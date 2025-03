Royal Caribbean anuncia temporada de Jewel of the Seas con salidas desde Colombia

"Jewel of the Seas" navegará con sabor latino: Royal Caribbean zarpará desde Colombia y Panamá en 2026-27. Foto: Cortesía Royal Caribbean

Los viajeros amantes del mar, el sol y la aventura tienen una nueva opción para explorar el Caribe Sur a bordo del Jewel of the Seas de Royal Caribbean. A partir de mayo de 2026 y hasta abril de 2027, el crucero zarpará desde Cartagena, Colombia, y Colón, Panamá, ofreciendo itinerarios de siete noches que recorrerán destinos paradisíacos como Aruba, Bonaire y Curazao.

Desde el pasado miércoles 26 de febrero, los interesados pueden reservar sus vacaciones en el sitio web de Royal Caribbean. La naviera promete una experiencia vacacional inigualable, con una oferta gastronómica variada, entretenimiento de primer nivel y una celebración de la cultura latina en alta mar.

Experiencia latina en altamar

“Nos emociona traer nuevamente la mejor experiencia de vacaciones al mercado en Latinoamérica con aventuras al Caribe Sur desde la región”, expresó Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe de Royal Caribbean International. Y agregó: “Durante esta temporada en sus itinerarios desde Colombia y Panamá, Jewel celebrará la riqueza de la cultura latina con sabores, música y actividades que resaltan nuestra identidad”.

Como parte de su misión de ofrecer experiencias memorables para todo tipo de viajero, Royal Caribbean anunció que Jewel of the Seas contará con propuestas diseñadas especialmente para el mercado latino, las cuales serán reveladas en los próximos meses. Esta estrategia sigue la línea del éxito obtenido con Rhapsody of the Seas en su temporada 2023-2024 y las experiencias culturales planificadas para Serenade of the Seas en 2025-2026.

Gastronomía y entretenimiento de primer nivel

A bordo del Jewel, los vacacionistas podrán disfrutar de una amplia oferta culinaria y de entretenimiento. Entre los bares destacados se encuentran Schooner Bar, con cócteles y música de piano en vivo; Solarium Bar, que ofrece bebidas tropicales; y un bar junto a la piscina para refrescarse bajo el sol.

Los restaurantes incluyen opciones para todos los gustos: Chops Grille, especializado en cortes de carne; Izumi, con lo mejor de la gastronomía asiática; y Giovanni’s Table, que presenta auténticos platillos italianos. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, Chef’s Table ofrece una cena de cinco tiempos maridada con vinos premium.

Las actividades a bordo van desde fiestas en la piscina y proyecciones de películas al aire libre hasta deportes como escalada, minigolf y juegos en la cancha polideportiva. Además, los huéspedes podrán disfrutar de espectáculos al estilo Broadway en el Royal Theater y relajarse en el Vitality Spa & Fitness Center.

