabras montesas, zorros o jabalíes, e incluso con alguna nutria en las zonas próximas al agua.

Así es el recorrido

El recorrido oficial arranca en la zona de control de acceso norte, junto a la presa de Gaitanejo, pero antes los visitantes deben completar uno de los dos senderos de aproximación.

El primero, de 2,7 kilómetros, atraviesa una zona boscosa con pinos y ofrece vistas de antiguas infraestructuras hidráulicas, restos de viviendas tradicionales excavadas en la roca y formaciones geológicas como el conocido Arco Gótico.

El segundo acceso, de 1,5 kilómetros, permite llegar más rápido al inicio de la ruta y ofrece panorámicas de los embalses y del desfiladero.

Una vez dentro del Caminito del Rey, los senderistas avanzan por pasarelas ancladas a las paredes verticales del desfiladero. El recorrido atraviesa dos gargantas principales, cañones y zonas de valle, alternando tramos de sendero con plataformas suspendidas sobre el río Guadalhorce.

El paisaje cambia constantemente. Hay túneles excavados en la roca, paredes de gran altura, estrechos pasos entre montañas y miradores naturales desde donde se observan las aguas color esmeralda del río.

Los mejores puntos de la ruta

Entre los lugares más destacados están el desfiladero de Gaitanejo, el Tajo de las Palomas, el Valle del Hoyo y el desfiladero de los Gaitanes, considerado el tramo más impresionante del recorrido por sus paredes rocosas prácticamente verticales.

Ahora, a estos atractivos se suma el nuevo puente colgante de 110 metros de longitud, instalado en la parte final de la ruta. Además de convertirse en la pasarela colgante más larga de España, ofrece una nueva perspectiva sobre el cañón y una dosis adicional de adrenalina para quienes buscan experiencias de senderismo en altura.

La ruta es lineal, de norte a sur, comienza en Ardales y termina en Álora. En total suma unos 8 kilómetros y suele completarse en entre tres y cuatro horas, dependiendo del ritmo de marcha y del tiempo dedicado a las paradas para contemplar el paisaje y tomar fotografías.