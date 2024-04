Recomendaciones para hacer mototurismo en Colombia

Preparación personal: Cada viajero debe estar preparado para enfrentar situaciones comunes en la ruta. Se recomienda llevar consigo los medicamentos necesarios para tratar estas condiciones, así como herramientas para mantenerse hidratado y alimentado adecuadamente durante el viaje. Además, contar con una preparación física en el viaje, por ejemplo, llevar una alimentación balanceada meses antes y un poco de ejercicio para que no lo canse ni la moto ni los lugares turísticos. Sin embargo, no deben automedicarse, pues puede ser riesgoso. “Mucha gente llega diciendo que se tomarán Tiamina para que no lo piquen los mosquitos, que se tomaran cierto remedio casero para que le dé fuerzas por allá. Y luego los ves y comienzan con retorcijones. Por ello es mejor informarse y no tomar nada que no sea para lo que no tengas”.