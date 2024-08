‘Queremos posicionar al Chocó como un destino turístico sostenible’

El avistamiento de ballenas es una experiencia memorable y uno de los planes por los que muchos deciden viajar al Pacífico colombiano entre julio y octubre de cada año. El Chocó, sin duda, es un gran destino para vivir usted mismo este espectáculo natural. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El departamento del Chocó, ubicado en la región del Pacífico colombiano, se caracteriza por ser una de las zonas más lluviosas del mundo, con precipitaciones anuales que pueden superar los 8.000 milímetros, el clima es cálido y húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 30 grados Celsius durante todo el año, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

La geografía del Chocó incluye una densa cobertura de selvas tropicales, numerosos ríos como el Atrato, que es uno de los más caudalosos de Colombia, y una extensa costa sobre el océano Pacífico que se extiende por más de 600 kilómetros. La biodiversidad es notable, con una gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de las cuales son endémicas de la región.

Se trata de un departamento con un entorno natural diverso, pues sus playas, selvas y ríos ofrecen escenarios únicos para el ecoturismo, y las comunidades locales, con sus tradiciones y cultura, desempeñan un papel importante en la experiencia del visitante. El turismo en esta zona se desarrolla en medio de la interacción entre la naturaleza y la vida cotidiana de sus habitantes.

En entrevista con El Espectador, Yadid Martínez, coordinadora de turismo de la Gobernación del Chocó, habló de las problemáticas que enfrenta el territorio en términos de turismo, el apoyo que han recibido del Gobierno Nacional y los proyectos que han adelantado para incentivar la actividad turística en el Chocó.

¿Cómo califica el desarrollo turístico del departamento durante este año?

De uno a diez, le daría un diez. No obstante, hay factores que obstaculizan nuestro desarrollo turístico, tales como la falta de conexión aérea y accesibilidad para los turistas, lo cual es algo que hemos venido trabajando con el sector privado. Nosotros tenemos muy buenas condiciones de naturaleza y cultura que damos a conocer a los turistas, optimizando cada vez más nuestros recursos.

¿Tienen un consolidado de cuántos turistas han llegado este año al Chocó?

No tenemos un consolidado como tal de cuantos turistas específicamente han entrado al Chocó, sin embargo estamos trabajando en sistematizar esta información, nuestra capacidad aún no nos ha permitido tener esos datos. Sin embargo, sabemos que durante Semana Santa tuvimos 17.000 visitantes y hacemos un promedio de 345.000 a lo largo del año. Pero no es una cifra exacta, trabajaremos para tenerla.

¿Qué peso tienen en la economía del departamento esos turistas que han llegado?

El turismo dinamiza toda la economía de la región. A través del turismo, las comunidades locales encuentran oportunidades para recuperar y preservar su patrimonio natural y cultural, al tiempo que promueven una economía.

El turismo permite que la población local se conecte con visitantes interesados en la biodiversidad única de la región, impulsando iniciativas de conservación y protección del medio ambiente. Además, al mostrar sus riquezas naturales y culturales, el Chocó puede posicionarse como un destino turístico diverso, lo que fortalece su identidad y proporciona un sustento económico vita.

¿Cuáles son los proyectos que han desarrollado para incentivar el turismo en el Chocó?

Se están desarrollando varios proyectos para promover el turismo, con un enfoque en resaltar la biodiversidad, la cultura local y las tradiciones de la región. Estos esfuerzos buscan posicionar al departamento como un destino turístico sostenible y atractivo tanto para visitantes nacionales como inter

Uno de los eventos más destacados es Expotravel, una feria turística que reúne a más de 60 expositores de diversas áreas relacionadas con el turismo. Durante este evento, se promueve la venta de activos del departamento, como paquetes turísticos, artesanías, productos locales y servicios de alojamiento. Expotravel se convierte en una plataforma clave para que los operadores turísticos y las comunidades locales muestren la riqueza natural y cultural del Chocó, facilitando conexiones que potencian el desarrollo económico regional.

Además de Expotravel, se han implementado proyectos de ecoturismo que integran a las comunidades indígenas y afrodescendientes, permitiéndoles compartir sus conocimientos y tradiciones con los visitantes. Estos proyectos incluyen recorridos por la selva, avistamiento de ballenas en la costa pacífica, visitas a cascadas y ríos, y la promoción de festivales culturales que celebran la música, danza y gastronomía chocoanas. Estas iniciativas no solo promueven el turismo, sino que también refuerzan la conservación de los recursos naturales y el empoderamiento económico de las comunidades locas.

¿Cuál es la problemática más grande que han enfrentado para incentivar el turismo en el departamento?

