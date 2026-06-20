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¿Quiere conocer Córdoba? Estos cuatro lugares son una parada obligatoria

Entre ríos, playas, ciénagas y pueblos llenos de historia, Córdoba demuestra que tiene mucho más que ofrecer. Esta es una ruta de cuatro días para conocer algunos de los rincones más representativos del departamento.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
20 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
El primer destino es Montería, capital ganadera de Colombia y principal puerta de entrada a Córdoba gracias al Aeropuerto Internacional Los Garzones.
El primer destino es Montería, capital ganadera de Colombia y principal puerta de entrada a Córdoba gracias al Aeropuerto Internacional Los Garzones.
Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Para quienes visitan Córdoba por primera vez, atravesar sus carreteras y caminar por sus pueblos puede sentirse como la entrada a un universo distinto. El sol intenso acompaña gran parte del recorrido y el ritmo pausado de la vida caribeña se hace evidente desde el primer momento. Pero basta con llevar una botella de agua, ponerse un sombrero y dejarse llevar por el ambiente para entender que aquí el calor y la tranquilidad son apenas una parte de la experiencia.

Y es que lo que realmente conquista a los viajeros es todo lo que...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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