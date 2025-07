¿Quiere esquiar en esta época? Suramérica es el destino ideal

Ir a Chile y Argentina, que concentran la mayoría de las zonas de esquí del continente, todas en los Andes, es una forma perfectamente válida de reencontrarse con el invierno. Foto: Cortesía Visit Argentina

Para los entusiastas del esquí del hemisferio norte, conseguir las primeras huellas en nieve fresca que llega hasta los tobillos en Sudamérica, mientras los de casa se pasan otro agosto sofocante, puede sentirse casi como hacer trampa. Ir a Chile y Argentina, que concentran la mayoría de las zonas de esquí del continente, todas en los Andes, es una forma perfectamente válida de reencontrarse con el invierno.

Gran parte del terreno está por encima de la línea de árboles, lo que hace que las pistas parezcan los Alpes. El enorme relieve vertical entre el fondo de los valles y los elevados picos ofrece vistas espectaculares y un paisaje que parece remoto y salvaje. Los cóndores sobrevolando en círculos solo aumentan la sensación.

Pero no todo es buscar nieve. “El aspecto cultural es atractivo, incluida la comida”, dijo David Owen, un esquiador estadounidense que vive en Chile y dirige PowderQuest, una empresa de viajes de esquí guiados. El apresquí (las actividades de ocio y descanso tras esquiar) puede incluir pisco sours, vino argentino y chileno y baile hasta tarde.

He aquí algunas opciones, desde las que tienen un costo relativamente bajo hasta las extravagantes de gama alta, que pueden satisfacer el anhelo de esquiar desde junio hasta principios de octubre.

Chile

Portillo

Impregnado de tradición, este centro de esquí de propiedad familiar, a unos 160 kilómetros al noreste de Santiago, ha abierto sus puertas a una clientela internacional desde 1949, como el resort invernal más antiguo de Chile. Solo cuenta con 35 pistas que se extienden a lo largo de 500 hectáreas por encima de la línea de árboles, desde pistas aptas para principiantes hasta pendientes de vértigo desde la Roca Jack, un remonte de arrastre que ya representa un reto solo con subirse.

Sin embargo, Portillo supera lo que se esperaría de su tamaño. Esto se debe a que el alojamiento tiene un máximo de 450 huéspedes, lo que deja nieve para todos, y las líneas de esquí de travesía, como el Super C Couloir solo para expertos, ofrecen más opciones. Los helicópteros llevan a los esquiadores a pendientes vírgenes a 15 minutos de distancia (480 dólares por persona para una bajada), con vistas al Aconcagua, de casi 7000 metros de altura, en la frontera con Argentina.

La experiencia es íntima y agradable. “Estamos todos en el mismo hotel, bailando en el mismo bar y pasando el rato con personas afines que aman esquiar por encima de todo”, dijo la esquiadora profesional estadounidense Kim Reichhelm, que lleva 20 años organizando allí aventuras guiadas de esquí.

La mayoría de los huéspedes se alojan durante una semana en el Hotel Portillo, de 123 habitaciones y color amarillo brillante, junto al lago Inca. Pero incluso los esquiadores que se alojan en el puñado de chalés privados, en el albergue o en el alojamiento tipo dormitorio —todos ellos recientemente renovados— comen y se mezclan en el hotel. El apresquí incluye remojarse en la piscina exterior climatizada, catas de vino chileno y quedarse en el restaurante de la montaña Tio Bob’s, así como actividades infantiles y noches de discoteca. Más entretenimiento: identificar a los corredores de esquí de la Copa del Mundo entre los demás huéspedes. Varios equipos nacionales entrenan allí.

Temporada de esquí: hasta el 28 de septiembre; los paquetes de siete noches, que incluyen comidas y billetes de remonte, cuestan desde 1550 dólares hasta 3050 dólares por persona, según el alojamiento.

Valle Nevado y La Parva

Hablando de llegadas memorables: la carretera a Valle Nevado y sus zonas de esquí vecinas asciende más de 2400 metros verticales a través de 60 curvas. (Deja la conducción a los traslados desde Santiago, a unos 64 kilómetros). Una vez allí, encontrarás 2000 hectáreas de pistas de esquí por encima de la línea de árboles entre Valle Nevado y La Parva, ambas propiedad ahora del operador de complejos turísticos Mountain Capital Partners, con sede en Colorado, que acaba de invertir 4 millones de dólares en mejoras de remontes, hoteles y restaurantes. El Power Pass de la empresa incluye 10 días en las dos estaciones de esquí, mientras que los titulares de los pases Ikon y Mountain Collective también obtienen días de esquí en Valle Nevado y pueden comprar un pase adicional para La Parva. Todos los esquiadores pueden ampliar sus pases para incluir una tercera estación conectada, El Colorado.

