Caminatas en La Vega: cuatro rutas para explorar paisajes y biodiversidad

Rodeado de montañas, bosques tropicales y cuerpos de agua, este municipio de Cundinamarca ofrece rutas de senderismo que combinan biodiversidad, patrimonio cultural y paisajes de gran belleza.

Las rutas de senderismo en La Vega no solo ofrecen desafíos para los amantes del trekking, también representan una oportunidad para conocer más de la flora, la fauna y la historia local. Además, muchas de estas caminatas se pueden realizar en compañía de guías locales que enriquecen la experiencia con relatos y datos sobre los ecosistemas del lugar.

Antes de emprender cualquiera de estas caminatas, se recomienda llevar ropa cómoda, calzado adecuado, protección solar, hidratación suficiente y respetar las normas ambientales del lugar.

Desde caminatas moderadas por ecosistemas estratégicos hasta ascensos exigentes con vistas panorámicas, La Vega invita a redescubrir la naturaleza a través de cuatro rutas destacadas que conectan al visitante con la riqueza ambiental y cultural de la región.

1. Ruta Laguna del Tabacal

Distancia: 15 km

Nivel: Medio

Duración aproximada: 5 horas

Una caminata entre senderos ecológicos que rodean la mítica Laguna del Tabacal, uno de los principales atractivos naturales del municipio. Esta ruta puede ampliarse hacia las cascadas del Chupal, ofreciendo una experiencia completa de contacto con el agua, la selva y los sonidos de la fauna local. Dentro del parque ecológico también hay trayectos más cortos y accesibles, ideales para quienes buscan una caminata relajada con bellas vistas.

2. Ruta Cerro del Butulú

Distancia: 9 km

Nivel: Medio

Duración aproximada: 6 horas

El Cerro del Butulú es el punto más alto de La Vega y un símbolo natural del municipio. El recorrido comienza en el casco urbano y asciende por senderos veredales y caminos destapados, bordeando fincas, bosques tropicales y áreas cubiertas de orquídeas y bromelias. La recompensa: una panorámica única del municipio desde su mirador natural, ideal para quienes disfrutan del reto físico con paisajes impactantes.

3. Ruta Humedal del Cacahual

Distancia: 12 km

Nivel: Medio – Alto

Este sendero parte desde el Parque Ecológico Laguna del Tabacal y sigue antiguos caminos reales hasta el humedal del Cacahual, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad local. En el trayecto se cruzan diversos paisajes rurales, zonas boscosas y áreas de avistamiento de aves. Es una ruta recomendada para caminantes con buen estado físico que deseen explorar los ecosistemas hídricos de la región.