Aventura en los Farallones de Cali: rutas de senderismo en un paraíso natural

Entre la imponente Cordillera Occidental y el litoral pacífico colombiano, se alza un santuario natural que fusiona la fuerza de la geología, la biodiversidad tropical y la riqueza cultural de los pueblos ancestrales: los Farallones de Cali. Este macizo montañoso, considerado el más joven de los Andes occidentales, se ha consolidado como un destino ideal para los amantes del senderismo, la aventura y el ecoturismo.

Con una extensión protegida de más de 196.000 hectáreas, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali resguarda ecosistemas únicos, bosques de niebla, cañones y nacimientos de agua que abastecen a miles de personas en el suroccidente del país. Se trata de un destino de ecoturismo por excelencia, que ofrece un vasto mosaico de microclimas y paisajes.

Su riqueza biológica y alto endemismo lo convierten en un banco genético invaluable, un lugar ideal para la observación de flora y fauna. Es aquí donde convergen territorios ancestrales y culturas, brindando a los visitantes un espacio para la investigación, la educación y, sobre todo, la recreación.

El senderismo es una de las actividades estrella del parque. Las rutas están diseñadas para distintos niveles de exigencia, pero todas ofrecen una inmersión profunda en la biodiversidad del trópico andino y experiencias inolvidables para quienes buscan desconectarse del entorno urbano.

Pico de Loro: ascenso a un ícono natural

La ruta hacia el Pico de Loro es una de las más emblemáticas del parque. Considerada de dificultad media-alta, esta travesía de 9 kilómetros (ida y vuelta) inicia en el Centro de Educación Ambiental El Topacio, ubicado a unos 1.718 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del camino, los visitantes atraviesan bosques húmedos tropicales poblados de helechos, orquídeas y robles, antes de alcanzar la cima, desde donde se despliegan impresionantes vistas panorámicas de la cordillera y la ciudad de Cali.

Este sendero es ideal para quienes practican senderismo deportivo o buscan una jornada de entrenamiento físico al aire libre. Debido a la regulación del parque, el acceso solo es posible con guía local autorizado. También se recomienda usar calzado con tracción, ropa de secado rápido, capas impermeables y llevar alimentos energéticos, agua, repelente y botiquín.

Peñas Blancas: aventura con cuerdas

Otra alternativa para los más intrépidos es el sendero Peñas Blancas, que ofrece un recorrido desafiante debido a sus pendientes pronunciadas. Aunque la accesibilidad puede ser compleja, los intérpretes ambientales han adaptado tramos con cuerdas que permiten sortear los obstáculos. Este recorrido es ideal para quienes desean combinar el esfuerzo físico con una experiencia en contacto directo con la geografía abrupta de los Farallones.

Cañón del Anchicayá: senderismo y agua cristalina

Para quienes buscan una experiencia diferente, el Cañón del Anchicayá ofrece una ruta de senderismo parcial acuática. A lo largo de un kilómetro, el visitante se adentra en un corredor natural de siete pozos de agua cristalina, con profundidades que oscilan entre uno y ocho metros. Además de nadar y explorar los charcos, es posible avistar aves, anfibios y peces autóctonos, lo que convierte este sendero en una experiencia multisensorial, ideal para el ecoturismo y la contemplación.

Consejos para una caminata segura

