Ruta Laugavegur: la travesía islandesa entre volcanes, glaciares y desiertos

La Ruta Laugavegur, situada en el suroeste de Islandia, es reconocida como una de las travesías de senderismo más emblemáticas del mundo. Este sendero de aproximadamente 54 kilómetros conecta la región geotérmica de Landmannalaugar con el valle glaciar de Þórsmörk, permitiendo a los aventureros una experiencia a través de paisajes diversos y sobrecogedores. Uno de los aspectos más destacados de la Ruta Laugavegur es la variedad de paisajes que se despliegan a lo largo del camino. Los senderistas atraviesan montañas multicolores formadas por riolita en Landmannalaugar, extensos campos de lava negra, fuentes termales burbujeantes, lagos serenos, cañones profundos y desiertos de arena negra. Esta diversidad geológica proporciona una visión única de la formación volcánica de Islandia y sus fenómenos naturales.

La travesía completa de la Ruta Laugavegur suele realizarse en cuatro días, aunque algunos senderistas experimentados pueden completarla en menos tiempo. El itinerario típico incluye las siguientes etapas:

1. Landmannalaugar a Hrafntinnusker: Esta primera etapa cubre aproximadamente 12 kilómetros y lleva a los caminantes desde las coloridas montañas de riolita hasta las altitudes más elevadas del recorrido. El refugio de Hrafntinnusker se encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de la ruta.

2. Hrafntinnusker a Álftavatn: En esta sección de 12 kilómetros, el sendero desciende hacia el lago Álftavatn, ofreciendo vistas panorámicas de las tierras altas islandesas.

3. Álftavatn a Emstrur: Este tramo de 15 kilómetros atraviesa desiertos de arena negra y campos de lava, con vistas impresionantes de los glaciares Mýrdalsjökull y Eyjafjallajökull.

4. Emstrur a Þórsmörk: La etapa final de 15 kilómetros conduce a los senderistas a través de valles verdes y paisajes más suaves hasta el frondoso valle de Þórsmörk, un oasis de vegetación en medio de las tierras altas.

De acuerdo con Visit Iceland, organización oficial de turismo del país, la ruta Laugavegur está señalizada en su totalidad, facilitando la orientación de los senderistas. Sin embargo, es fundamental estar preparado para condiciones climáticas adversas, como niebla espesa o nevadas intensas, que pueden reducir drásticamente la visibilidad, especialmente en las primeras etapas del recorrido.

La mejor época para recorrer la Ruta Laugavegur es desde finales de junio hasta mediados de septiembre, cuando las condiciones climáticas son más favorables y los refugios están abiertos para recibir a los caminantes. A lo largo del sendero, existen refugios de montaña en puntos estratégicos como Hrafntinnusker, Álftavatn y Emstrur. Estos refugios ofrecen alojamiento básico y deben reservarse con antelación debido a la alta demanda durante la temporada de senderismo. Además, es posible acampar en áreas designadas cerca de los refugios, siempre que se respeten las regulaciones locales y se minimice el impacto ambiental.

Durante la travesía, los senderistas deberán vadear al menos tres ríos. Es crucial evaluar cuidadosamente las condiciones de cada cruce, ya que el caudal puede variar según las condiciones meteorológicas y el deshielo. Se recomienda cruzar los ríos por la mañana temprano, cuando los niveles de agua suelen ser más bajos, y utilizar bastones de trekking para mantener el equilibrio.

Extensión de la Ruta: Fimmvörðuháls

Para aquellos que deseen prolongar su aventura, es posible combinar la Ruta Laugavegur con el sendero Fimmvörðuháls, que se extiende desde Þórsmörk hasta Skógar. Este tramo adicional de 25 kilómetros atraviesa paisajes espectaculares, incluyendo los cráteres formados por la erupción del volcán Eyjafjallajökull en 2010. Los puntos de inicio y finalización de la Ruta Laugavegur, Landmannalaugar y Þórsmörk, son accesibles en autobús durante el verano. Además, existe un servicio de autobús desde Hella que conecta con Álftavatn una vez al día durante la temporada estival.

Dada la naturaleza impredecible del clima islandés y la diversidad del terreno, es esencial equiparse adecuadamente para la travesía. Se recomienda llevar ropa impermeable y cortaviento, capas térmicas, botas de senderismo resistentes al agua, equipo de acampada de calidad si se planea acampar, y suficiente comida y agua para cada etapa. Además, contar con un mapa detallado y una brújula o GPS es fundamental para la navegación segura.

Islandia es conocida por su frágil ecosistema. Por ello, es vital que los senderistas sigan prácticas de mínimo impacto ambiental, como permanecer en los senderos marcados, llevarse toda la basura y evitar perturbar la fauna y flora locales. En Islandia, el principio de Leave No Trace (No dejar rastro) es clave para preservar la belleza natural del país.

Consejos prácticos para el senderismo en la Ruta Laugavegur

Para disfrutar al máximo de la experiencia en la Ruta Laugavegur, es recomendable seguir algunos consejos prácticos:

1. Reserva con anticipación: Durante la temporada alta (julio y agosto), los refugios se llenan rápidamente. Si planea pernoctar en ellos, reserve con meses de antelación. Si prefiere acampar, infórmese sobre las áreas permitidas.

2. Chequea el clima constantemente: El clima en Islandia es extremadamente cambiante, con lluvias, nieve, vientos fuertes y sol en un solo día. Consulte la previsión meteorológica antes de salir y prepárese para cualquier condición.

3. Empaque ligero pero completo: Aunque el sendero está bien marcado, las condiciones pueden ser exigentes. Lleve ropa en capas, protección contra la lluvia, una buena mochila y alimentos de alto valor energético.

4. Cruce de ríos con precaución: Algunos ríos en la ruta no tienen puentes, por lo que deberá cruzarlos a pie. Hágalo con calma, usando calzado adecuado para el agua y bastones de trekking para mantener el equilibrio.

5. Respete la naturaleza y las normas locales: Islandia tiene un ecosistema muy sensible. No recoja plas, no haga fogatas y siga las rutas establecidas para evitar la erosión del terreno.

6. Considere una guía o tour organizado: Si no tiene experiencia en senderismo de larga distancia, unirse a un grupo guiado puede ser una excelente opción para garantizar la seguridad y maximizar la experiencia.

