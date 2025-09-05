Senderismo en el Parque Lauca: cuatro rutas imperdibles en el altiplano chileno

Escucha este artículo
El Parque Nacional Lauca es mucho más que un destino escénico: es un territorio donde conviven naturaleza, cultura ancestral y conservación. Hacer senderismo en sus rutas es adentrarse en la identidad altiplánica y descubrir, paso a paso, uno de los paisajes más asombrosos de Sudamérica.
Ubicado en la región de Arica y Parinacota, el Parque Nacional Lauca es uno de los destinos naturales más espectaculares del norte de Chile. Situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, este parque protegido ofrece una combinación única de biodiversidad, paisajes altiplánicos y patrimonio cultural andino. Sus senderos peatonales invitan a recorrer lagunas turquesas, bofedales llenos de vida silvestre, formaciones rocosas y sitios arqueológicos milenarios.
Con una red de caminos accesibles y señalizados, el Parque ofrece experiencias de senderismo para todo tipo de visitantes, desde caminatas cortas hasta circuitos interpretativos más exigentes. Aquí un recorrido por las rutas más importantes y todo lo que debe tener en cuenta para planificar su visita.
Sendero Chungará: caminata escénica frente a uno de los lagos más altos del mundo
Ubicado junto a la guardería de CONAF, este sendero de 1 kilómetro permite explorar los alrededores del Lago Chungará, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. El trayecto es de baja dificultad y cuenta con miradores accesibles, ideal para quienes visitan el parque por primera vez o para grupos familiares. Desde sus cinco puntos panorámicos se aprecian el volcán Parinacota, aves altiplánicas y un entorno natural prácticamente intacto.
Lo destacado:
- Ideal para observación de aves como la tagua gigante y el pato juarjual.
- Apto para personas con movilidad reducida.
- Requiere caminar despacio y mantenerse hidratado por la altitud.
Sendero Parinacota: entre lagunas, bofedales y cultura andina viva
Con 3,8 kilómetros de longitud, este circuito parte del poblado de Parinacota y ofrece un recorrido interpretativo con ocho estaciones educativas. Es ideal para quienes desean aprender sobre los ecosistemas del altiplano, como bofedales y lagunas, y observar de cerca especies nativas. Además, el sector cuenta con áreas de picnic y sitios de camping frente a la laguna.
Datos útiles:
- Dificultad baja a moderada.
- Duración: 60 a 75 minutos.
- Disponible en temporada seca (mayo a septiembre).
- Requiere aclimatación previa (ideal pernoctar en Putre).
Sendero al Chacu: ruta arqueológica entre vicuñas e historia incaica
Este recorrido de 4 kilómetros combina desplazamiento vehicular con una caminata corta hacia un antiguo corral utilizado por pueblos aymaras e incas para capturar camélidos. El lugar permite una experiencia arqueológica en plena naturaleza, con vistas a las planicies del altiplano y al volcán Parinacota.
Aspectos clave:
- Ideal para interesados en historia y cultura precolombina.
- Recomendable llevar calzado cómodo y cámara fotográfica.
- Fácil acceso desde la Ruta CH-11.
- Altura aproximada: 4.300 m s.n.m.
Sendero Las Cuevas: geología, fauna y arqueología en un paseo corto
Este sendero de 1,2 kilómetros ofrece un recorrido breve pero impactante por cuevas naturales que conservan vestigios del Periodo Arcaico Tardío. A lo largo del trayecto se puede observar flora autóctona, vizcachas, flamencos y otros animales típicos del altiplano.
Por qué recorrerlo:
- Caminata apta para todas las edades (con precauciones por la altitud).
- Duración: 30 a 45 minutos.
- Ubicación señalizada, a 20 km de Putre por la Ruta CH-11.
- Requiere vestimenta térmica y protección solar.
Recomendaciones generales
- Aclimatación: Pernoctar al menos una noche en Putre ayuda a prevenir el mal de altura.
- Vestimenta: Llevar ropa en capas, cortaviento y gorro, incluso en verano.
- Protección solar: Uso obligatorio de bloqueador, lentes y sombrero por la radiación UV.
- Hidratación: Beber agua constantemente, aunque no se sienta sed.
- Calzado: Preferiblemente botas de trekking con buen agarre.