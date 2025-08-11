¿Quiere visitar el pacífico? Empiece con estos cinco lugares

Municipio del departamento del Chocó Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Pacífico colombiano es una tierra donde la selva y el mar se encuentran en un espectáculo que hipnotiza a cada visitante. Desde playas solitarias custodiadas por palmeras y manglares hasta ríos caudalosos que desembocan en aguas de un azul profundo, esta región es sinónimo de biodiversidad, cultura viva y hospitalidad auténtica.

Si usted está interesado, esta región es hogar temporal de ballenas jorobadas, cuna de festivales que celebran la herencia afrocolombiana y escenario de aventuras que van desde el buceo hasta el senderismo por la selva húmeda. En cada destino, encontrará que la naturaleza impone su fuerza y las comunidades locales comparten tradiciones, sabores y saberes ancestrales, invitando a quienes llegan a desconectarse del ruido y reconectarse con lo esencial

Es por eso que aquí le recomendamos cinco lugares para que visite de la región y se maraville.

Nuquí

Nuquí es un municipio ubicado en el departamento del Chocó, a orillas del océano Pacífico, donde la selva húmeda tropical se fusiona con el mar en un espectáculo único. Este destino, conformado por encantadoras playas como Guachalito, Coquí, Joví, Termales y Morromico, ofrece una experiencia de conexión total con la naturaleza. Es famoso por ser el hogar temporal de las majestuosas ballenas jorobadas que llegan entre julio y noviembre, además de albergar una biodiversidad en sus aguas cristalinas, cascadas, ríos y aguas termales naturales.

Nuquí representa el equilibrio perfecto entre tranquilidad y aventura, donde los visitantes pueden practicar deportes náuticos como surf y buceo, realizar caminatas por la selva, avistamiento de fauna silvestre y pesca deportiva. Si usted desea ir, el acceso se realiza vía aérea desde Medellín o Quibdó, seguido de traslados en lancha a las diferentes playas.

Pero eso sí, la experiencia se enriquece con la cultura ancestral de los habitantes locales, quienes actúan como guardianes de este lugar y ofrecen una gastronomía auténtica. Es un destino ideal para quienes buscan desconectarse del mundo moderno y reconectarse con la esencia de la naturaleza en uno de los lugares más pristinos de Colombia.

Bahía Solano

Bahía Solano es un municipio del departamento de Chocó ubicado en la costa norte del océano Pacífico colombiano, cuya cabecera municipal es Ciudad Mutis, nombrada en honor al Sabio José Celestino Mutis. Fundado como colonia agrícola de Nuquí en 1935 y convertido en municipio independiente en 1962, este destino se ha consolidado como una joya natural que combina selva húmeda tropical, playas paradisíacas y una biodiversidad excepcional.

Bahía Solano ofrece paisajes únicos donde convergen cascadas de agua dulce, manglares, y aguas de múltiples tonalidades azules, siendo hogar de especies emblemáticas como las ballenas jorobadas (que llegan entre junio y octubre), tortugas marinas, delfines y una rica avifauna que incluye colibríes, águilas arpías y tucanes.

El municipio se compone de diversos corregimientos como El Valle, Mecana, Huina, Cupica y Nabugá, cada uno con atractivos únicos que van desde las tranquilas aguas de Playa Potes hasta las espectaculares cascadas El Tigre y Chadó. El Parque Nacional Natural Utría, con sus 54,380 hectáreas, representa el corazón de la experiencia ecoturística, ofreciendo avistamiento de cuatro especies de mangles, orquídeas y una diversidad marina excepcional. El acceso se realiza principalmente por vía aérea desde Medellín (45-51 minutos) o Quibdó (6-10 minutos), o por vía marítima desde Buenaventura (12 horas).

Si usted desea ir aquí, los visitantes pueden disfrutar de actividades como kayaking, surfing, buceo, senderismo por la selva y la gastronomía pacífica caracterizada por platos como el arroz de piangua, encocado de pescado y frutas tropicales como el borojó, todo en un ambiente donde la temperatura promedio de 25°C y la ausencia de cajeros electrónicos invitan a una desconexión total con la vida urbana.

Buenaventura

Buenaventura es un distrito especial de Colombia ubicado en el departamento del Valle del Cauca, reconocido como el principal puerto marítimo del país que mueve más del 53% del comercio internacional colombiano y es uno de los diez puertos más importantes de Hispanoamérica. Sin embargo, a pesar de ser un importante centro industrial y portuario, Buenaventura está rodeada de naturaleza salvaje protegida por el Parque Nacional Uramba Bahía Málaga, donde convergen selvas vírgenes, manglares, cascadas espectaculares como La Sierpe, y una extraordinaria biodiversidad que incluye el avistamiento de ballenas jorobadas que migran desde el sur para criar en estas aguas cálidas.

