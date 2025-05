¿Planea su próxima ruta del vino? Esta guía es para usted

Foto: Getty Images - fcafotodigital

Este 25 de mayo se celebra el día mundial del vino, y para los amantes de esta bebida, la lista anual de los 50 Mejores Viñedos del Mundo se ha convertido en una referencia imprescindible. En su edición más reciente, publicada en noviembre de 2024, se destacaron los destinos vitivinícolas más excepcionales del planeta, no solo por la calidad de sus vinos, sino por las experiencias únicas que ofrecen a los visitantes.

Esta prestigiosa selección reconoce mucho más que la excelencia enológica. Valora también la riqueza cultural, la innovación en la hospitalidad, la belleza de los paisajes, la calidad gastronómica y la autenticidad de los recorridos que cada viñedo ofrece, promoviendo así la cultura del vino a nivel internacional.

“La lista celebra las experiencias singulares que brindan estos viñedos, desde entornos naturales asombrosos e historias fascinantes, hasta restaurantes de primer nivel y visitas guiadas inolvidables. Los 50 Mejores Viñedos del Mundo representan lo mejor en excelencia, innovación y compromiso con la calidad, orientando a los aficionados del vino hacia fincas icónicas y joyas aún por descubrir”, señaló Andrew Reed, director general de vinos y exposiciones de William Reed, la firma detrás de reconocidos rankings como The World’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Bars, The World’s 50 Best Hotels, World’s Best Sommeliers’ Selection y World’s Best Bartenders’ Selection.

Esta guía lo llevará por algunos de los lugares más fascinantes para disfrutar del vino, la arquitectura, la gastronomía y la cultura enoturística.

🥇 1. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal – Rioja, España

Qué la hace especial : Fundada en 1858, esta bodega combina tradición vinícola con diseño vanguardista. Su hotel fue diseñado por el reconocido arquitecto Frank Gehry.

Qué hacer: Hospédese en el hotel con vistas a los viñedos, disfrute de cenas maridadas en su restaurante de alta cocina, y explore sus históricos calados.

🥈 2. VIK – Valle de Cachapoal, Chile

Qué la hace especial : Su techo de titanio reflectante se integra con el paisaje natural en un entorno futurista y sostenible.

Qué hacer: Visitas guiadas, catas de vino y paseos a caballo por el viñedo son parte de la experiencia única que ofrece este destino.

🌍 Viñedos destacados por regiones

España: país líder en la lista

3 viñedos en el top 10 (dos en Rioja) y 8 entre los 50 mejores.

Ideal para quienes buscan variedad, historia y excelencia enológica.

Francia

8 viñedos en el ranking, incluyendo varias casas de champán: Maison Ruinart (#6) Champagne Bollinger (#12) Billecart-Salmon (#27) Maison Pommery (#47)

Una opción ideal para los amantes del champagne y la elegancia francesa.

Alemania

También cuenta con dos viñedos en el top 10, perfectos para descubrir sus vinos blancos y castillos históricos.

🌎 Mejores viñedos por continente

Norteamérica: Robert Mondavi Winery , en Napa Valley (EE. UU.)

Sudamérica: VIK , en Chile

Asia: Château Héritage , en Líbano

Australasia: D’Arenberg , en McLaren Vale (Australia)

Europa: Dominio absoluto con 28 viñedos en la lista

África: Dos viñedos representados

🏅 Salón de la Fama

Catena Zapata, de Argentina, entra al Salón de la Fama tras haber sido el Mejor Viñedo del Mundo en 2023, un reconocimiento reservado para los líderes históricos de esta prestigiosa clasificación.