La infraestructura limitada, especialmente en lo que respeta a la conexión aeroportuaria y la cobertura de internet. La falta de aeropuertos bien desarrollados y con conexiones frecuentes dificulta el acceso de turistas nacionales e internacionales. Además, la baja calidad y cobertura de internet en muchas áreas del Chocó complican la promoción de la región como destino turístico y la prestación de servicios turísticos modernos, afectando la competitividad del departamento en el mercado turístico. Estos desafíos son obstáculos clave para el crecimiento sostenido del turismo en la región.

Acá la gente viene a desconectarse, pero podríamos ofrecer una combinación de esa desconexión con posibilidad de tener más acceso a internet. Si bien somos pujantes y nos anteponemos ante cualquier dificultad, esa desconexión aérea y de internet se nos ha salido de las manos.

¿Qué apoyo han recibido del Gobierno Nacional para enfrentar tal problemática y para incentivar el turismo en el Chocó?

Estamos en el gobierno para hacer cosas en el Chocó, y nuestro mayor logro ha sido poder trabajar con gobernanza y de forma articulada con ellos. Gracias a este esfuerzo conjunto, hemos recibido apoyo en diversas áreas, como la inversión en infraestructura turística, la promoción de destinos chocoanos a nivel nacional e internacional, y la creación de programas de capacitación para fortalecer el turismo. local. Este enfoque colaborativo ha permitido que las implementadas tengan un mayor impacto y sean acciones sostenibles a largo plazo, lo que es clave para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el turismo puede ofrecer a la región. Realmente, este Gobierno Nacional ha sido una gran oportunidad para el turismo en el Chocó.

¿Cuáles son los planes turísticos imperdibles en Chocó?

El turista que venga aquí debería quedarse los 365 días del año para conocernos. Realmente somos muy bendecidos con lo que podemos ofrecer. Los planes turísticos que recomendamos son la Ruta del Atrato, que es un recorrido que sigue el curso del río Atrato, uno de los ríos más caudalosos de Colombia. Este viaje permite a los turistas explorar la biodiversidad del Chocó, pasando por comunidades afrodescendientes e indígenas, donde se pueden aprender sobre sus culturas, tradiciones, y prácticas sostenibles. La ruta ofrece la oportunidad de avistar fauna y flora únicas de la región, navegar por paisajes naturales impresionantes, y disfrutar de la gastronomía local basada en productos frescos del río y la selva.

Además, la Ruta del Biche es una experiencia cultural en el Chocó que gira en torno al “biche”, una bebida artesanal hecha de caña de azúcar, tradicional en la región. Este recorrido permite a los visitantes conocer el proceso de elaboración del biche, desde la recolección de la caña hasta la destilación y embotellado. Además, incluye la degustación de diferentes variedades de biche y otros productos derivados, como licores y dulces. La ruta también ofrece una inmersión en la vida cotidiana de las comunidades chocoanas, su música, bailes, y tradiciones orales.

Así mismo, la llegada de las tortugas a las playas de Acandí es un evento natural fascinante que ocurre entre marzo y noviembre, cuando varias especies de tortugas marinas, incluyendo la tortuga carey y la tortuga verde, llegan a estas playas del Chocó para desovar. Los turistas pueden participar en actividades de observación de este proceso, guiados por expertos que explican la importancia de la conservación de estas especies en peligro. Durante este tiempo, es posible ver a las tortugas anidar en la arena y, eventualmente, presenciar la emocionante salida de las crías hacia el mar. Este evento es una excelente oportunidad para aprender sobre la conservación marina y disfrutar de las playas vírgenes de Acandí.

El cuarto es uno de los planes turísticos más impresionantes en el Chocó es el avistamiento de ballenas jorobadas en Bahía Solano. Este espectáculo natural se da entre julio y noviembre, cuando estas majestuosas criaturas migran desde la Antártida hacia las cálidas aguas del Pacífico colombiano para dar a luz a sus crías. Durante esta experiencia, los visitantes pueden observar a las ballenas saltar, cantar y jugar en su hábitat natural, a menudo acercándose sorprendentemente cerca de las embarcaciones. Además, Bahía Solano ofrece playas paradisíacas, selvas exuberantes y oportunidades para practicar senderismo y snorkel, lo que complementa perfectamente la experiencia de avistamiento.

Y por último la visita al Parque Nacional Natural Utría que es otro destino imperdible en el Chocó. Este parque es un santuario de biodiversidad, famoso por su impresionante bahía de aguas tranquilas y cristalinas, rodeada de selva tropical. Los visitantes pueden explorar manglares, arrecifes de coral, playas vírgenes, y senderos que llevan a cascadas escondidas. Utría es ideal para practicar ecoturismo, con actividades como el buceo, snorkel, senderismo, y kayak. Además, el parque es hogar de numerosas especies de fauna, incluyendo aves, reptiles, y mamíferos, ofreciendo una experiencia enriquecedora para los amantes de la naturaleza. La interacción con las comunidades locales también permite aprender sobre sus esfuerzos de conservación y modos de vida sostenibles.