Buenaventura es un baluarte de la cultura afrocolombiana que ofrece experiencias auténticas como la recolección de piangua (almejas) en los manglares, aprendizaje de marimba y bailes folclóricos, además de actividades ecoturísticas en destinos como las playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, accesibles solo por barco. Los visitantes pueden practicar kayak en las aguas protegidas de Bahía Málaga, explorar las piscinas naturales y cascadas de San Cipriano (famoso por sus carritos artesanales que recorren vías férreas abandonadas), realizar avistamiento de aves en Miramar, y disfrutar de la gastronomía local basada en mariscos frescos. El destino combina perfectamente aventuras naturales como buceo, pesca deportiva y senderismo por la selva, con inmersiones culturales profundas en las tradiciones musicales y culinarias de las comunidades afrodescendientes, convirtiendo cada visita en una experiencia integral que conecta a los turistas con la esencia más auténtica del Pacífico colombiano.

Tumaco

San Andrés de Tumaco, conocido como “La Perla del Pacífico”, es un distrito especial ubicado en el departamento de Nariño, a 300 kilómetros de Pasto y cerca de la frontera con Ecuador. Este puerto marítimo fundado en 1640 se destaca por sus características playas de arena negra volcánica como La Bocana, San Juan y El Morro, donde un majestuoso peñasco rocoso domina el paisaje. Tumaco es reconocido como uno de los mejores destinos de Colombia para el avistamiento de ballenas jorobadas entre junio y octubre, cuando estas criaturas llegan a sus aguas cálidas para dar a luz a sus crías. El distrito cuenta con un clima tropical húmedo con temperaturas promedio de 27°C y es accesible por vía aérea desde Bogotá o terrestre desde Pasto.

La riqueza cultural afrocolombiana de Tumaco se manifiesta plenamente durante festivales como el Carnaval del Fuego en febrero y el Festival del Currulao, donde la música, danzas tradicionales y comparsas coloridas celebran la identidad local. La gastronomía tumaqueña es una fusión de tradiciones afrodescendientes e indígenas, destacando platos como el encocado de piangua, tapao de pescado, pusandao de carne serrana y dulces típicos como las cocadas y el cabello de ángel, todo preparado con ingredientes locales como coco, borojo, chontaduro y cacao. El destino ofrece diversas rutas ecoturísticas y culturales incluyendo la Ruta del Cacao, la Ruta de la Piangua (recolección tradicional en manglares), rutas de avistamiento de aves y ballenas, que permiten a los visitantes conectarse auténticamente con las comunidades locales y experimentar la biodiversidad excepcional de esta región del Pacífico colombiano.

Quibdó

Quibdó es la capital del departamento del Chocó, fundada en 1664 inicialmente con el nombre de “Citará”, y se encuentra ubicada a orillas del río Atrato a 557 kilómetros de Bogotá. Con una población de aproximadamente 146,875 habitantes y una altitud de 43 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad es reconocida como uno de los destinos más importantes de la Región del Pacífico Colombiano y un paraíso de biodiversidad. Conocida como la “capital de la lluvia”, Quibdó tiene un clima ecuatorial con temperaturas que oscilan entre 23-27°C y se destaca por ser el epicentro de la cultura afrocolombiana en Colombia, donde hay géneros musicales tradicionales como el currulao, el abozao y la polka que resuenan en sus calles junto al río más preciado de la región.

El municipio es famosi por albergar la festividad de San Francisco de Asís, conocida como “San Pacho”, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012, una celebración que reúne lo mejor de la tradición culinaria, musical y cultural chocoana através de danzas, teatro y el Festival Nacional de Gaitas. La ciudad se presenta como un territorio único para el ecoturismo y el turismo etnográfico, ofreciendo experiencias auténticas de contacto con las culturas afrocolombiana, emberá y waunana. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en lancha por el río Atrato, caminatas por senderos ecológicos, observación de fauna y flora diversa, y degustación de platos típicos como arroz con longaniza, atoyao, bacalao y sancocho de todas las carnes. La economía local se basa en la minería artesanal, agricultura (plátano, yuca, banano, borojó, chontaduro) y la elaboración de artesanías en fibras naturales como damagua, cabecinegro e iraca, convirtiendo a Quibdó en un centro viviente de la historia y tradiciones nacionales colombianas.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.