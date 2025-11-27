Logo El Espectador
San Agustín, Huila: historia, parque y qué hacer en el municipio arqueológico de Colombia

En el corazón arqueológico del Huila, un pueblo intenta equilibrar la sombra de una historia inmensa con el brillo frágil de su presente: un tejido de oficios, sabores y música que lucha por no quedar eclipsado por las estatuas que lo hicieron famoso.

Mariana Álvarez Barrero
27 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.
Lo que se sabe se adivina en la piedra: dientes que significan sabiduría, ojos que revelan plantas sagradas, serpientes que los chamanes sostienen para llamar al agua.
Foto: Mariana Álvarez Barrero

A San Agustín se entra como quien atraviesa un recuerdo que aún no le pertenece. El aire trae ritmo de chirimía antes de que los músicos aparezcan, y el olor a café tostado sube desde las casas que se asoman entre las montañas.

Con el sombrero de pindó bien ajustado y el viento intentando llevárselo, se entiende rápido que este lugar no se visita, se absorbe. Aquí los días se viven entre dos pulsos: el antiguo, que retumba bajo tierra, y el presente, que ríe en la plaza.

El pueblo descansa justo donde dos cordilleras se encuentran para dar...

