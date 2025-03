Manual completo para hacer senderismo en la Ruta Santa Ana - La Aguadora

El sendero Santa Ana - La Aguadora se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, una zona de gran importancia ecológica para la ciudad. Su punto de partida está en el barrio Santa Ana, en la calle 119 #0-10 Este. Foto: Instituto Distrital de Turismo Bogotá

Ubicada en la localidad de Usaquén en Bogotá, la Ruta de Senderismo Santa Ana - La Aguadora es una de las caminatas más populares y accesibles de la ciudad. Con una longitud de aproximadamente 3.1 kilómetros, este sendero permite a los visitantes adentrarse en los bosques de los Cerros Orientales y disfrutar de vistas panorámicas de la capital colombiana. El sendero Santa Ana - La Aguadora se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, su punto de partida está en el barrio Santa Ana, en la calle 119 #0-10 Este.

“Una de las grandes ventajas de este sendero es que es fácilmente accesible desde la ciudad. A diferencia de otros recorridos que requieren largos desplazamientos, aquí basta con tomar un bus o un taxi hasta Santa Ana y en pocos minutos se está en la entrada del sendero”, cuenta Andrés Orozco, guía del Instituto Distrital de Turismo en Bogotá, en entrevista con El Espectador. Para llegar en transporte público puede tomar un SITP o TransMilenio hasta el Portal del Norte y luego un bus que se dirija hacia Santa Ana. Si se desplaza en carro, puede estacionar en zonas seguras del barrio Santa Ana, aunque el espacio es limitado.

El sendero tiene un recorrido de ida y vuelta de aproximadamente seis kilómetros, con una altitud inicial de 2.660 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y un ascenso que supera los 2.900 m.s.n.m. en su punto más alto. Durante el recorrido, los caminantes atraviesan diferentes tipos de vegetación, como bosques de pinos y eucaliptos, además de zonas de vegetación nativa en recuperación. “Este sendero es perfecto para principiantes y senderistas intermedios. Aunque hay una inclinación considerable en algunos tramos, no es un recorrido demasiado exigente. Eso sí, siempre recomiendo avanzar a un ritmo cómodo, especialmente si no están acostumbrados a la altura”, dice Orozco.

Puntos destacados

• Bosque de pinos y eucaliptos: A lo largo del camino se pueden ver estas especies, que aunque no son nativas, han sido introducidas en la región.

• Flora y fauna: Es común ver aves como el colibrí paramuno y escuchar el canto de especies nativas.

• Mirador de La Aguadora: Desde este punto se obtiene una vista panorámica de Bogotá, especialmente de las zonas de Usaquén y el norte de la ciudad.

Requisitos y normas de ingreso

Para ingresar al sendero, se deben cumplir ciertos requisitos y normas establecidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), encargada de su administración.

1. Reserva previa: Es obligatorio registrarse antes de la visita. Puede hacerlo en la página web de la EAAB o en la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales”.

2. Días y horarios de ingreso:

• Abierto de jueves a domingo y festivos.

• Se permite el ingreso entre 6:30 a.m. y 9:30 a.m.

3. Normas de conservación:

• No se permite el ingreso de mascotas.

• Prohibido llevar alcohol, cigarrillos o sustancias psicoactivas.

• No arrojar basura ni salir del sendero señalizado.

Consejos para una mejor experiencia

Si quiere disfrutar plenamente del sendero Santa Ana - La Aguadora, siga estas recomendaciones, expuestas por Orozco:

1. Llevar ropa y equipo adecuado: El clima en los Cerros Orientales es variable. Puede haber sol fuerte en la mañana y lluvias en la tarde, por lo que es importante estar preparado.

• Calzado: Use zapatos de senderismo o tenis con suela antideslizante.

• Ropa: Vístase en capas. Lleve una chaqueta cortavientos y ropa cómoda.

• Protección solar: Gorro, gafas de sol y protector solar son indispensables.

• Hidratación y snacks: Lleve al menos un litro de agua y algo ligero para comer (frutas, frutos secos o barras energéticas).

“Uno de los errores más comunes que veo en los visitantes es que subestiman el recorrido y van con ropa inadecuada, como jeans o zapatos de suela lisa. Esto puede hacer que la caminata sea incómoda y hasta peligrosa en caso de lluvia”, explica el guía.

2. Ajuste su ritmo y escuche a su cuerpo: La altitud puede hacer que la caminata sea más exigente de lo esperado. Si siente falta de aire o fatiga, haga pausas cortas para recuperar el aliento. “No es una competencia. Lo importante es disfrutar el recorrido sin forzar el cuerpo. Si en algún momento sienten mareo o dolor de cabeza, es mejor detenerse y descansar”, dice Orozco.

3. Respetar el medio ambiente: El sendero Santa Ana - La Aguadora es un ecosistema frágil. Es fundamental no extraer plantas, no alimentar animales y no dejar residuos. “Cada vez que venimos aquí, debemos recordar que somos visitantes. Es nuestra responsabilidad conservar el lugar para futuras generaciones”, dice el guía.

El sendero forma parte de la reserva forestal de los Cerros Orientales, un área vital para Bogotá. Estos bosques cumplen varias funciones ecológicas esenciales, tales como la regulación del agua con la filtración que abastece parte de la ciudad, control de erosión evitando deslizamientos de tierra y protegen la estabilidad del suelo, y hábitat de especies nativas, que son hogar de aves y mamíferos como zorros y ardillas. “Es hermoso ver cómo poco a poco la vegetación original regresa a estos cerros. Esto demuestra que, con el cuidado adecuado, podemos restaurar lo que hemos dañado”, dice el guía

“No hay nada como desconectarse por unas horas del caos de la ciudad y sumergirse en la naturaleza. Si aún no han recorrido este sendero, les recomiendo que lo hagan. No se arrepentirán”, concluye Orozco.

