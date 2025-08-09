Senderismo para principiantes: guía para dar sus primeros pasos en la montaña

Guía para comenzar a hacer senderismo en Colombia Foto: Leidy Barbosa

Si alguna vez ha sentido el impulso de dejar atrás el ruido de la ciudad y adentrarse en paisajes donde el sonido del viento y el canto de las aves marcan el ritmo, el senderismo puede ser su mejor aliado. Más que una actividad física, es una puerta abierta a la aventura, la contemplación y el descubrimiento de entornos naturales únicos.

En Colombia, el senderismo se ha consolidado como una de las actividades de naturaleza más atractivas, con cifras que evidencian su creciente popularidad. Según datos de FONTUR de 2024, el país cuenta con más...