La Parva ofrece estimulantes pistas preparadas para esquiadores de nivel intermedio, mientras que el terreno de Valle Nevado se extiende por varias crestas, con algunas de las mejores rutas para expertos desde el telesilla Tres Puntas. Valle Nevado ofrece heliesquí (2000 dólares por persona) en pistas que descienden por uno de los tres valles hasta 1500 metros verticales.

La zona base de Valle Nevado incluye tres hoteles, apartamentos y siete restaurantes. En el apresquí destacan las puestas de sol, ya sea desde el jacuzzi gigante de la plaza central (con servicio de cócteles y DJ) o desde la terraza Valle Lounge. Más tarde, los fiesteros bailan reguetón en la discoteca del hotel Tres Puntas. La base de La Parva, más compacta, tiene un aire europeo, con apartamentos ideales para familias; esta temporada se inaugura un nuevo restaurante francés.

Temporada de esquí: valle Nevado/La Parva, hasta el 5 de octubre. Un paquete de tres noches en Tres Puntas, con remontes, desayuno y cena, desde 1392 dólares para dos personas.

Argentina

Las Leñas

Pocas estaciones están más aisladas que Las Leñas, a unos 320 kilómetros de la ciudad más cercana, Mendoza. Los vuelos nacionales llegan a un pequeño aeropuerto situado a dos horas en autobús. Para los esquiadores experimentados, vale la pena el viaje para enfrentarse al terreno experto, uno de los más escarpados de Sudamérica. Anchas cuencas, canaletas estrechas y pendientes casi verticales en 9300 hectáreas sobre la línea de árboles (incluidas las pistas de travesía) hacen de Las Leñas una parada habitual en el Tour Mundial de Freeride para competidores de alta montaña.

Los esquiadores principiantes e intermedios pueden encontrar la felicidad en la parte baja de la montaña. El esquí no se limita a las 30 pistas preparadas del mapa de pistas; además del terreno fuera de pista dentro de los límites, los esquiadores pueden acceder al interior desde el remonte Marte (para salir fuera de los límites se requiere una renuncia firmada y equipo de seguridad contra avalanchas). Es una buena idea contratar a un guía de la escuela de esquí, o reservar una excursión de un día de cat-skiing (unos 600 dólares por persona) para esquiar en nieve virgen sin huellas.

Entre los hoteles y complejos de apartamentos hay un casino y bares como el UFOPoint, donde la fiesta no empieza sino hasta pasada la medianoche.

Temporada de esquí: hasta finales de septiembre; el paquete de siete noches con desayuno y cena en el Hotel Piscis cuesta 2285 dólares por persona; los billetes para los remontes desde unos 132.000 pesos argentinos, o aproximadamente 108 dólares al día.

Catedral Alta Patagonia

Conocida como Cerro Catedral, la primera estación de esquí de Argentina, abierta desde 1938 en el norte de la Patagonia, ofrece cosas que la mayoría de las estaciones sudamericanas no ofrecen: esquí entre árboles y fácil acceso a una ciudad. Cincuenta y ocho pistas descienden a lo largo de unas 598 hectáreas, desde amplias cuencas, salpicadas por agujas de granito como catedrales, hasta rutas que serpentean por bosques antiguos en la mitad inferior de la montaña. La zona se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y las vistas pueden obligarte a frenar en seco: picos escarpados, el lago Nahuel Huapi abajo y, al este, el desierto. El Cerro Catedral inició una renovación plurianual en 2020 y ha añadido o sustituido cuatro remontes, entre otras mejoras, en los últimos tres años.

Además de la bulliciosa zona base, los esquiadores pueden alojarse en Bariloche, a orillas del lago, a unos 20 kilómetros. Hay un ambiente multicultural, gracias a los inmigrantes alemanes y suizos que llegaron a principios del siglo XX. Más carácter europeo aguarda en las cabañas de la montaña, como el Refugio Lynch, construido como albergue de servicio completo en 1940, pero que ahora es un restaurante que sirve platos como milanesas de ternera a la hora del almuerzo.

Temporada de esquí: hasta principios de octubre; forfaits desde 115.000 pesos argentinos al día.

