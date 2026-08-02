Senderismo: cómo cuidar las rodillas antes, durante y después de una caminata

Elegir bastones y botas de senderismo es fundamental para una buena caminata Foto: Colaborador/a Esporádica

Cuando se hace senderismo, es fácil dejarse llevar por la emoción: subir una montaña más, alcanzar el mirador o llegar a la cima. Sin embargo, hay un momento en el que el entusiasmo puede verse frenado por un dolor muy común: el de las rodillas.

Si alguna vez sintió molestias mientras ascendía o, sobre todo, al bajar, es una señal de que sus articulaciones están pidiendo atención.

Y es que las rodillas soportan gran parte del impacto de cada paso y dependen del buen funcionamiento de músculos, meniscos, cartílagos y ligamentos para mantenerse...