Sabores de Ciudad del Cabo: una aventura gastronómica imperdible en Sudáfrica

Una de las formas más entretenidas de adentrarse en el universo vitivinícola de Cape Town es a través del Time Out Market, de la mano de Kudzai, experta local con profundo conocimiento del patrimonio enológico de la región. Foto: Cortesía Wilderness Touring

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el extremo sur del continente africano, entre montañas imponentes y costas bañadas por el Atlántico, Ciudad del Cabo se consolida como uno de los destinos más seductores del mundo. Y no solo por sus paisajes: su vibrante escena gastronómica ha captado la atención de viajeros, chefs y medios especializados como Condé Nast Traveler y Time Out. Hoy, la capital sudafricana no solo se recorre, también se saborea.

Consciente de este auge culinario, Wilderness Touring, referente en viajes personalizados por Sudáfrica desde hace más de cuatro décadas, comparte una guía gastronómica diseñada para explorar Ciudad del Cabo a través de sus sabores más auténticos. La curaduría, creada junto con el reconocido chef y activista Tristan Voss, invita a sumergirse en una ciudad donde tradición, innovación y compromiso social se combinan en cada platillo.

Una cata entre viñedos y volcanes milenarios

La ruta comienza en el corazón enológico del Cabo. De la mano de Kudzai, sommelier y narradora de historias vinícolas, los viajeros pueden disfrutar de una cata selecta en el Time Out Market, con vinos provenientes de regiones emblemáticas como Stellenbosch, Franschhoek y Constantia. Cada copa es un viaje sensorial a través de suelos de granito, climas mediterráneos y vientos oceánicos que otorgan a los vinos sudafricanos un carácter único. Es más que una degustación: es una conexión con la tierra y las raíces del país.

Donde la historia se convierte en sabor

A las afueras de la ciudad, Babylonstoren se erige como una cápsula del tiempo. Esta finca histórica en Soetmelksvlei recrea la vida rural del siglo XIX con elegancia y autenticidad. Su restaurante, Old Stables, ofrece una cocina que respeta la tradición mientras apuesta por ingredientes locales y una presentación moderna. El recorrido incluye además la encantadora tienda Jonkershuis Farm Shop, ideal para encontrar objetos con alma e historias por contar. Este viaje forma parte del tour Into the Vines and Wines, una experiencia completa que une patrimonio, gastronomía y paisajes.

Un toque dulce con propósito

En el corazón de Cape Town, Charly’s Bakery es mucho más que una pastelería: es un símbolo de alegría, arte y empoderamiento. Fundada por el visionario Charly Blecher y hoy dirigida por su hija, Jacqui Bless, este espacio multicolor no solo deleita con sus pasteles y cupcakes decorados a mano, sino que también cumple una función social esencial. Aquí se forman mujeres y jóvenes en situación vulnerable, apostando por la creatividad como motor de cambio.

👀🌎📄 (Lea también: Hotel en Palomino recibe reconocimiento internacional por su modelo de conservación)

Viajar con sentido, saborear con propósito

Más allá de los sabores, Wilderness Touring redefine la forma de descubrir Cape Town. Con una flota renovada de vehículos de lujo y experiencias diseñadas para conectar al viajero con la esencia del lugar, sus rutas combinan historia, naturaleza, arte y gastronomía. Cada tour es una invitación a explorar con los cinco sentidos y con conciencia.

El toque humano detrás del recorrido

Parte esencial de esta aventura es Tristan Voss, chef y activista gastronómico que no solo guía a los viajeros por las cocinas más emocionantes de la ciudad, sino que también transforma vidas a través de la formación culinaria. Su restaurante, TTK Fledglings, es un laboratorio de talento donde jóvenes en situación de vulnerabilidad aprenden un oficio y encuentran un futuro. Su visión fresca, energía contagiosa y compromiso con el cambio social hacen de esta experiencia algo más que un tour: es un encuentro con el alma del Cabo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.