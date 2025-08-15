Senderismo en la ciudad: siete caminatas ecológicas imperdibles en agosto

Humedal Córdoba, que forma parte del sistema ecológico Córdoba-Juan Amarillo. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si le apasiona el senderismo y busca nuevas rutas para conectar con la naturaleza sin salir de Bogotá, este agosto tiene una cita con los paisajes protegidos de la capital.

La Secretaría Distrital de Ambiente continúa con su programa de caminatas ecológicas, una iniciativa gratuita ideal para conocer ecosistemas vitales para la ciudad, su historia ambiental y su biodiversidad.

Cada caminata es una oportunidad para entender mejor nuestra relación con el entorno, apreciar la biodiversidad urbana y respirar aire puro sin salir de la ciudad.

🥾 1. Parque Serranía del Zuque – San Cristóbal

📅 15 y 29 de agosto – 7:00 a. m.

Nivel: Básico

Antigua zona minera convertida en área protegida, este parque de montaña al oriente de Bogotá permite redescubrir un entorno natural que renació tras décadas de extracción. Hoy, la Serranía del Zuque es un ejemplo de restauración ecológica con vistas imponentes, caminos rodeados de bosque y aire puro.

🌿 2. Humedal El Salitre – Barrios Unidos

📅 16 de agosto – 9:00 a. m.

Nivel: Básico

Con apenas 3,41 hectáreas, es el más pequeño de los humedales de Bogotá. Pero no se deje engañar por su tamaño: este oasis urbano, surgido de un antiguo lago artificial, es hogar de flora nativa y aves silvestres. Su ubicación central lo convierte en una escapada perfecta sin salir de la ciudad.

🌾 3. Humedal Tingua Azul – Kennedy

📅 19 de agosto – 9:00 a. m.

Nivel: Básico

Ubicado entre Kennedy y Bosa, este humedal de 37,15 hectáreas se extiende en la cuenca media del río Tunjuelo. Sus senderos permiten adentrarse en un ecosistema lleno de biodiversidad, ideal para la observación de aves y fotografía de naturaleza.

🌳 4. Humedal El Tunjo – Ciudad Bolívar

📅 23 de agosto – 9:00 a. m.

Nivel: Básico

Entre Tunjuelito y Ciudad Bolívar se encuentra este refugio de fauna silvestre y flora nativa. Es clave para el equilibrio climático del sur de Bogotá y una joya escondida para quienes quieren explorar más allá del concreto y redescubrir el valor ambiental de estos ecosistemas.

🍃 5. Humedal La Conejera – Suba

📅 26 de agosto – 9:00 a. m.

Nivel: Básico

Un humedal en transición entre lo acuático y lo terrestre. La Conejera se caracteriza por su diversidad de ambientes húmedos, semihúmedos y secos. Alberga la quebrada La Salitrosa, vital para la regulación del río Bogotá, y es uno de los mejores lugares para observar cómo se integran ciudad y naturaleza.

🌿 6. Humedal Córdoba (sector 3) – Suba

📅 28 de agosto – 9:00 a. m.

Nivel: Básico

Con 40,51 hectáreas, forma parte del sistema ecológico Córdoba-Juan Amarillo. Aquí se conectan canales, lagos y otros humedales, formando un corredor natural clave para el occidente de la ciudad. La caminata en este sector ofrece la posibilidad de conocer cómo los cuerpos de agua urbanos siguen vivos y activos.

✅ Recomendaciones para participar: