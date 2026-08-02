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Senderismo: cómo cuidar las rodillas antes, durante y después de una caminata

Si después de una caminata ha terminado con dolor, estas recomendaciones pueden ayudarle a prevenir lesiones y disfrutar de la montaña con mayor seguridad.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
02 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata
Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata
Foto: Colaborador/a Esporádica

Cuando se hace senderismo, es fácil dejarse llevar por la emoción: subir una montaña más, alcanzar el mirador o llegar a la cima. Sin embargo, hay un momento en el que el entusiasmo puede verse frenado por un dolor muy común: el de las rodillas.

Si alguna vez sintió molestias mientras ascendía o, sobre todo, al bajar, es una señal de que sus articulaciones están pidiendo atención.

Y es que las rodillas soportan gran parte del impacto de cada paso y dependen del buen funcionamiento de músculos, meniscos, cartílagos y ligamentos para mantenerse...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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