7 planes imperdibles en su viaje a Santa Marta, naturalmente mágica

Sisiguaca es una playa de aguas transparentes, arena blanca y bellos fondos coralinos. Foto: Cortesía Alcaldía de Santa Marta

Para aquellos que visitan la capital del Magdalena en búsqueda de vivir experiencias más allá del turismo de sol y playa, pueden elegir entre decenas de experiencias para conectarse con la naturaleza, relajarse, probar deliciosos platos y disfrutar del encanto de este destino que está entre la sierra y el mar Caribe.

1. San Lorenzo, plenitud y avistamiento de aves

“Es quizás uno de los puntos más altos de la Sierra y está equipado con toda la hospitalidad para recibir a los visitantes. Está ubicado en la montaña Cerro Kennedy, a 3.000 metros sobre el nivel del mar”, comparte la Alcaldía de Santa Marta.

Y añade: “además de contar con una panorámica que hace perder el aliento, San Lorenzo es un destino ideal para los amantes del avistamiento de aves, ya que en la zona se ubica la Reserva Natural El Dorado, que desarrolla proyectos de protección y conservación de especies de aves que se encuentran en vía de extinción”.

(Lea también: 7 lugares ideales para el avistamiento de aves en Colombia)

2. Sisiguaca, descanso y deliciosa gastronomía local

Según la Alcaldía de Santa Marta, aunque es pequeña, es una visita casi obligada para degustar la exquisitez de la gastronomía local. Atendido por pescadores nativos, está playa asegura delicias del mar totalmente frescas, además de una arena blanca y un agua cálida que promete un baño de ensueño. Su acceso es muy fácil: se sale desde Taganga en lancha o a través de una senda natural.

Al ser un destino con pocos visitantes, es perfecto para descansar contemplando el mar Caribe. Para muchos otros, este es el lugar ideal para desconocerse de la rutina y aprovechar el tiempo para leer, disfrutar del sol y pasar tiempo de calidad con familia, amigos o pareja. Además, en esta playa tienes la posibilidad de hacer careteo para conocer la riqueza marina que se esconde en las profundidades del mar.

3. Río Don Diego, adrenalina y biodiversidad

Este río es toda una experiencia, mezcla de aguas mansas y fuertes corrientes. Ubicado en las inmediaciones de Palomino, este río es el lugar ideal para el avistamiento de aves o para convivir con monos aulladores y especies exóticas que tienen como hogar la fuerte vegetación que bordea el río. Sin embargo, unos metros más adelante, es común encontrarse a turistas y locales haciendo tubing, que consiste en descender el curso del río… ¡a bordo de un neumático!

(Lea también: Cinco planes imperdibles entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe)

4. Quebrada Valencia, cascada y agua color turquesa

Situado sobre la vía que conduce a la entrada principal del Parque Nacional Natural Tayrona, tras una caminata de tan sólo 30 minutos se llega a un escenario único resguardado entre los centenarios árboles de la zona, según la Alcaldía de Santa Marta.

Quebrada Valencia es una caída escalonada con pozos de agua pura y cristalina, donde podemos disfrutar de relajantes baños en medio del paisaje de una jungla exuberante con árboles enormes y acompañados por el sonido que produce el cascabel del agua al romperse contra las rocas del lecho del rio. Un efecto visual se genera creando una caída de agua color turquesa entre las inmensas rocas que componen la cascada.

5. La Tagua, remanso de paz

Localizado a tres horas de Minca, este idílico lugar, remanso de paz y conexión con la naturaleza, recoge el frío de la Sierra, por lo que es necesario una chaqueta y unas buenas botas de montaña. Sus condiciones atmosféricas permiten ver partes de la Ciénaga Grande, ¡e incluso de Barranquilla! En La Tagua viven indígenas de la etnia Wiwa, además de comunidades campesinas.

6. Laguna encantada, reencuentro con la naturaleza y con usted mismo

Ubicado a 37 kilómetros de Santa Marta, a unos 2 kilómetros de la entrada de Parque Nacional Natural Tayrona, su nombre hace referencia a la magia, belleza y encanto del lugar que cautiva a los visitantes, según los lugareños, según la alcaldía de la capital de Magdalena.

El sendero es de fácil acceso y tomará unos 40 minutos hasta llegar a una tranquila laguna alimentada por una pequeña cascada.

(Lea también: 7 playas poco concurridas en Colombia que debe conocer)

El paisaje que rodea a Laguna Encantada podría ayudarte a conectarte con la naturaleza y contigo mismo, a encontrar calma lejos de la rutina y la cotidianidad de la ciudad, y al mismo tiempo disfrutar del mejor ecoturismo.

7. AC Brunch, parrillada y mojitos ilimitados

Si quiere disfrutar de un domingo diferente, relajado y con comida deliciosa esta es una gran opción, ya que AC Hotel by Marriott Santa Marta, la marca lifestyle de inspiración europea de Marriott International operada por oxoHotel, anunció el regreso de su aclamado Brunch con experiencias gastronómicas de alto nivel que incluyen Buffet All You Can Eat, mimosas y mojitos ilimitados y acceso a la piscina del hotel.

El icónico AC Brunch llega recargado en dos versiones: Sunday Brunch y Brunch a la Parrilla, los cuales se pueden disfrutar de forma alterna los domingos y/o lunes festivos de 11:30 a.m., a 3:00 p.m., en un entorno bioseguro, con terraza al aire libre y servicio exclusivo para celebrar con su familia, su pareja o sus amigos.

“Nuestro espectacular AC Brunch regresa en dos versiones alternadas cada fin de semana para disfrutar en un entorno grandioso que invita a celebrar nuestra pasión por las preparaciones elevadas y las experiencias más trendy de la ciudad”, aseguró Lisette Sprangers, gerente general de AC Hotel by Marriott Santa Marta.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.