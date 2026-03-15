En la vereda Las Mercedes, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, es posible vivir una experiencia de senderismo entre frailejones y paisajes de alta montaña. Allí, la Reserva Santa María del Sumapaz permite recorrer una pequeña parte del páramo más grande del mundo.
15 de marzo de 2026 - 03:59 p. m.
Reserva Santa María del Sumapaz, el rincón de páramo que se puede recorrer en Bogotá
En la vereda Las Mercedes, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, es posible vivir una experiencia de senderismo entre frailejones y paisajes de alta montaña. Allí, la Reserva Santa María del Sumapaz permite recorrer una pequeña parte del páramo más grande del mundo.
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