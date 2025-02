¿Quiere viajar a Venecia? Tenga en cuenta estas nuevas medidas

Estarán exentos de reservar y pagar el turista que duerma en la ciudad. Foto: Pixabay

El turismo de masas ha convertido ciudades icónicas en destinos saturados de visitantes, generando tanto oportunidades económicas como retos para las comunidades locales. El crecimiento exponencial del número de turistas en lugares emblemáticos ha provocado aglomeraciones, aumento en el costo de vida y el desplazamiento de residentes. Sin embargo, también ha impulsado la economía y dado mayor visibilidad a la cultura y las tradiciones de estos destinos. Ante este panorama, muchos territorios se cuestionan la sostenibilidad de este modelo y buscan alternativas para transitar hacia un turismo más consciente y equilibrado.

Un ejemplo reciente de esta problemática se vive en Venecia, Italia, durante el Carnaval de 2025, donde la afluencia masiva de visitantes ha evidenciado, una vez más, las dificultades que la ciudad enfrenta desde hace años para gestionar el sobreturismo. Durante las celebraciones, especialmente en la Fiesta del Agua y su desfile de góndolas disfrazadas, las zonas cercanas al Gran Canal quedaron completamente colapsadas. Además, en puntos emblemáticos como el puente de Rialto, miles de turistas quedaron atrapados en embotellamientos humanos que las autoridades no lograron controlar, a pesar de sus intentos por regular el flujo de personas con rutas alternativas y bloqueos estratégicos.

Este caos ha puesto de relieve la urgente necesidad de medidas más efectivas para gestionar el turismo masivo en Venecia, precisamente cuando la ciudad se prepara para implementar su nuevo y controvertido sistema de peaje turístico. Este sistema, que se introdujo inicialmente en 2024 con una tarifa de 5 euros ($21.000 aproximadamente) para excursionistas, se ha visto obligado a duplicar su precio hasta los 10 euros ($42.000 aproximadamente) para aquellos que reserven con menos de cuatro días de antelación, en un intento por controlar mejor los flujos turísticos. Esta medida, que exime a los turistas que pernoctan en la ciudad, representa un esfuerzo significativo por parte de las autoridades venecianas para encontrar un equilibrio entre la preservación de su patrimonio histórico y la gestión sostenible del turismo, especialmente después de los acontecimientos caóticos vividos.

El sistema operará durante 54 días específicos entre abril y julio, en un horario de 8:30 a 16:00 horas. La tarifa estará dirigida principalmente a los visitantes que no pernoctan en Venecia y que no son residentes de la región de Véneto, con un enfoque particular en los turistas de un solo día, quienes generan un alto impacto en la ciudad sin contribuir significativamente a la economía local.

El objetivo principal de esta medida es desalentar el turismo de corta duración, ya que Venecia puede recibir hasta 100.000 turistas alojados y decenas de miles de visitantes adicionales que llegan solo por el día, muchos de ellos a bordo de cruceros. Para evitar una doble carga, los residentes y los turistas que pernoctan en la ciudad, quienes ya pagan un impuesto turístico, estarán exentos de esta tarifa.

Un aspecto fundamental es que el sistema incluye varias excepciones importantes: no se aplica a las islas menores de la laguna veneciana (como Murano, Burano o Torcello), y los pasajeros que simplemente están en tránsito por puntos clave como Piazzale Roma, Tronchetto o la Estación Marítima sin entrar al centro histórico no necesitan pagar

¿Qué es el sistema de impuestos para turistas?

Este sistema se basa en una ley italiana de 2018 que permite a Venecia cobrar una tarifa de entrada en lugar del tradicional impuesto turístico, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente el flujo de visitantes y preservar el patrimonio de Venecia. Para su implementación, la ciudad desarrolló una plataforma digital multilingüe (cda.ve.it), que durante su fase experimental en 2024 demostró ser altamente efectiva.

Según un informe publicado en octubre de 2024 por el CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica), los datos recopilados a través de esta plataforma revelan un aspecto clave: aunque la aplicación fue utilizada por personas de 194 países, la mayoría de los usuarios (60 %) fueron italianos, seguidos por estadounidenses (6 %), alemanes (4,5 %) y franceses (4 %). Estos resultados reflejan no solo el alcance del sistema, sino también su adopción tanto a nivel nacional como internacional.

Los resultados del período de prueba han sido muy reveladores. Los investigadores de esta investigación descubrieron que la gente tiende a reservar sus visitas con bastante anticipación, lo que ayuda a la ciudad a predecir y prepararse mejor para los flujos turísticos. Un detalle curioso fue que la necesidad de solicitar exenciones redujo ligeramente las visitas de personas de la región de Véneto, lo que sugiere que el sistema está logrando su objetivo de regular el turismo de manera efectiva.

¿Cómo puede entrar a Venecia?

