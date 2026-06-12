Qué visitar en Paraguay: los atractivos turísticos del país que regresa al Mundial 2026

La Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná es uno de los monumentos históricos y culturales más importantes de Paraguay. Es una de las reducciones jesuíticas mejor conservadas y se encuentra en Trinidad, Itapúa. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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Después de 16 años de ausencia, Paraguay vuelve a escuchar su himno en una Copa Mundial de la FIFA. La clasificación al torneo de 2026 no solo representa una oportunidad deportiva para la Albirroja, sino también una ocasión para que el país se proyecte ante millones de espectadores como un destino turístico y cultural todavía poco explorado en América del Sur.

La última vez que Paraguay participó en una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y firmó la mejor actuación de su historia. Aquella generación dirigida por Gerardo “Tata” Martino estuvo a un paso de las semifinales, pero cayó por la mínima diferencia ante España, selección que terminaría levantando el título. Hoy, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, una nueva camada de futbolistas busca recuperar el protagonismo internacional y alimentar la ilusión de un país que vuelve a soñar con competir entre los grandes.

Pero el regreso al escenario mundial también ofrece una oportunidad para que Paraguay muestre una faceta menos conocida: la de un país de paisajes diversos, una identidad cultural singular y una biodiversidad que lo convierte en uno de los destinos emergentes para el turismo de naturaleza en Sudamérica.

De acuerdo con Visit Paraguay, el país destaca por la importancia de sus recursos hídricos y por la presencia de grandes ríos como el Paraguay y el Paraná, fundamentales para la economía y la vida cotidiana de sus habitantes. Ubicado en el centro de América del Sur y rodeado por Argentina, Brasil y Bolivia, Paraguay cuenta con una superficie de más de 406.000 kilómetros cuadrados y alberga además una parte del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

La identidad paraguaya está marcada por la convivencia de dos idiomas oficiales: el español y el guaraní. Sin embargo, en las calles es común escuchar el “jopará”, una mezcla de ambas lenguas que refleja la riqueza cultural del país. Según el portal oficial y la marca de promoción turística del país, esta diversidad también se expresa en sus manifestaciones artísticas y gastronómicas, desde la polca paraguaya hasta platos tradicionales como la sopa paraguaya y bebidas emblemáticas como el tereré. La entidad resalta, además, la hospitalidad de los paraguayos y su fuerte sentido de comunidad como algunos de los rasgos más valorados por los visitantes.

Asunción, la capital, suele ser la puerta de entrada para los viajeros. Fundada en 1537 y considerada una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, combina patrimonio histórico, espacios culturales y una creciente oferta gastronómica. Desde allí es posible desplazarse por el país mediante una red de transporte que incluye autobuses, taxis, aplicaciones de movilidad y servicios de alquiler de vehículos. Según la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), estas alternativas permiten recorrer con facilidad tanto las principales ciudades como los destinos naturales del interior.

Sin embargo, es precisamente la naturaleza uno de los mayores tesoros del país. Senatur destaca que Paraguay alberga ecosistemas tan diversos como el Chaco, el Pantanal y las regiones asociadas al río Paraná, donde se concentra una extraordinaria riqueza biológica. La entidad señala que el país cuenta con más de 725 especies de aves, 183 especies de mamíferos, 180 reptiles y más de 10.000 especies de plantas registradas, cifras que lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan experiencias de ecoturismo y observación de fauna.

El avistamiento de aves es una de las actividades que más interés despierta entre viajeros especializados. Según datos de Senatur, Paraguay alberga 116 especies semiendémicas difíciles de encontrar en otros lugares del continente. Esta diversidad, sumada a extensos humedales, bosques y áreas protegidas, ofrece oportunidades para desarrollar un turismo sostenible que combine conservación ambiental y desarrollo económico local.

La apuesta por la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para el sector turístico paraguayo. De acuerdo con Senatur, la protección de los ecosistemas y la promoción de actividades responsables forman parte de una estrategia que busca acercar a los visitantes a la riqueza natural del país sin comprometer su preservación para las futuras generaciones.

Mientras la selección afronta el desafío de Norteamérica 2026, Paraguay también se alista para mostrarse ante el mundo. El Mundial será una prueba para una generación de futbolistas que busca emular la gesta de Sudáfrica 2010, pero también una oportunidad para que millones de personas descubran un destino donde la cultura, la biodiversidad y la tradición se entrelazan en el corazón de Sudamérica.

La pelota volverá a rodar para la Albirroja. Y con ella, una nueva oportunidad para que Paraguay demuestre que tiene mucho más que ofrecer que noventa minutos de fútbol.

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