¿Se puede viajar a Cuba en 2026? La realidad del turismo en tiempos de crisis

En un momento en el que el turismo internacional muestra cada vez mejores resultados y los viajeros colombianos exploran cada vez más destinos fuera de las rutas tradicionales, Cuba atraviesa uno de los periodos más complejos de su industria turística.

Y es que la isla atraviesa uno de los momentos más complejos de su economía: apagones prolongados, escasez de combustible, dificultades en el abastecimiento de productos básicos y aerolíneas que han reducido o cancelado rutas hacia el país. A ello se suman las sanciones externas y problemas estructurales acumulados durante años, que han profundizado el deterioro interno.

El turismo, uno de los principales motores de ingresos para Cuba, tampoco ha sido ajeno a este panorama. La industria ya venía resentida desde la pandemia y, aunque ha intentado recuperarse, hoy enfrenta un escenario marcado por cambios en la dinámica de los viajeros internacionales, menor conectividad y una infraestructura que opera bajo presión.

El contraste es evidente: mientras Cuba figura entre los destinos que más crecieron en el turismo emisivo colombiano —con un aumento del 23 % en la llegada de viajeros entre enero y octubre de 2025, según un informe de ANATO—, los desafíos que enfrenta puertas adentro plantean dudas sobre su capacidad para sostener esa demanda y ofrecer la experiencia que históricamente la convirtió en uno de los destinos más atractivos del Caribe.

De ahí surge la pregunta que hoy se hacen muchos viajeros: ¿se puede viajar a Cuba en 2026 y qué está ocurriendo realmente con su turismo?

Pandemia, petróleo y energía

La crisis que atraviesa Cuba tiene múltiples raíces, pero tres factores se repiten en los análisis: los efectos acumulados de la pandemia, las restricciones energéticas y el endurecimiento de las sanciones económicas. La combinación de estos elementos ha reducido el flujo de divisas, afectado la conectividad aérea y profundizado los problemas estructurales de la economía de la isla.

Uno de los impactos más visibles es la crisis energética, agravada por las restricciones impuestas por Estados Unidos que han limitado el acceso del gobierno cubano al petróleo venezolano, una de sus principales fuentes de suministro. Esta situación ha reducido la disponibilidad de combustible en la isla y ha dejado a la población expuesta a apagones frecuentes y prolongados.

La escasez energética ha generado interrupciones en el transporte, dificultades operativas en distintos sectores y afectaciones directas al turismo, actividad que depende del funcionamiento constante de hoteles, aeropuertos y servicios logísticos. Además, la falta de combustible ha complicado la importación y distribución interna de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, profundizando las tensiones económicas y sociales en el país.

El sector turístico ya venía debilitado desde la pandemia. En 2025, la isla recibió cerca de 1,8 millones de visitantes internacionales, la cifra más baja en dos décadas —sin contar los años de pandemia—, mientras que la tasa de ocupación hotelera registró descensos significativos durante el año, confirmando la tendencia de caída que el turismo cubano experimenta desde hace al menos siete años.

Las dificultades en el suministro de combustible también han obligado a aerolíneas internacionales a replantear sus operaciones, ya que la disponibilidad de combustible en los aeropuertos cubanos se volvió incierta.

En este contexto, varias compañías aéreas de Canadá y Rusia —dos de los principales mercados emisores de turistas hacia la isla— suspendieron o redujeron vuelos, lo que representa un golpe directo para la conectividad del destino.

Las cifras reflejan esta tendencia. Canadá, con más de 754.000 visitantes en 2025, y Rusia, con más de 130.000, siguen siendo mercados clave, aunque ambos registraron caídas interanuales de dos dígitos. Otros países emisores, como Estados Unidos, México, España y Francia, también mostraron descensos, mientras que solo algunos mercados, entre ellos Argentina y Colombia, presentaron crecimientos moderados.

Entre las aerolíneas que han cancelado se encuentran Air Canada, Air Transat y WestJet, compañías que decidieron detener vuelos y organizar operaciones de repatriación de pasajeros. Air Canada, la mayor de ellas, anunció, de hecho, la evacuación de cerca de 3.000 ciudadanos canadienses y la suspensión temporal de sus 16 vuelos semanales desde Toronto y Montreal hacia cuatro destinos cubanos.

Otras compañías también han reducido o cancelado operaciones. Sunwing, junto con WestJet y Air Transat, ha enviado aeronaves vacías a la isla para recoger pasajeros afectados, mientras que aerolíneas de Rusia informaron la evacuación de sus turistas y la cancelación de vuelos.

En contraste, algunas aerolíneas han optado por mantener sus rutas mediante ajustes logísticos. Air Europa anunció que realizará escalas técnicas en Santo Domingo para repostar combustible, mientras que Iberia continuará operando sus vuelos a la isla y ofrecerá flexibilidad en las tarifas para quienes deseen modificar sus boletos.

Estas medidas buscan evitar cancelaciones totales y sostener parcialmente la conectividad aérea.

Por su parte, las aerolíneas mexicanas Aeroméxico y Viva afirmaron contar con suficiente capacidad operativa para mantener sus rutas hacia Cuba, ya que pueden cargar combustible en sus bases fuera del país.

¿Cómo viajar a Cuba siendo colombiano?

La Embajada de Cuba en Colombia confirmó que, pese a las tensiones derivadas de la escasez de combustible en la isla, las operaciones aéreas de Copa Airlines y Wingo desde Colombia se mantienen con normalidad y sin cambios en su programación habitual. Por lo tanto, el ingreso de viajeros colombianos continúa siendo posible.

Actualmente, quienes deseen viajar deben tramitar previamente una visa electrónica de turismo, documento que sustituyó la tradicional tarjeta de turista. Este visado puede solicitarse en línea, a través de agencias de viaje o directamente en los consulados cubanos.

Paso a paso para solicitar la visa electrónica

Ingresar al portal oficial: Acceda a la plataforma habilitada por las autoridades cubanas: Acceda a la plataforma habilitada por las autoridades cubanas: https://evisacuba.cu/ . El sistema está disponible las 24 horas del día. Completar el formulario en línea: Diligencie los datos personales exactamente como aparecen en el pasaporte, incluyendo nombre completo, número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento e información del viaje. Es importante verificar que no existan errores antes de enviar la solicitud. Realizar el pago: El costo internacional es de cerca de 98.000 pesos, según la tarifa consular vigente. El pago puede efectuarse mediante transferencia u otros métodos habilitados en la plataforma. Conserve el comprobante. Recibir el código de visado: Una vez aprobada la solicitud, el solicitante recibirá en su correo electrónico el código de la visa electrónica y la confirmación del pago, documentos que sustituyen el formato físico tradicional. Presentar la visa al ingresar al país: Al llegar a Cuba deberá presentar el pasaporte vigente, el código de la visa electrónica y los demás documentos migratorios requeridos por las autoridades de frontera.

Quienes viajen por motivos distintos al turismo, como estudios o negocios, o necesiten permanecer en el país por más de 90 días, deberán tramitar una visa de larga duración directamente en el consulado cubano correspondiente. En Colombia, el trámite presencial puede realizarse en el Consulado de Cuba en Bogotá.