Desde 2024, Venecia ha implementado un sistema digital para regular el acceso de turistas a la ciudad histórica. Este mecanismo se basa en una plataforma web oficial, donde los visitantes deben registrarse y obtener un código QR que les permite ingresar en las fechas establecidas. Así es como debe hacerlo:

Registro en línea: los visitantes deben acceder a la plataforma los visitantes deben acceder a la plataforma cda.ve.it y completar un formulario con sus datos personales.

Pago de la tarifa: se debe abonar una tasa de 10 euros por persona, aplicable únicamente a quienes no pernoctan en la ciudad ni residen en la región de Véneto.

Generación del código QR: una vez confirmado el pago, el sistema emite un código QR único que funciona como pase de entrada.

Presentación del pase: el código QR debe mostrarse en los puntos de acceso, donde personal autorizado verificará su validez mediante escáneres electrónicos.

El sistema cuenta con puntos de control en las principales entradas de la ciudad, donde se han instalado torniquetes para regular el flujo de turistas. Están exentos del pago los residentes, trabajadores locales y quienes pernocten en Venecia, siempre que presenten la documentación correspondiente. Además, se realizarán inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de la normativa y agilizar el proceso de ingreso.

Tenga en cuenta que las consecuencias por incumplir estas regulaciones son significativas y están claramente establecidas. Los visitantes que no cumplan con el pago de la tasa o que presenten documentación falsa se enfrentarán a multas que van desde 50 hasta 300 euros. Además, el municipio ha establecido que quienes proporcionen declaraciones falsas o utilicen documentos fraudulentos podrían enfrentar procesos penales, según el Código Penal italiano. Adicionalmente, si las multas no se pagan dentro del período especificado, se procederá a su cobro mediante ejecución forzosa de acuerdo con la legislación tributaria vigente.

Cuatro ciudades alternativas que puede visitar de la región de Veneto

Treviso

Treviso, en el corazón del Véneto, es una ciudad que combina historia, paisajes encantadores y una atmósfera serena, alejada del bullicio de otros destinos turísticos de la región. Sus canales serpentean entre elegantes edificios de colores pastel, reflejando la herencia veneciana que aún perdura en su arquitectura. Rodeada de murallas medievales y colinas cubiertas de viñedos, la ciudad ofrece un entorno natural privilegiado, donde los senderos conectan pueblos pintorescos con vistas impresionantes y donde se cultiva el afamado prosecco.

Si desea visitarla, Treviso ofrece una variedad de lugares fascinantes. En el centro histórico, la Piazza dei Signori es el corazón de la ciudad, dominada por el imponente Palazzo dei Trecento. Además, a pocos pasos, el canal Buranelli le brindara un escenario perfecto para un paseo relajado.

Belluno

Belluno, ubicada a 80 km al norte de Venecia, es una ciudad donde la historia y la naturaleza alpina se encuentran en armonía. Por ejemplo, su centro histórico, el cual está marcado con una clara influencia veneciana, está presidido por la Piazza dei Martiri (conocida localmente como Campedèl), epicentro de la vida urbana. Entre sus principales atractivos destacan el elegante Palacio de los Rettori, la imponente catedral con su campanario de 68 metros y la zona medieval que se extiende desde la puerta Dojona hasta la Piazza del Mercato, un reflejo de su legado histórico.

Más allá de su patrimonio arquitectónico, la ciudad es la puerta de entrada a paisajes espectaculares. La región alberga maravillas naturales como el turquesa lago de Sorapis y el lago de Alleghe, además de Cortina d’Ampezzo, un renombrado destino de deportes de invierno que será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Este región es perfecta para avistamiento de aves, senderismo, y recorridos históricos.

Vicenza

Vicenza, conocida como la “Ciudad de Palladio”, es una joya arquitectónica situada en el corazón del Véneto italiano, a 60 kilómetros al oeste de Venecia. Esta próspera ciudad industrial, que destaca como uno de los centros mundiales de la joyería de oro, debe gran parte de su fama y su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al legado del arquitecto Andrea Palladio.

Si desea visitarla, el centro histórico de la ciudad, dominado por la espectacular Piazza dei Signori y la Basílica Palladiana, está rodeado por las pintorescas colinas Berici, donde se alza el impresionante Santuario de la Madonna di Monte Berico, que combina estilos gótico y barroco para que un amante del arte lo disfrute.

Verona

Verona, conocida mundialmente como la “ciudad del amor” gracias a la historia de Romeo y Julieta, es una de las joyas culturales del norte de Italia. Situada a orillas del río Adigio y a solo 30 kilómetros del lago de Garda, esta antigua ciudad ha sido, durante más de dos milenios, un importante centro cultural y comercial. Su historia se remonta a su fundación como una próspera colonia romana y, con el tiempo, se consolidó como la segunda ciudad más relevante del Véneto después de Venecia.

Se destaca, debido a que ha preservado su esencia histórica mientras se desarrolla como un dinámico centro económico y cultural moderno. La ciudad ha sabido mantener su papel como “puerta de Italia”, siendo tradicionalmente el primer contacto con la cultura italiana para los viajeros que llegan desde el norte, ofreciéndoles una introducción a la belleza y riqueza cultural del país.

