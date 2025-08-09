No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Turismo
Senderismo para principiantes: guía para dar sus primeros pasos en la montaña

El senderismo en Colombia ofrece una forma accesible y creciente de explorar su diversidad natural, pero requiere conocer aspectos clave para comenzar de forma segura y gratificante.

Leidy Barbosa
09 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Guía para comenzar a hacer senderismo en Colombia
Foto: Leidy Barbosa

Si alguna vez ha sentido el impulso de dejar atrás el ruido de la ciudad y adentrarse en paisajes donde el sonido del viento y el canto de las aves marcan el ritmo, el senderismo puede ser su mejor aliado. Más que una actividad física, es una puerta abierta a la aventura, la contemplación y el descubrimiento de entornos naturales únicos.

En Colombia, el senderismo se ha consolidado como una de las actividades de naturaleza más atractivas, con cifras que evidencian su creciente popularidad. Según datos de FONTUR de 2024, el país cuenta con más...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

