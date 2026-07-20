Requisitos para viajar a Noruega desde Colombia: ¿Qué hay para visitar?

Tromsø se considera uno de los principales destinos para experimentar auroras boreales. Foto: Pixabay

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Noruega no solo es el país de los fiordos y las auroras boreales; también es un destino lleno de curiosidades que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. Desde paisajes que parecen irreales hasta un pueblo donde está prohibido enterrar a los muertos, este territorio, ubicado a más de 9.000 kilómetros de Colombia, ofrece experiencias difíciles de encontrar en cualquier otro lugar.

Si quiere viajar desde Colombia, aquí le contamos qué documentos necesita, si debe tramitar visa y cuáles son los lugares que no puede dejar por fuera de su itinerario.

¿Qué documentos necesita?

Los ciudadanos colombianos no necesitan visa para ingresar a Noruega como turistas ni para viajar a otros países del espacio Schengen, siempre que la estancia sea de hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Sin embargo, esto no significa que pueda viajar sin documentos, ya que las autoridades migratorias pueden solicitar que demuestre el propósito del viaje, los recursos económicos y el lugar donde se hospedará.

De acuerdo con la Real Embajada de Noruega en Bogotá y la Dirección de Inmigración de Noruega (UDI), estos son los principales requisitos:

Pasaporte vigente: debe ser electrónico o de lectura mecánica y tener una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Tiquete aéreo de ida y regreso: la fecha de retorno no puede superar los 90 días de permanencia.

Comprobante de alojamiento: puede presentar una reserva de hotel, una invitación a un evento o una carta de invitación de un familiar o amigo residente en Noruega. Esta última debe incluir datos como el nombre, dirección, teléfono del anfitrión, duración de la estancia y datos del visitante.

Demostrar recursos económicos: las autoridades estiman que el viajero debe disponer de 500 coronas noruegas por día (COP 166.000 aproxidamente) de estancia. Esto puede acreditarse mediante efectivo, tarjetas bancarias, extractos de los últimos tres meses, comprobantes de pagos anticipados o un formulario de garantía firmado por un residente en Noruega.

Seguro médico de viaje: se recomienda contar con una póliza con una cobertura mínima de 30.000 euros para gastos médicos y de repatriación durante la estancia en el espacio Schengen.

Además, tenga en cuenta que al ingresar a Noruega podrá llevar hasta 25.000 coronas noruegas en efectivo sin necesidad de declararlas ante la aduana. Si supera ese monto, deberá informarlo a las autoridades.

Finalmente, recuerde que la exención de visa aplica únicamente para viajes de turismo, visitas familiares, capacitaciones o estudios de corta duración. Este permiso no autoriza a trabajar ni a realizar actividades económicas en Noruega.

Ojo: Se denegará la entrada a aquellos que no cumplan con los requisitos de entrada o estén sujetos a prohibiciones, incluyendo aquellos que hayan agotado los 90 días de estancia autorizada en el espacio Schengen en los últimos 180 días. La denegación de entrada se notifica mediante una resolución motivada, con información sobre los recursos disponibles, sin embargo, la presentación de un recurso no suspende los efectos de la denegación de entrada.

¿Qué puede ver en Noruega?

Islas Lofoten

Si sueña con ver las auroras boreales, las islas Lofoten son uno de los mejores destinos para hacerlo. Ubicado por encima del Círculo Polar Ártico, este archipiélago noruego cautiva por sus imponentes montañas que emergen del mar, sus fiordos, playas de aguas cristalinas y pintorescos pueblos pesqueros con las tradicionales cabañas rorbu.

Además de sus paisajes, ofrece experiencias como el avistamiento de ballenas, el sol de medianoche y una fuerte tradición pesquera que lo convierten en uno de los lugares más emblemáticos de Noruega.

Senderismo por el Jotunheimen

Para los amantes del senderismo, el Parque Nacional de Jotunheimen es una visita obligada. Conocido como el “Hogar de los Gigantes” por la mitología nórdica, este parque alberga más de 250 cumbres que superan los 2.000 metros de altura, incluido el Galdhøpiggen, la montaña más alta de Escandinavia. Sus glaciares, cascadas, lagos, valles y rutas de trekking lo convierten en uno de los paisjes naturales más espectaculares de Noruega y en uno de los mejores destinos para explorar la naturaleza del país.

Geirangerfjord

El Geirangerfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los fiordos más espectaculares de Noruega y uno de los paisajes naturales más famosos del país. Rodeado de imponentes montañas, cascadas y antiguas granjas aferradas a los acantilados, este lugar cautiva por su belleza y por conservar un entorno prácticamente intacto.

Una de las mejores formas de descubrirlo es a bordo de un ferry que recorre sus 20 kilómetros de extensión entre Geiranger y Hellesylt. Durante el trayecto, los viajeros pueden contemplar las aguas color verde esmeralda, impresionantes caídas de agua y miradores naturales que convierten esta travesía en una de las experiencias más inolvidables para quienes visitan Noruega.

Ferrocarril Oslo-Bergen

Si quiere disfrutar del paisaje sin preocuparse por conducir, el ferrocarril Oslo-Bergen es una de las mejores opciones. Considerado uno de los viajes en tren más hermosos del mundo, este recorrido de cerca de siete horas atraviesa bosques, valles y la meseta de Hardangervidda —la línea férrea más alta del norte de Europa— antes de llegar a Bergen. Además, en la estación de Myrdal conecta con el famoso tren de Flåm, una de las rutas ferroviarias más espectaculares para adentrarse en la región de los fiordos.

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