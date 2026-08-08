Recorrido del desfile de silleteros 2026: ruta, horarios y dónde ver en vivo

Se espera la llegada de cerca de 60.000 viajeros internacionales. Foto: Cortesía

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Hay una imagen que cada año transforma las calles de Medellín: cientos de flores avanzando sobre las espaldas de los silleteros mientras miles de personas se reúnen para admirar una tradición que convirtió a la ciudad en uno de los grandes destinos turísticos de Colombia. Y este año, la Feria de las Flores 2026 llegará a su gran cierre el domingo 9 de agosto con el 69.º Desfile de Silleteros, un espectáculo de color, música y cultura que rinde homenaje al legado de las familias silleteras de Santa Elena.

Alrededor de 500 silleteros ya están listos para llenar de flores las calles y exhibir verdaderas obras de arte elaboradas con dedicación y creatividad. Será el broche de oro de una feria que, durante varios días, ha reunido a visitantes nacionales e internacionales alrededor de una de las tradiciones más representativas de Antioquia.

Si tiene previsto vivir esta jornada clave, conviene saber con antelación por dónde pasará: aquí le contamos cuál es el recorrido del desfile y a qué hora inicia, para que así pueda organizar su recorrido y no perderse ningún detalle.

¿Dónde será el desfile de silleteros?

Con un desfile declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, Medellín se prepara para vivir una de sus jornadas más emblemáticas. El recorrido comenzará a las 2:00 p. m. en el Puente de Guayaquil y se extenderá por aproximadamente 2,4 kilómetros hasta llegar a Plaza Mayor.

Durante el trayecto, los asistentes podrán apreciar de cerca el paso de los silleteros de Santa Elena, quienes cargarán sobre sus espaldas las tradicionales silletas, elaboradas con flores y organizadas en diferentes categorías.

La ruta será la siguiente:

Puente de Guayaquil: punto de partida.

Avenida Regional: por donde avanzará el desfile.

Soterrado del río Medellín: tramo del recorrido.

Avenida del Ferrocarril: conexión hacia la zona de llegada.

Plaza Mayor: punto final del desfile.

Para quienes quieran disfrutar del evento desde las zonas públicas, la recomendación es llegar con varias horas de anticipación, especialmente si buscan un buen lugar para observar el paso de las silletas. También habrá tribunas para los espectadores que adquirieron boleta.

Tenga en cuenta que el desfile estará acompañado de cierres viales desde las primeras horas del domingo, por lo que se recomienda utilizar el transporte público y planear el desplazamiento con anticipación. Las estaciones Industriales y Exposiciones del Metro de Medellín se encuentran entre las opciones más cercanas a la zona del recorrido.

¿Cómo ver el Desfile de Silleteros 2026?

Si quiere disfrutar del 69.º Desfile de Silleteros, hay varias alternativas para seguir de cerca esta tradicional celebración. Una de ellas es asistir a las graderías habilitadas a lo largo del recorrido, aunque el ingreso está reservado para quienes obtuvieron una de las boletas entregadas por la Alcaldía de Medellín mediante inscripción y sorteo. Este proceso ya finalizó y las entradas fueron asignadas.

Quienes no tengan boleta también podrán disfrutar del desfile desde las calles, ubicándose en alguno de los puntos públicos del recorrido. En este caso, lo recomendable es llegar con varias horas de anticipación para conseguir un buen lugar y tener una mejor visibilidad del paso de las silletas.

La tercera alternativa es seguir el desfile desde casa a través de la transmisión de Teleantioquia, disponible tanto por su señal abierta como por sus plataformas digitales.

Durante el recorrido, los espectadores podrán apreciar las diferentes categorías que participan en la competencia: silleta tradicional, emblemática, monumental, artística y comercial, además de las categorías infantil y juvenil.

El desfile está previsto para finalizar alrededor de las 7:00 p. m., aunque este horario podría presentar modificaciones de acuerdo con el desarrollo y la operación logística del evento.

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