San Agustín, Huila: historia, parque y qué hacer en el municipio arqueológico de Colombia

Lo que se sabe se adivina en la piedra: dientes que significan sabiduría, ojos que revelan plantas sagradas, serpientes que los chamanes sostienen para llamar al agua. Foto: Mariana Álvarez Barrero

A San Agustín se entra como quien atraviesa un recuerdo que aún no le pertenece. El aire trae ritmo de chirimía antes de que los músicos aparezcan, y el olor a café tostado sube desde las casas que se asoman entre las montañas.

Con el sombrero de pindó bien ajustado y el viento intentando llevárselo, se entiende rápido que este lugar no se visita, se absorbe. Aquí los días se viven entre dos pulsos: el antiguo, que retumba bajo tierra, y el presente, que ríe en la plaza.

El pueblo descansa justo donde dos cordilleras se encuentran para dar...