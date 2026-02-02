Sargazo en San Andrés: qué es, cuándo termina y qué cuidados debe tener

Sargazo acumulado en playas del caribe Foto: EFE - Orlando Barría

San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen siendo un destino imperdible para quienes sueñan con playas de siete colores, cultura raizal y paisajes que invitan a desconectarse. Sin embargo, antes de empacar las maletas, hay algo que en los ultimos dias ha preocupado a los turistas: el sargazo.

Durante el último fin de semana, turistas y residentes han documentado extensas acumulaciones de algas marrones que transforman el paisaje y afectan directamente la experiencia de quienes visitan las islas. Esto se debe no solo a la imagen de playas de arena blanca cubiertas y sucias, sino que además desprende un olor fuerte y desagradable, similar al de materia orgánica en descomposición, y dificulta el ingreso de bañistas al mar.

Esta situación ha encendido las alertas, especialmente en las playas más concurridas de San Andrés y Providencia, donde la acumulación de estas algas en la orilla limita las actividades náuticas y recreativas.

Ante este panorama, aquí le explicamos qué es el sargazo, por qué llega a las playas del archipiélago y qué debe tener en cuenta frente a este fenómeno, para que pueda tomar precauciones y planear mejor su visita

¿Qué es el sargazo?

Se trata de algas pardas pertenecientes al género Sargassum, originarias del Mar de los Sargazos, una región del océano Atlántico norte ubicada entre las Antillas y África. En su recorrido impulsadas por corrientes marinas, vientos y la deriva oceánica, estas especies atraviesan buena parte del Caribe, tocando costas como Bahamas, Florida, el Golfo de México, Jamaica, Puerto Rico, Cuba y varios países de Suramérica, hasta llegar periódicamente a Colombia y al archipiélago.

Una de sus características más notorias es el olor fuerte y penetrante que suele percibirse en las zonas donde se acumula. Este se produce porque, al descomponerse, las algas liberan sulfuro de hidrógeno (H₂S), un gas que puede resultar molesto e irritante.

En bajas concentraciones, puede causar picazón en los ojos, irritación en la garganta o dolor de cabeza. Sin embargo, una exposición prolongada, especialmente en personas con asma u otras afecciones respiratorias, puede generar mayor malestar, aunque por lo general no representa un riesgo grave para la salud.

Aunque Colombia no registra impactos tan severos como otros destinos del Caribe, como México, la presencia de sargazo se ha vuelto más frecuente en los últimos años. Y es que tradicionalmente, las arribazones se presentaban entre abril y septiembre, coincidiendo con el verano del hemisferio norte, cuando aumenta la temperatura del mar y se intensifican los vientos y las corrientes oceánicas que transportan grandes masas de algas hacia el Caribe.

No obstante, su comportamiento es cada vez más errático debido a varios factores como:

Cambios en las corrientes marinas y en los patrones de viento.

Aumento de la temperatura del mar asociado al cambio climático.

Influencia de tormentas tropicales y temporadas de huracanes.

Estas alteraciones estarían adelantando los períodos de arribazón, lo que explica la presencia de acumulaciones de sargazo en el archipiélago incluso durante meses como enero.

¿Qué precauciones debe tener frente al sargazo?

Según explican autoridades locales, la limpieza de las playas nunca logra dejarlas 100 % libres de sargazo. El objetivo principal es evitar que el alga se descomponga, genere malos olores y siga afectando la experiencia del visitante.

Aclaran que se trata de un fenómeno natural que va y viene: un día puede haber acumulaciones visibles y al siguiente desaparecer, todo depende del clima y las corrientes marinas. Por eso, la recomendación es no alarmarse, sino informarse y disfrutar del destino con conciencia.

Si usted está planeando un día de playa, vale la pena tener en cuenta algunas precauciones básicas, especialmente si viaja con niños, adultos mayores o personas con afecciones respiratorias.

Evite permanecer por largos periodos cerca de zonas donde el sargazo esté acumulado y desprenda un olor fuerte.

No nade en zonas con grandes acumulaciones de sargazo.

Si tiene problemas respiratorios, lleve su inhalador y considere usar una mascarilla liviana, especialmente si el viento sopla desde el mar.

No permita que los niños jueguen directamente sobre el sargazo, ya que puede albergar bacterias o pequeños insectos.

Lávese bien después de salir del mar si tuvo contacto con estas algas.

Si presenta mareos, náuseas o dificultad para respirar, aléjese del área, busque sombra, hidrátese y solicite atención.

No intente remover las algas por su cuenta, ya que puede ser riesgoso sin el equipo adecuado.

No deje basura cerca del sargazo, pues empeora el olor y atrae plagas.

