¿Quiere conocer Córdoba? Estos cuatro lugares son una parada obligatoria

El primer destino es Montería, capital ganadera de Colombia y principal puerta de entrada a Córdoba gracias al Aeropuerto Internacional Los Garzones. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Para quienes visitan Córdoba por primera vez, atravesar sus carreteras y caminar por sus pueblos puede sentirse como la entrada a un universo distinto. El sol intenso acompaña gran parte del recorrido y el ritmo pausado de la vida caribeña se hace evidente desde el primer momento. Pero basta con llevar una botella de agua, ponerse un sombrero y dejarse llevar por el ambiente para entender que aquí el calor y la tranquilidad son apenas una parte de la experiencia.

Y es que lo que realmente conquista a los viajeros es todo lo que...