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Sismo en Venezuela: Latam Colombia ofrece cambios de vuelo y reembolsos sin costo

La medida busca brindar mayor flexibilidad a los pasajeros afectados por la emergencia causada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela este miércoles.

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Redacción Turismo
25 de junio de 2026 - 02:25 a. m.
Latam ha dispuesto medidas de flexibilidad para quienes tengan vuelos programados durante los próximos días.
Latam ha dispuesto medidas de flexibilidad para quienes tengan vuelos programados durante los próximos días.
Foto: Cortesía LATAM Airlines
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Tras los fuertes sismos que sacudieron este miércoles 24 de junio el norte de Venezuela, Latam Airlines Colombia anunció medidas de flexibilidad para los pasajeros que tengan viajes programados hacia ese país durante los próximos días.

La decisión se conoce luego de que dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaran afectaciones en varias regiones venezolanas.

Como respuesta a la situación, la aerolínea informó que los pasajeros con tiquetes para viajar entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán acceder a diferentes alternativas sin costos adicionales.

Entre las opciones habilitadas se encuentran el cambio de la fecha del vuelo hasta siete días después de la originalmente programada, en la misma cabina; la devolución del dinero del tiquete sin penalidades y el cambio de ruta con destino final a Cúcuta, también sin cobros adicionales.

“En Latam Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

La compañía recomendó a los viajeros consultar el estado de sus vuelos y realizar cualquier modificación a través de sus canales oficiales de atención, como su sitio web, la aplicación móvil, la línea telefónica y WhatsApp.

Latam Airlines Colombia indicó que continuará monitoreando la evolución de la situación en Venezuela e informará oportunamente a sus pasajeros sobre cualquier actualización operacional relevante.

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Por Redacción Turismo

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