Risaralda se consolida como destino turístico gracias a la articulación institucional

El stand de Risaralda en la Vitrina Turística de Anato 2026 se diseñó como un escenario dinámico y experiencial. Foto: Cortesía

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La participación del departamento de Risaralda en la Vitrina Turística de Anato 2026 se consolida, una vez más, como un ejemplo de trabajo articulado entre la Gobernación de Risaralda y la Cámara de Comercio de Pereira, entidades que han unido esfuerzos para posicionar al territorio como un destino competitivo, diverso y de alto valor en el panorama turístico nacional e internacional.

Por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio de Pereira lideró la operación integral del stand del departamento, encargándose del montaje, desmontaje y funcionamiento del espacio, garantizando una presencia estratégica, organizada y alineada con los objetivos de promoción del destino.

El stand de Risaralda se diseñó como un escenario dinámico y experiencial, que permitió visibilizar la riqueza cultural, natural y empresarial del territorio. Este espacio contó con 13 mesas de atención para facilitar el relacionamiento comercial, una sala VIP para encuentros estratégicos, y dos pantallas destinadas a la difusión de videos promocionales de los 14 municipios del departamento.

Adicionalmente, se ofrecieron experiencias inmersivas que destacaron la identidad regional, como la muestra de artesanías y las experiencias alrededor del café, uno de los principales atributos del territorio. La programación incluyó una tarima para el desarrollo de actividades estratégicas, así como activaciones culturales con muestras de baile y personajes típicos, que captaron la atención de los asistentes.

Uno de los enfoques destacados fue la promoción de Risaralda como destino de aviturismo, con presentaciones especializadas que resaltaron la biodiversidad del departamento y su potencial en este segmento de turismo sostenible.

La participación contó con una delegación de aproximadamente 25 empresas, instituciones y medios de comunicación del departamento, quienes representaron la oferta turística, cultural y de servicios de Risaralda ante compradores y visitantes.

Los resultados reflejan el impacto positivo de esta gestión conjunta: se llevaron a cabo 410 citas de negocios, se generaron ventas aproximadas por COP 347,1 millones y se registraron 3.370 visitas al stand, evidenciando el interés creciente por el destino.

En este contexto, Andrea Salazar, gerente de la Agencia de Promoción de la Cámara de Comercio de Pereira, destacó: “Nuestra participación en Anato responde al propósito de seguir posicionando a Risaralda como un destino turístico de alto valor a nivel nacional e internacional. Desde la Cámara de Comercio, en articulación con la Gobernación de Risaralda trabajamos para visibilizar nuestros atractivos y, al mismo tiempo, generar oportunidades reales de negocio que permitan a los empresarios del departamento crecer, conectarse con nuevos mercados y fortalecer su competitividad”.

Estos logros ratifican la importancia de la articulación entre lo público y lo privado para fortalecer la promoción turística, dinamizar la economía regional y seguir posicionando a Risaralda como un destino atractivo, competitivo y sostenible.

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