¿Qué vigencia debe tener el pasaporte de Colombia para viajar?

Antes de hacer las maletas para su próximo viaje, una de las cosas importantes que debe tener en cuenta es la vigencia de su pasaporte. Muchos viajeros desconocen que, aunque aún no haya expirado, podría no ser válido para ingresar a ciertos países si no cumple con una vigencia mínima requerida. Este detalle, a menudo suele ser pasado por alto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia establece que el pasaporte ordinario y ejecutivo tiene una vigencia de 10 años. Sin embargo, si desea viajar al extranjero, es esencial que verifique los requisitos específicos del país al cual se dirige, ya que muchos exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima al momento del ingreso.

¿Qué países piden seis meses de vigencia del pasaporte?

Si desea viajar a alguno de los siguientes países, es fundamental que tenga en cuenta que su pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha de ingreso. Esta es una exigencia común establecida por muchos gobiernos para permitir el ingreso de visitantes extranjeros. Estos son algunos de los países donde se aplica esta condición.

Estados Unidos

Los Emiratos Árabes

Tailandia

En Egipto

Brasil

¿Qué países piden tres meses de vigencia del pasaporte?

Algunos de los principales países que piden este tiempo de vigencia son:

La Unión Europea (Espacio Schengen) donde según la página oficial, el pasaporte debe tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen y debe haber sido expedido en los últimos diez años. En este espacio se encuentran países como Alemania, Francia, Grecia, Italia, España, y muchos otros.

Reino Unido , según la página del Gobierno, aunque no forma parte del espacio Schengen, también requiere que el pasaporte tenga una validez mínima de tres meses desde la fecha de entrada.

La página de la Embajada de Costa Rica informa que también para entrar a su país se debe tener la vigencia hablada.

Antes de viajar, es importante que consulte en la Embajada o consulado del país que desea visitar cuáles son los requisitos de entrada y cuánto tiempo debe estar vigente su pasaporte, ya que hay vigencias también de 12 meses. Esto puede cambiar según su nacionalidad.

¿Qué pasa si viajo con una vigencia no permitida por el país?

No cumplir con la vigencia mínima del pasaporte puede resultar en la negación del ingreso al país de destino o incluso en la imposibilidad de abordar el vuelo. Las autoridades migratorias tienen el poder de negar la entrada si el pasaporte no cumple con los requisitos establecidos.​

Tenga en cuenta verificar la fecha de vencimiento, la cual se encuentra en la parte central inferior de la página donde se encuentras sus datos biográficos. Y si su pasaporte está próximo a vencer o no cumple con la vigencia requerida por el país de destino, inicie el trámite de renovación con tiempo.

¿Dónde se debe renovar el pasaporte?

Para renovar el pasaporte puede realizar el trámite de renovación en las siguientes oficinas:

Bogotá:

Oficina Sede Centro: Calle 12C No. 8 - 27

Oficina Calle 100: Avenida 19 No. 98 - 03, Edificio Torre 100 piso 1 y 2

Cade Santa Lucia: Av. Caracas # 41B - 30 Sur

Supercade Américas: Avenida Carrera 86 # 43 - 55 SUR

Supercade Calle 13: Cl. 13 #37-35

Cade Servitá: Calle 165 # 7 - 52

Cade Tunal: Carrera 24C # 48 - 94 SUR ST1 LC 58 CC Ciudad Tunal

Cade Fontibón: Diagonal 16 # 104-51 OF 101 CC Viva Fontibon

Cade Gaitana: Transversal 126 No. 133-32

Otras ciudades: En las oficinas de pasaportes de las gobernaciones autorizadas.

En el exterior: En los consulados de Colombia.

¿Cómo se pide la cita para renovar el pasaporte?

El sistema está habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permite elegir la fecha y hora disponibles en tiempo real. La programación de citas no tiene ningún costo y puede realizarse de forma virtual a través de la página oficial.

¿Cuánto vale renovar mi pasaporte colombiano?

Los costos del pasaporte en 2025 varían según el tipo y la ubicación del trámite:

En Bogotá:

Pasaporte Ordinario : $186.000 COP.

Pasaporte Ejecutivo : $319.000 COP.

Pasaporte de Emergencia : $192.000 COP.

Fuera de Bogotá: Se deben adicionar impuestos departamentales, por lo que los costos pueden variar.

Tenga en cuenta los requisitos específicos del país al cual se dirige y, si es necesario, renueve su pasaporte con anticipación, para que de esa forma pueda tener un viaje sin inconvenientes.